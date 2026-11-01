हार्दिक पांड्या का बड़ा दिल!: बेसबॉल चैलेंज में मिस्टर बीस्ट को हराकर जीते लाखों रुपये, जरूरतमंदों को दिए दान

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विज्ञापन भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या इन दिनों क्रिकेट के मैदान से दूर हैं, लेकिन लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। इस बार हार्दिक अपने क्रिकेट बैट नहीं, बल्कि बेसबॉल बैट से कमाल दिखाने को लेकर चर्चा में हैं। उन्होंने मशहूर कंटेंट क्रिएटर मिस्टर बीस्ट के साथ बेसबॉल चैलेंज में हिस्सा लिया और करीब 94.9 लाख रुपये की इनामी राशि अपने नाम की। खास बात यह है कि हार्दिक ने जीती हुई पूरी रकम चैरिटी के लिए दान कर दी।

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मिस्टर बीस्ट के बेसबॉल चैलेंज में लिया हिस्सा

दरअसल, मिस्टर बीस्ट ने अपने एक वीडियो के लिए अलग-अलग क्षेत्रों की मशहूर हस्तियों को शामिल किया था। इसमें क्रिकेट जगत से हार्दिक पांड्या को मौका दिया गया। इस चैलेंज में प्रतिभागियों को बेसबॉल बैट से गेंद को मैदान के बाहर पहुंचाना था। मुकाबले में ज्यादा होम रन लगाने वाले खिलाड़ी को विजेता बनना था। हार्दिक ने अपने शानदार प्रदर्शन से मिस्टर बीस्ट को पीछे छोड़ दिया और मुकाबला जीतकर करीब 94.9 लाख रुपये की प्राइज मनी हासिल की।

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जरूरतमंदों की मदद के लिए दान की रकम

हार्दिक पांड्या ने इस जीत को सिर्फ अपनी उपलब्धि तक सीमित नहीं रखा। उन्होंने पूरी इनामी राशि गरीब बच्चों के कल्याण और जरूरतमंद कुत्तों की देखभाल के लिए काम करने वाली कई संस्थाओं को दान करने का फैसला किया। उनके इस कदम की सराहना की जा रही है।

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चोट के कारण क्रिकेट से दूर हैं हार्दिक

हार्दिक पांड्या फिलहाल चोट की वजह से क्रिकेट से दूर चल रहे हैं। वह आखिरी बार टी20 विश्व कप 2026 के फाइनल में भारतीय टीम की ओर से खेलते नजर आए थे। इसके बाद उन्होंने आईपीएल में मुंबई इंडियंस के लिए कुछ मुकाबले खेले। चोट के चलते हार्दिक अफगानिस्तान के खिलाफ घरेलू सीरीज के अलावा आयरलैंड, जिम्बाब्वे, इंग्लैंड, वेस्टइंडीज और न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज से भी बाहर रहे हैं।