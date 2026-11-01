IND vs NZ Live score: दो पर भारत को पहला झटका, अभिषेक एक रन बनाकर आउट; मिल्ने को मिली सफलता

12:36 PM, 01-Nov-2026 IND vs NZ Live Score: भारत को पहला झटका भारत को दूसरे ओवर की पहली ही गेंद पर पहला झटका लगा। एडम मिल्ने की गेंद पर बड़े शॉट के प्रयास में अभिषेक शर्मा कैच आउट हो गए। वह एक रन बना सके। उनका कैच डेरिल मिचेल ने लपका। फिलहाल संजू सैमसन और ईशान किशन क्रीज पर हैं। कीवी गेंदबाजों को मैदान से स्विंग और सीम दोनों मिल रही है। दो ओवर के बाद भारत का स्कोर एक विकेट के नुकसान पर पांच रन है। भारत को दूसरे ओवर की पहली ही गेंद पर पहला झटका लगा। एडम मिल्ने की गेंद पर बड़े शॉट के प्रयास में अभिषेक शर्मा कैच आउट हो गए। वह एक रन बना सके। उनका कैच डेरिल मिचेल ने लपका। फिलहाल संजू सैमसन और ईशान किशन क्रीज पर हैं। कीवी गेंदबाजों को मैदान से स्विंग और सीम दोनों मिल रही है। दो ओवर के बाद भारत का स्कोर एक विकेट के नुकसान पर पांच रन है।

12:33 PM, 01-Nov-2026 IND vs NZ Live Score: भारतीय टीम की बल्लेबाजी शुरू भारतीय टीम की बल्लेबाजी शुरू हो चुकी है। ओपनर्स अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन क्रीज पर हैं। वहीं, न्यूजीलैंड की ओर से जैकब डफी ने पहले ओवर में गेंदबाजी की। पहले ओवर के बाद भारत का स्कोर बिना किसी विकेट के दो रन है। भारतीय टीम की बल्लेबाजी शुरू हो चुकी है। ओपनर्स अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन क्रीज पर हैं। वहीं, न्यूजीलैंड की ओर से जैकब डफी ने पहले ओवर में गेंदबाजी की। पहले ओवर के बाद भारत का स्कोर बिना किसी विकेट के दो रन है।

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12:06 PM, 01-Nov-2026 IND vs NZ Live Score: दोनों टीमों की प्लेइंग-11 भारत: अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), ईशान किशन, श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, नीतीश रेड्डी, नमन धीर, भुवनेश्वर कुमार, अर्शदीप सिंह, प्रिंस यादव और वरुण चक्रवर्ती।



न्यूजीलैंड: फिन एलन, टिम साइफर्ट (विकेटकीपर), डेरिल मिचेल, ग्लेन फिलिप्स, बेवन जैकब्स, माइकल ब्रेसवेल, मिचेल सैंटनर (कप्तान), नाथन स्मिथ, एडम मिल्ने, जैकब डफी, ब्लेयर टिकनर। अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), ईशान किशन, श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, नीतीश रेड्डी, नमन धीर, भुवनेश्वर कुमार, अर्शदीप सिंह, प्रिंस यादव और वरुण चक्रवर्ती।फिन एलन, टिम साइफर्ट (विकेटकीपर), डेरिल मिचेल, ग्लेन फिलिप्स, बेवन जैकब्स, माइकल ब्रेसवेल, मिचेल सैंटनर (कप्तान), नाथन स्मिथ, एडम मिल्ने, जैकब डफी, ब्लेयर टिकनर।

12:01 PM, 01-Nov-2026 IND vs NZ Live Score: न्यूजीलैंड ने टॉस जीता इस सीरीज में पहली बार न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सैंटनर ने टॉस जीता है। सैंटनर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया है। भारत इस सीरीज में पहली बार पहले बल्लेबाजी करता दिखेगा। न्यूजीलैंड की टीम में एक बदलाव है। ब्लेयर टिकनर को मैट फिशर की जगह मौका दिया गया है। वहीं, भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर ने बताया कि प्लेइंग-11 में दो बदलाव हैं। वरुण चक्रवर्ती और भुवनेश्वर कुमार की टीम में वापसी हुई है। मयंक यादव और अक्षर पटेल को बाहर किया गया है। इस सीरीज में पहली बार न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सैंटनर ने टॉस जीता है। सैंटनर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया है। भारत इस सीरीज में पहली बार पहले बल्लेबाजी करता दिखेगा। न्यूजीलैंड की टीम में एक बदलाव है। ब्लेयर टिकनर को मैट फिशर की जगह मौका दिया गया है। वहीं, भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर ने बताया कि प्लेइंग-11 में दो बदलाव हैं। वरुण चक्रवर्ती और भुवनेश्वर कुमार की टीम में वापसी हुई है। मयंक यादव और अक्षर पटेल को बाहर किया गया है।

12:00 PM, 01-Nov-2026 IND vs NZ Live Score: पिच और परिस्थितियां: हैमिल्टन में बल्लेबाजों की हो सकती है मौज केट मार्टिन और स्कॉट स्टायरिस के मुताबिक, हैमिल्टन में शाम का मौसम सुहावना रहेगा। तापमान अधिकतम 16 डिग्री सेल्सियस तक रहने की उम्मीद है, लेकिन बाद में यह घटकर एक अंक में पहुंच सकता है। हैमिल्टन में आमतौर पर उमस रहती है, लेकिन आज रात इसके ज्यादा रहने की संभावना नहीं है। ऐसे में गेंद से उतनी स्विंग देखने को नहीं मिल सकती, जितनी यहां आमतौर पर मिलती है।



हैमिल्टन न्यूजीलैंड का सबसे छोटा क्रिकेट मैदान माना जाता है। यहां सीधे बाउंड्री की दूरी 68 मीटर, लेग साइड में स्क्वायर बाउंड्री 63 मीटर और दूसरी तरफ 60 मीटर है। छोटी बाउंड्री और बल्लेबाजी के अनुकूल पिच को देखते हुए गेंदबाजों के लिए चुनौती मुश्किल हो सकती है। पिच काफी अच्छी नजर आ रही है और यहां गेंद के ज्यादा मूवमेंट की उम्मीद नहीं है। हालांकि, नई गेंद से शुरुआत में टेनिस बॉल जैसा उछाल मिल सकता है, लेकिन जैसे-जैसे मैच आगे बढ़ेगा, पिच बल्लेबाजी के लिए और बेहतर होती जाएगी।



न्यूजीलैंड ने ऑकलैंड में 259 रन बनाकर टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अपना सर्वोच्च स्कोर बनाया था। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस सीरीज में पिचें बल्लेबाजों के लिए कितनी मददगार रही हैं। इसके बावजूद मिचेल सैंटनर ने अपनी गेंदबाजी से प्रभावित किया है। उन्होंने चार मैचों में नौ विकेट लिए हैं और उनका कुल इकॉनमी रेट सात रन प्रति ओवर से कम रहा है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच हैमिल्टन में पिछली भिड़ंत भी रोमांचक रही थी। उस मुकाबले का फैसला सुपर ओवर में हुआ था। ऐसे में इस बार भी दोनों टीमों के बीच कड़ी टक्कर की उम्मीद है। केट मार्टिन और स्कॉट स्टायरिस के मुताबिक, हैमिल्टन में शाम का मौसम सुहावना रहेगा। तापमान अधिकतम 16 डिग्री सेल्सियस तक रहने की उम्मीद है, लेकिन बाद में यह घटकर एक अंक में पहुंच सकता है। हैमिल्टन में आमतौर पर उमस रहती है, लेकिन आज रात इसके ज्यादा रहने की संभावना नहीं है। ऐसे में गेंद से उतनी स्विंग देखने को नहीं मिल सकती, जितनी यहां आमतौर पर मिलती है।हैमिल्टन न्यूजीलैंड का सबसे छोटा क्रिकेट मैदान माना जाता है। यहां सीधे बाउंड्री की दूरी 68 मीटर, लेग साइड में स्क्वायर बाउंड्री 63 मीटर और दूसरी तरफ 60 मीटर है। छोटी बाउंड्री और बल्लेबाजी के अनुकूल पिच को देखते हुए गेंदबाजों के लिए चुनौती मुश्किल हो सकती है। पिच काफी अच्छी नजर आ रही है और यहां गेंद के ज्यादा मूवमेंट की उम्मीद नहीं है। हालांकि, नई गेंद से शुरुआत में टेनिस बॉल जैसा उछाल मिल सकता है, लेकिन जैसे-जैसे मैच आगे बढ़ेगा, पिच बल्लेबाजी के लिए और बेहतर होती जाएगी।न्यूजीलैंड ने ऑकलैंड में 259 रन बनाकर टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अपना सर्वोच्च स्कोर बनाया था। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस सीरीज में पिचें बल्लेबाजों के लिए कितनी मददगार रही हैं। इसके बावजूद मिचेल सैंटनर ने अपनी गेंदबाजी से प्रभावित किया है। उन्होंने चार मैचों में नौ विकेट लिए हैं और उनका कुल इकॉनमी रेट सात रन प्रति ओवर से कम रहा है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच हैमिल्टन में पिछली भिड़ंत भी रोमांचक रही थी। उस मुकाबले का फैसला सुपर ओवर में हुआ था। ऐसे में इस बार भी दोनों टीमों के बीच कड़ी टक्कर की उम्मीद है।

11:33 AM, 01-Nov-2026 IND vs NZ Live Score: क्या आप जानते हैं? भारत ने इस कैलेंडर वर्ष में 39 टी20 मैचों में 11 बार 200 से ज्यादा रन लुटाए हैं। टी20 क्रिकेट के सभी प्रारूपों में एक कैलेंडर वर्ष के दौरान किसी टीम का यह सबसे खराब रिकॉर्ड है।

ग्लेन फिलिप्स भारत के खिलाफ टी20 अंतरराष्ट्रीय सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। उनके नाम अब 276 रन हैं।

इस साल न्यूजीलैंड की कैच पकड़ने की सफलता दर 74.1 प्रतिशत रही है। दुनिया की शीर्ष 12 रैंकिंग वाली टी20 अंतरराष्ट्रीय टीमों में यह दूसरा सबसे खराब प्रदर्शन है। पाकिस्तान 73.1 प्रतिशत के साथ सबसे नीचे है।

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11:33 AM, 01-Nov-2026 IND vs NZ Live Score: टीम न्यूज- भारत ईशान किशन दूसरे और तीसरे टी20 मुकाबले से बाहर रहने के बाद चौथे मैच में टीम में लौटे। उन्होंने विकेटकीपिंग की जिम्मेदारी भी संभाली। अब देखना होगा कि वैभव सूर्यवंशी को आखिरी और औपचारिक मुकाबले में मौका मिलता है या नहीं। वैभव को दूसरे और तीसरे मैच में टीम से अंदर-बाहर किया गया था। खासकर तब, जब संजू सैमसन विकेटकीपिंग की जिम्मेदारी नहीं संभालते हैं।



भारत ने अब तक तेज गेंदबाजों पर ज्यादा भरोसा जताया है। यही वजह है कि कुलदीप यादव और वरुण चक्रवर्ती को अभी तक मौका नहीं मिला है। अक्षर पटेल का प्रदर्शन भी उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा है। अर्शदीप सिंह की जगह तय रही है, जबकि बाकी चारों तेज गेंदबाजों को भी पर्याप्त मौके दिए गए हैं। टीम भुवनेश्वर कुमार को भी फिर से मौका दे सकती है। उनकी लंबे समय बाद हुई वापसी अब तक खास नहीं रही है। उन्होंने तीन मैचों में सिर्फ एक विकेट लिया है। ईशान किशन दूसरे और तीसरे टी20 मुकाबले से बाहर रहने के बाद चौथे मैच में टीम में लौटे। उन्होंने विकेटकीपिंग की जिम्मेदारी भी संभाली। अब देखना होगा कि वैभव सूर्यवंशी को आखिरी और औपचारिक मुकाबले में मौका मिलता है या नहीं। वैभव को दूसरे और तीसरे मैच में टीम से अंदर-बाहर किया गया था। खासकर तब, जब संजू सैमसन विकेटकीपिंग की जिम्मेदारी नहीं संभालते हैं।भारत ने अब तक तेज गेंदबाजों पर ज्यादा भरोसा जताया है। यही वजह है कि कुलदीप यादव और वरुण चक्रवर्ती को अभी तक मौका नहीं मिला है। अक्षर पटेल का प्रदर्शन भी उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा है। अर्शदीप सिंह की जगह तय रही है, जबकि बाकी चारों तेज गेंदबाजों को भी पर्याप्त मौके दिए गए हैं। टीम भुवनेश्वर कुमार को भी फिर से मौका दे सकती है। उनकी लंबे समय बाद हुई वापसी अब तक खास नहीं रही है। उन्होंने तीन मैचों में सिर्फ एक विकेट लिया है।

11:31 AM, 01-Nov-2026 IND vs NZ Live Score: टीम न्यूज- न्यूजीलैंड न्यूजीलैंड ने भी अपने तेज गेंदबाजी आक्रमण में बदलाव किए हैं। इनमें से कुछ बदलाव चोट के कारण करने पड़े हैं। लॉकी फर्ग्यूसन और मैट हेनरी चोटिल हैं, जबकि काइल जैमीसन वनडे सीरीज में टीम के साथ जुड़ेंगे। इन खिलाड़ियों की गैरमौजूदगी में मैथ्यू फिशर को अप्रत्याशित रूप से मौका मिला है। फिशर ने अब तक खेले गए दो मैचों में तीन विकेट लिए हैं। हार का सिलसिला टूटने के बाद न्यूजीलैंड की टीम उसी संयोजन के साथ उतरने पर विचार कर सकती है। न्यूजीलैंड ने भी अपने तेज गेंदबाजी आक्रमण में बदलाव किए हैं। इनमें से कुछ बदलाव चोट के कारण करने पड़े हैं। लॉकी फर्ग्यूसन और मैट हेनरी चोटिल हैं, जबकि काइल जैमीसन वनडे सीरीज में टीम के साथ जुड़ेंगे। इन खिलाड़ियों की गैरमौजूदगी में मैथ्यू फिशर को अप्रत्याशित रूप से मौका मिला है। फिशर ने अब तक खेले गए दो मैचों में तीन विकेट लिए हैं। हार का सिलसिला टूटने के बाद न्यूजीलैंड की टीम उसी संयोजन के साथ उतरने पर विचार कर सकती है।