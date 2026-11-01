भारत VS न्यूजीलैंड: टीम इंडिया ने रचा इतिहास, फिलिप्स के नाम विश्व रिकॉर्ड; सीरीज में कौन से कीर्तिमान बने?

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विज्ञापन भारत और न्यूजीलैंड के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज का अंत रोमांचक मुकाबले के साथ हुआ। पांचवें और आखिरी टी20 में न्यूजीलैंड ने भारत को सात विकेट से हराकर सीरीज का शानदार अंत किया। हालांकि, शुरुआती तीन मुकाबले जीतकर टीम इंडिया पहले ही सीरीज अपने नाम कर चुकी थी। भारत ने यह सीरीज 3-2 से जीती। आखिरी मुकाबले में भले ही भारतीय टीम को हार का सामना करना पड़ा, लेकिन इस मैच और पूरी सीरीज में कई बड़े रिकॉर्ड बने। भारत ने एक कैलेंडर वर्ष में न्यूजीलैंड के खिलाफ सर्वाधिक छक्के लगाने का रिकॉर्ड बनाया, वहीं ग्लेन फिलिप्स ने द्विपक्षीय टी20 सीरीज में सर्वाधिक रन बनाने का विश्व रिकॉर्ड अपने नाम किया। इसके अलावा न्यूजीलैंड ने भारत के खिलाफ अपना दूसरा सबसे बड़ा सफल टी20 रन चेज भी पूरा किया। आइए जानते हैं भारत-न्यूजीलैंड टी20 सीरीज में कौन-कौन से बड़े रिकॉर्ड बने और आखिरी मुकाबले में दोनों टीमों की पारियों में क्या खास रहा।

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पांचवें मैच में क्या-क्या हुआ?

पांचवें टी20 मुकाबले में न्यूजीलैंड ने सात विकेट से जीत दर्ज की। टॉस जीतकर मिचेल सैंटनर ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम ने निर्धारित 20 ओवर में आठ विकेट गंवाकर 191 रन बनाए। जवाब में न्यूजीलैंड ने 18 ओवर में तीन विकेट खोकर 192 रन का लक्ष्य हासिल कर लिया। इस जीत के साथ न्यूजीलैंड ने सीरीज का स्कोर 3-2 किया। हालांकि, भारतीय टीम शुरुआती तीन मुकाबले जीतकर अजेय बढ़त हासिल कर चुकी थी। भारत ने पहला और दूसरा टी20 चार-चार विकेट से जीता, जबकि तीसरे मुकाबले में छह विकेट से जीत दर्ज की थी। चौथे टी20 में न्यूजीलैंड ने 87 रन से जीत हासिल कर वापसी की और आखिरी मैच में भी अपना दबदबा कायम रखा।

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ईशान-श्रेयस की तूफानी पारियां, फिर कहां लड़खड़ाए? पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत अच्छी नहीं रही। अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन एक-एक रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद ईशान किशन और कप्तान श्रेयस अय्यर ने पारी को संभाला। दोनों ने आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए तीसरे विकेट के लिए 93 रन की साझेदारी की।

ईशान किशन ने 32 गेंदों में पांच चौके और पांच छक्के की मदद से 61 रन बनाए। वहीं, श्रेयस अय्यर ने सिर्फ 23 गेंदों में तीन चौके और चार छक्के लगाते हुए 50 रन की पारी खेली। श्रेयस ने अपना अर्धशतक पूरा किया और ईशान के साथ मिलकर भारतीय टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया।

एक समय भारत का स्कोर दो विकेट पर 112 रन था और टीम के 200 के पार पहुंचने की उम्मीद थी। लेकिन ईशान के आउट होने के बाद भारतीय बल्लेबाजी बिखर गई। भारत ने 112 से 133 रन के बीच तीन और विकेट गंवा दिए।

नमन धीर ने 23 गेंदों में चार चौके और एक छक्के की मदद से 33 रन बनाए। नीतीश रेड्डी ने 17 गेंदों में 22 रन का योगदान दिया। वहीं, तिलक वर्मा छह और भुवनेश्वर कुमार भी छह रन बनाकर आउट हुए। इस तरह भारतीय टीम 20 ओवर में आठ विकेट पर 191 रन ही बना सकी।

न्यूजीलैंड की ओर से एडम मिल्ने सबसे सफल गेंदबाज रहे। उन्होंने चार विकेट झटके। नाथन स्मिथ और ब्लेयर टिकनर को दो-दो विकेट मिले।

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साइफर्ट और फिलिप्स ने छीन लिया भारत से मैच

192 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी न्यूजीलैंड की शुरुआत खराब रही। फिन एलन दो रन बनाकर अर्शदीप सिंह का शिकार बने। इसके बाद टिम साइफर्ट और डेरिल मिचेल ने पारी को संभाला। दोनों ने दूसरे विकेट के लिए 42 गेंदों में 73 रन की साझेदारी की। मिचेल ने 16 गेंदों में चार चौके की मदद से 29 रन बनाए।



मिचेल के आउट होने के बाद टिम साइफर्ट को ग्लेन फिलिप्स का साथ मिला। दोनों बल्लेबाजों ने भारतीय गेंदबाजों पर जमकर हमला बोला और तीसरे विकेट के लिए 86 रन जोड़ दिए। साइफर्ट ने 50 गेंदों में 11 चौके और पांच छक्के लगाकर 93 रन की शानदार पारी खेली। वह शतक से सात रन दूर रह गए। दूसरी ओर, ग्लेन फिलिप्स ने अपनी आक्रामक बल्लेबाजी जारी रखी। उन्होंने 38 गेंदों में आठ चौके और तीन छक्कों की मदद से नाबाद 65 रन बनाए। बेवन जैकब्स के साथ मिलकर उन्होंने न्यूजीलैंड को 18वें ओवर में ही जीत दिला दी। भारत की ओर से अर्शदीप सिंह, वरुण चक्रवर्ती और नीतीश रेड्डी को एक-एक विकेट मिला। भारतीय गेंदबाज न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों पर दबाव बनाने में नाकाम रहे।

सीरीज में बने ये पांच बड़े रिकॉर्ड 1. न्यूजीलैंड ने भारत के खिलाफ हासिल किया अपना दूसरा सबसे बड़ा लक्ष्य

आखिरी टी20 में न्यूजीलैंड ने 192 रन का लक्ष्य हासिल किया। यह टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में न्यूजीलैंड का तीसरा सबसे बड़ा सफल रन चेज और भारत के खिलाफ दूसरा सबसे बड़ा सफल लक्ष्य हासिल करने का कारनामा है।



टी20 अंतरराष्ट्रीय में न्यूजीलैंड के सबसे बड़े सफल रन चेज 201 रन बनाम जिम्बाब्वे, हैमिल्टन (2012)

194 रन बनाम पाकिस्तान, रावलपिंडी (2023)

192 रन बनाम भारत, हैमिल्टन (2026)

183 रन बनाम श्रीलंका, क्वींसटाउन (2023)

183 रन बनाम अफगानिस्तान, चेन्नई (2026) आखिरी टी20 में न्यूजीलैंड ने 192 रन का लक्ष्य हासिल किया। यह टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में न्यूजीलैंड का तीसरा सबसे बड़ा सफल रन चेज और भारत के खिलाफ दूसरा सबसे बड़ा सफल लक्ष्य हासिल करने का कारनामा है।

2. भारत ने एक कैलेंडर वर्ष में न्यूजीलैंड के खिलाफ लगाए सबसे ज्यादा छक्के

इस सीरीज में भारतीय बल्लेबाजों ने छक्कों की जमकर बरसात की। भारत ने साल 2026 में न्यूजीलैंड के खिलाफ कुल 142 छक्के लगाए। यह किसी टीम की ओर से एक कैलेंडर वर्ष में किसी एक विपक्षी टीम के खिलाफ लगाए गए सर्वाधिक छक्के हैं। इस रिकॉर्ड सूची में भारत शीर्ष पर पहुंच गया है। वहीं, न्यूजीलैंड ने भी इसी साल भारत के खिलाफ 117 छक्के लगाए हैं।



एक कैलेंडर वर्ष में किसी एक विपक्षी टीम के खिलाफ सर्वाधिक छक्के 142 छक्के - भारत बनाम न्यूजीलैंड (2026)

117 छक्के - न्यूजीलैंड बनाम भारत (2026)

111 छक्के - कंबोडिया बनाम इंडोनेशिया (2025) खास बात यह है कि साल 2026 में भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले गए 11 टी20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबलों में कुल 259 छक्के लगे। यानी हर मुकाबले में औसतन 23.5 छक्के लगाए गए। यह आंकड़ा दोनों टीमों की आक्रामक बल्लेबाजी का अंदाजा देता है। इस सीरीज में भारतीय बल्लेबाजों ने छक्कों की जमकर बरसात की। भारत ने साल 2026 में न्यूजीलैंड के खिलाफ कुल 142 छक्के लगाए। यह किसी टीम की ओर से एक कैलेंडर वर्ष में किसी एक विपक्षी टीम के खिलाफ लगाए गए सर्वाधिक छक्के हैं। इस रिकॉर्ड सूची में भारत शीर्ष पर पहुंच गया है। वहीं, न्यूजीलैंड ने भी इसी साल भारत के खिलाफ 117 छक्के लगाए हैं।खास बात यह है कि साल 2026 में भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले गए 11 टी20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबलों में कुल 259 छक्के लगे। यानी हर मुकाबले में औसतन 23.5 छक्के लगाए गए। यह आंकड़ा दोनों टीमों की आक्रामक बल्लेबाजी का अंदाजा देता है।

3. द्विपक्षीय सीरीज में सबसे ज्यादा छक्के लगाने के मामले में कौन शीर्ष पर?

भारत और न्यूजीलैंड के बीच इस सीरीज में भी छक्कों की खूब बारिश हुई। न्यूजीलैंड ने भारत में खेली गई इस द्विपक्षीय सीरीज में कुल 116 छक्के लगाए। वहीं, भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड में खेली गई सीरीज में भी 116 छक्के जड़े।



द्विपक्षीय टी20 सीरीज में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाली टीमें 132 छक्के - ऑस्ट्रिया बनाम जर्मनी (2026)

120 छक्के - इंग्लैंड बनाम वेस्टइंडीज (2023)

117 छक्के - ऑस्ट्रेलिया बनाम वेस्टइंडीज (2025)

116 छक्के - न्यूजीलैंड बनाम भारत (2026)

116 छक्के - भारत बनाम न्यूजीलैंड (2026) भारत और न्यूजीलैंड के बीच इस सीरीज में भी छक्कों की खूब बारिश हुई। न्यूजीलैंड ने भारत में खेली गई इस द्विपक्षीय सीरीज में कुल 116 छक्के लगाए। वहीं, भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड में खेली गई सीरीज में भी 116 छक्के जड़े।

4. फिलिप्स ने बनाया द्विपक्षीय टी20 सीरीज में सर्वाधिक रन का विश्व रिकॉर्ड

इस सीरीज के सबसे बड़े व्यक्तिगत रिकॉर्ड की बात करें तो ग्लेन फिलिप्स ने इतिहास रच दिया। उन्होंने भारत के खिलाफ पूरी टी20 सीरीज में कुल 341 रन बनाए। इसके साथ ही वह द्विपक्षीय टी20 अंतरराष्ट्रीय सीरीज में सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए। इससे पहले यह रिकॉर्ड इंग्लैंड के फिल साल्ट के नाम था। उन्होंने 2023 में वेस्टइंडीज के खिलाफ सीरीज में 331 रन बनाए थे।



द्विपक्षीय टी20 सीरीज में सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज 341* रन - ग्लेन फिलिप्स बनाम भारत (2026)

331 रन - फिल साल्ट बनाम वेस्टइंडीज (2023)

316 रन - मोहम्मद रिजवान बनाम इंग्लैंड (2022)

297 रन - साहिल चौहान (एस्टोनिया) बनाम साइप्रस (2024)

290 रन - मार्क चैपमैन बनाम पाकिस्तान (2023) इस सीरीज के सबसे बड़े व्यक्तिगत रिकॉर्ड की बात करें तो ग्लेन फिलिप्स ने इतिहास रच दिया। उन्होंने भारत के खिलाफ पूरी टी20 सीरीज में कुल 341 रन बनाए। इसके साथ ही वह द्विपक्षीय टी20 अंतरराष्ट्रीय सीरीज में सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए। इससे पहले यह रिकॉर्ड इंग्लैंड के फिल साल्ट के नाम था। उन्होंने 2023 में वेस्टइंडीज के खिलाफ सीरीज में 331 रन बनाए थे।

5. भारत-न्यूजीलैंड टी20 मुकाबलों में छक्कों का नया इतिहास

साल 2026 में भारत और न्यूजीलैंड के बीच कुल 11 टी20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले खेले गए। इन मैचों में दोनों टीमों ने मिलकर 259 छक्के लगाए। यानी हर मैच में औसतन 23.5 छक्के देखने को मिले। यह आंकड़ा बताता है कि दोनों टीमों के बीच इस साल खेले गए मुकाबले कितने आक्रामक और बड़े स्कोर वाले रहे।