Birthday special! 😍 Over the years, #ViratKohli has played countless iconic innings, but which one comes out on top? Find out! 📹 Watch him soon in #INDvSL 3-match ODI series 👉 Starts 13th DEC https://t.co/ookEDInLNc — Star Sports (@StarSportsIndia) November 5, 2026

इंग्लैंड के खिलाफ 2013 चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल बारिश से प्रभावित रहा था। एजबेस्टन में खेले गए इस मुकाबले को 20-20 ओवर का कर दिया गया था। बादल छाए रहने और मुश्किल परिस्थितियों के बीच भारतीय बल्लेबाजों को रन बनाने में परेशानी हो रही थी। नियमित अंतराल पर विकेट गिर रहे थे, लेकिन कोहली ने एक छोर संभाले रखा।वह 19 रन के स्कोर पर पहले विकेट के गिरने के बाद बल्लेबाजी के लिए आए। उन्होंने शिखर धवन के साथ दूसरे विकेट के लिए 41 रन जोड़े। धवन 31 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद भारतीय टीम की पारी लड़खड़ा गई और 66 रन तक पांच विकेट गिर गए। ऐसे मुश्किल समय में कोहली ने 34 गेंदों पर 43 रन बनाए। उनकी पारी में एक चौका और एक छक्का शामिल था।कोहली 19वें ओवर में आउट हुए। उनकी इस पारी और रवींद्र जडेजा के 33 रन की मदद से भारत ने 20 ओवर में सात विकेट पर 129 रन बनाए। जवाब में इंग्लैंड की टीम निर्धारित ओवरों में 124 रन ही बना सकी। भारत ने यह मुकाबला पांच रन से जीतकर चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब अपने नाम किया। कोहली की यह पारी इसलिए भी खास रही क्योंकि उन्होंने दबाव के बीच टीम को सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई थी।