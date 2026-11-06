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भारत vs न्यूजीलैंड: दूसरे वनडे में आकिब नबी का कटेगा पत्ता! सिराज की वापसी पर नजरें; कैसी होगी प्लेइंग-11?

Fri, 06 Nov 2026 05:30 PM IST
मयंक त्रिपाठी स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, वेलिंगटन
स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, वेलिंगटन Published by: मयंक त्रिपाठी Updated Fri, 06 Nov 2026 05:30 PM IST
सार

IND vs NZ Playing 11 Prediction:भारत और न्यूजीलैंड के बीच शनिवार को वेलिंगटन में दूसरा वनडे खेला जाएगा। पहले मैच में शानदार प्रदर्शन करने वाले भारतीय तेज गेंदबाजों से एक बार फिर अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद है। दूसरे मुकाबले में मोहम्मद सिराज की वापसी के आसार हैं, जिससे आकिब नबी को बाहर बैठना पड़ सकता है। 

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भारत बनाम न्यूजीलैंड - फोटो : ANI

विस्तार
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न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल करने के बाद भारतीय टीम शनिवार को दूसरे मुकाबले में जीत दर्ज कर सीरीज पर अपनी पकड़ मजबूत करने उतरेगी। वेलिंगटन के हेनरी स्टेडियम में खेले जाने वाले इस मुकाबले में भारतीय प्लेइंग-11 पर सबकी नजरें होंगी। खासतौर पर तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज की वापसी और युवा गेंदबाज आकिब नबी की जगह को लेकर चर्चा तेज है।
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आकिब नबी-सिराज - फोटो : ANI
सिराज को मिलेगा मौका या नबी पर फिर भरोसा जताएंगे गिल?
  • ऑकलैंड में खेले गए पहले वनडे में भारतीय तेज गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया था। अर्शदीप सिंह, गुरनूर बराड़ और अंशुल कंबोज ने मिलकर न्यूजीलैंड के सभी 10 विकेट हासिल किए थे। अर्शदीप ने चार विकेट झटके, जबकि गुरनूर को तीन और अंशुल कंबोज को दो सफलताएं मिलीं। वहीं, आकिब नबी को कोई विकेट नहीं मिला था।
  • ऐसे में दूसरे वनडे के लिए अनुभवी तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज को प्लेइंग-11 में शामिल किए जाने की संभावना है। सिराज इंडिया ए के साथ अपने रेड-बॉल मुकाबलों की जिम्मेदारी पूरी करने के बाद टीम के साथ जुड़ चुके हैं। हालांकि, आकिब नबी को एक और मौका मिलेगा या सिराज उनकी जगह लेंगे, इस पर भारतीय टीम प्रबंधन ने अभी कोई स्पष्ट संकेत नहीं दिया है।
  • भारतीय टीम के फील्डिंग कोच शुभदीप घोष ने भी सिराज के खेलने के सवाल पर कहा कि इस बारे में फैसला टीम प्रबंधन करेगा। इससे प्लेइंग-11 को लेकर सस्पेंस बना हुआ है।
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अंशुल कंबोज-अर्शदीप - फोटो : ANI
गेंदबाजों से फिर दमदार प्रदर्शन की उम्मीद
पहले वनडे में भारतीय तेज गेंदबाजों ने अपनी गति और उछाल से न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों को काफी परेशान किया था। दूसरे मुकाबले में भी पिच से अच्छी उछाल और कैरी मिलने की उम्मीद है। हालांकि, वेलिंगटन के मैदान की बाउंड्री का आकार ऑकलैंड से अलग है। यहां स्क्वायर बाउंड्री छोटी हैं, ऐसे में भारतीय गेंदबाजों को अपनी लेंथ में बदलाव करना पड़ सकता है।

अंशुल कंबोज ने पहले मैच में 10 ओवर में 46 डॉट गेंदें डालकर प्रभावित किया था। उनकी निरंतर सही लेंथ पर गेंदबाजी को देखते हुए उन्हें नई गेंद से भी मौका मिल सकता है। वहीं, अर्शदीप सिंह से एक बार फिर शुरुआती ओवरों में विकेट निकालने की उम्मीद होगी।
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रोहित शर्मा - फोटो : BCCI
बल्लेबाजी में रोहित की वापसी पर नजरें
भारतीय बल्लेबाजी में भी कुछ खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर नजर रहेगी। पहले वनडे में रोहित शर्मा पहली ही गेंद पर आउट हो गए थे। ऐसे में वह दूसरे मुकाबले में बड़ी पारी खेलकर लय हासिल करना चाहेंगे। दूसरी ओर, विराट कोहली ने ऑकलैंड में मुश्किल परिस्थितियों के बावजूद शानदार बल्लेबाजी की थी और अर्धशतक लगाकर टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई थी। श्रेयस अय्यर और अक्षर पटेल को भी शॉर्ट गेंदों के खिलाफ अपने खेल में सुधार करना होगा। पहले मैच में न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाजों ने भारतीय बल्लेबाजों को बाउंसर से परेशान किया था।

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कॉनवे - फोटो : ANI
कॉनवे के बाहर होने से न्यूजीलैंड को झटका
दूसरी ओर, न्यूजीलैंड को दूसरे वनडे से पहले बड़ा झटका लगा है। टीम के प्रमुख बल्लेबाज डेवोन कॉनवे चोट के कारण पूरी सीरीज से बाहर हो गए हैं। फील्डिंग अभ्यास के दौरान साथी खिलाड़ी मैट हेनरी से टकराने के बाद उन्हें कन्कशन हुआ था। हालांकि, हेनरी फिट होकर दूसरे मुकाबले के लिए उपलब्ध हैं।

कॉनवे की जगह विकेटकीपर बल्लेबाज टिम रॉबिन्सन की जगह कर्टिस केली को टीम में शामिल किया गया है। न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज ब्लेयर टिकनर ने कहा कि कॉनवे टीम के लिए अहम खिलाड़ी हैं, लेकिन उनकी अनुपस्थिति दूसरे खिलाड़ियों को जिम्मेदारी संभालने का अवसर देगी।

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भारत बनाम न्यूजीलैंड - फोटो : BCCI
दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग-11

भारत: शुभमन गिल (कप्तान), रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, अक्षर पटेल, केएल राहुल (विकेटकीपर), नमन धीर, अंशुल कंबोज, आकिब नबी/मोहम्मद सिराज, गुरनूर बराड़ और अर्शदीप सिंह।
न्यूजीलैंड: टिम सीफर्ट, विल यंग, हेनरी निकोल्स, डेरिल मिचेल, टॉम लैथम (विकेटकीपर), ग्लेन फिलिप्स, माइकल ब्रेसवेल, मिचेल सैंटनर (कप्तान), मैट हेनरी, जैकब डफी और काइल जैमीसन (या ब्लेयर टिकनर)।
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