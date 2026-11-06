भारत vs न्यूजीलैंड: दूसरे वनडे में आकिब नबी का कटेगा पत्ता! सिराज की वापसी पर नजरें; कैसी होगी प्लेइंग-11?

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IND vs NZ Playing 11 Prediction: भारत और न्यूजीलैंड के बीच शनिवार को वेलिंगटन में दूसरा वनडे खेला जाएगा। पहले मैच में शानदार प्रदर्शन करने वाले भारतीय तेज गेंदबाजों से एक बार फिर अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद है। दूसरे मुकाबले में मोहम्मद सिराज की वापसी के आसार हैं, जिससे आकिब नबी को बाहर बैठना पड़ सकता है।

विज्ञापन न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल करने के बाद भारतीय टीम शनिवार को दूसरे मुकाबले में जीत दर्ज कर सीरीज पर अपनी पकड़ मजबूत करने उतरेगी। वेलिंगटन के हेनरी स्टेडियम में खेले जाने वाले इस मुकाबले में भारतीय प्लेइंग-11 पर सबकी नजरें होंगी। खासतौर पर तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज की वापसी और युवा गेंदबाज आकिब नबी की जगह को लेकर चर्चा तेज है।

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सिराज को मिलेगा मौका या नबी पर फिर भरोसा जताएंगे गिल? ऑकलैंड में खेले गए पहले वनडे में भारतीय तेज गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया था। अर्शदीप सिंह, गुरनूर बराड़ और अंशुल कंबोज ने मिलकर न्यूजीलैंड के सभी 10 विकेट हासिल किए थे। अर्शदीप ने चार विकेट झटके, जबकि गुरनूर को तीन और अंशुल कंबोज को दो सफलताएं मिलीं। वहीं, आकिब नबी को कोई विकेट नहीं मिला था।

ऐसे में दूसरे वनडे के लिए अनुभवी तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज को प्लेइंग-11 में शामिल किए जाने की संभावना है। सिराज इंडिया ए के साथ अपने रेड-बॉल मुकाबलों की जिम्मेदारी पूरी करने के बाद टीम के साथ जुड़ चुके हैं। हालांकि, आकिब नबी को एक और मौका मिलेगा या सिराज उनकी जगह लेंगे, इस पर भारतीय टीम प्रबंधन ने अभी कोई स्पष्ट संकेत नहीं दिया है।

भारतीय टीम के फील्डिंग कोच शुभदीप घोष ने भी सिराज के खेलने के सवाल पर कहा कि इस बारे में फैसला टीम प्रबंधन करेगा। इससे प्लेइंग-11 को लेकर सस्पेंस बना हुआ है।

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गेंदबाजों से फिर दमदार प्रदर्शन की उम्मीद

पहले वनडे में भारतीय तेज गेंदबाजों ने अपनी गति और उछाल से न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों को काफी परेशान किया था। दूसरे मुकाबले में भी पिच से अच्छी उछाल और कैरी मिलने की उम्मीद है। हालांकि, वेलिंगटन के मैदान की बाउंड्री का आकार ऑकलैंड से अलग है। यहां स्क्वायर बाउंड्री छोटी हैं, ऐसे में भारतीय गेंदबाजों को अपनी लेंथ में बदलाव करना पड़ सकता है।



अंशुल कंबोज ने पहले मैच में 10 ओवर में 46 डॉट गेंदें डालकर प्रभावित किया था। उनकी निरंतर सही लेंथ पर गेंदबाजी को देखते हुए उन्हें नई गेंद से भी मौका मिल सकता है। वहीं, अर्शदीप सिंह से एक बार फिर शुरुआती ओवरों में विकेट निकालने की उम्मीद होगी।

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बल्लेबाजी में रोहित की वापसी पर नजरें

भारतीय बल्लेबाजी में भी कुछ खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर नजर रहेगी। पहले वनडे में रोहित शर्मा पहली ही गेंद पर आउट हो गए थे। ऐसे में वह दूसरे मुकाबले में बड़ी पारी खेलकर लय हासिल करना चाहेंगे। दूसरी ओर, विराट कोहली ने ऑकलैंड में मुश्किल परिस्थितियों के बावजूद शानदार बल्लेबाजी की थी और अर्धशतक लगाकर टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई थी। श्रेयस अय्यर और अक्षर पटेल को भी शॉर्ट गेंदों के खिलाफ अपने खेल में सुधार करना होगा। पहले मैच में न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाजों ने भारतीय बल्लेबाजों को बाउंसर से परेशान किया था।

कॉनवे के बाहर होने से न्यूजीलैंड को झटका

दूसरी ओर, न्यूजीलैंड को दूसरे वनडे से पहले बड़ा झटका लगा है। टीम के प्रमुख बल्लेबाज डेवोन कॉनवे चोट के कारण पूरी सीरीज से बाहर हो गए हैं। फील्डिंग अभ्यास के दौरान साथी खिलाड़ी मैट हेनरी से टकराने के बाद उन्हें कन्कशन हुआ था। हालांकि, हेनरी फिट होकर दूसरे मुकाबले के लिए उपलब्ध हैं।



कॉनवे की जगह विकेटकीपर बल्लेबाज टिम रॉबिन्सन की जगह कर्टिस केली को टीम में शामिल किया गया है। न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज ब्लेयर टिकनर ने कहा कि कॉनवे टीम के लिए अहम खिलाड़ी हैं, लेकिन उनकी अनुपस्थिति दूसरे खिलाड़ियों को जिम्मेदारी संभालने का अवसर देगी।