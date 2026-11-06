सैयद मुश्ताक अली टी20 ट्रॉफी: बंगाल, कर्नाटक और दिल्ली की टीम घोषित, शमी-इशांत को मौका; कई बड़े नाम बाहर

बंगाल की कप्तानी करेंगे अभिमन्यु ईश्वरन, शमी और मुकेश भी टीम में

बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन ने 19 सदस्यीय टीम की घोषणा की है। टीम की कमान अभिमन्यु ईश्वरन को सौंपी गई है। अनुभवी तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी के अलावा भारतीय तेज गेंदबाज मुकेश कुमार और स्पिन ऑलराउंडर शाहबाज अहमद को भी टीम में शामिल किया गया है। शाहबाज शुरुआती मुकाबले में उपलब्ध रहेंगे। बंगाल की टीम में अंडर-23 कप्तान शशांक सिंह को भी जगह मिली है। वह इस टूर्नामेंट के जरिए सीनियर टीम में पदार्पण करेंगे। बंगाल अपने अभियान की शुरुआत 14 नवंबर को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में कर्नाटक के खिलाफ करेगा।



कर्नाटक से मयंक अग्रवाल और श्रेयस गोपाल बाहर, स्मरण को कप्तानी

कर्नाटक ने 15 सदस्यीय टीम की घोषणा की है, जिसकी कप्तानी आर स्मरण करेंगे। पूर्व कप्तान मयंक अग्रवाल और रेड बॉल टीम के मौजूदा कप्तान श्रेयस गोपाल को टीम में शामिल नहीं किया गया है। मयंक अग्रवाल ने पिछले सीजन में कर्नाटक की कप्तानी की थी, लेकिन टीम नॉकआउट चरण में जगह बनाने में नाकाम रही थी। इस बार टीम में अनुभवी बल्लेबाज मनीष पांडे को मौका मिला है। उनके अलावा करुण नायर, रोहन पाटिल और अभिनव मनोहर जैसे खिलाड़ी भी टीम का हिस्सा हैं।



दिल्ली की टीम में इशांत शर्मा, नीतीश राणा को नहीं मिली जगह

दिल्ली ने 16 सदस्यीय टीम का ऐलान किया है। ऑलराउंडर आयुष बदोनी को टीम की कप्तानी सौंपी गई है, जबकि अनुभवी तेज गेंदबाज इशांत शर्मा को टीम में शामिल किया गया है। दूसरी ओर, बाएं हाथ के अनुभवी बल्लेबाज नीतीश राणा को टीम में जगह नहीं मिली। तेज गेंदबाजी विभाग में इशांत के साथ हर्षित राणा, मयंक यादव और सिमरजीत सिंह शामिल हैं। स्पिन विभाग की जिम्मेदारी सुयश शर्मा और दिग्वेश राठी संभालेंगे। बल्लेबाजी में प्रियंश आर्य, यश ढुल, हिम्मत सिंह और सार्थक रंजन जैसे खिलाड़ी टीम का हिस्सा हैं।



हर्षित राणा फिलहाल चोट से उबरने के बाद वापसी की प्रक्रिया में हैं। उनकी फिटनेस को ध्यान में रखते हुए दिल्ली के लिए एक मैच खेलने की संभावना जताई गई है। वह भारत ए की राइजिंग स्टार्स एशिया कप टीम में भी शामिल हैं। दिल्ली अपने अभियान का पहला मुकाबला 14 नवंबर को इंदौर में जम्मू-कश्मीर के खिलाफ खेलेगी। इसके बाद टीम पंजाब, बिहार, सौराष्ट्र, हरियाणा, तमिलनाडु और रेलवे से भिड़ेगी।