दूसरे वनडे पर बारिश का साया!: कैसा रहेगा वेलिंगटन का मौसम, कब-कहां और कैसे देखें भारत-न्यूजीलैंड मैच? जानिए

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भारत और न्यूजीलैंड के बीच दूसरा वनडे शनिवार को वेलिंगटन में खेला जाएगा। इस मैच पर बारिश का खतरा मंडरा रहा है। आइए जानते हैं मौसम कैसा रहेगा...

विज्ञापन भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेली जा रही वनडे सीरीज के दूसरे मुकाबले पर भी बारिश का खतरा मंडरा रहा है। शनिवार को वेलिंगटन के हेनरी स्टेडियम में दोनों टीमें आमने-सामने होंगी। इससे पहले ऑकलैंड में खेला गया सीरीज का पहला वनडे भी बारिश से प्रभावित रहा था। ऐसे में क्रिकेट प्रशंसकों की नजरें दूसरे मुकाबले के मौसम पर टिकी हुई हैं।

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दूसरे वनडे पर बारिश का खतरा

वेलिंगटन में शुक्रवार को दिन के पहले हिस्से में बारिश हुई, जिसके चलते दोनों टीमों को अपने अभ्यास सत्र की योजना में बदलाव करना पड़ा। दोनों टीमों को हेनरी स्टेडियम की जगह बेसिन रिजर्व में अभ्यास करना था। हालांकि, न्यूजीलैंड की टीम ने अपना अभ्यास सत्र वेलिंगटन कॉलेज की इनडोर सुविधा में आयोजित किया, जबकि भारतीय टीम ने बारिश और परिस्थितियों को देखते हुए अपना अभ्यास सत्र रद्द कर दिया। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक, शनिवार को दिन के पहले हिस्से में बारिश की 60 प्रतिशत और दूसरे हिस्से में 55 प्रतिशत संभावना है। ऐसे में मुकाबले के दौरान बारिश खलल डाल सकती है और मैच के प्रभावित होने की आशंका बनी हुई है।

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बारिश से प्रभावित रहा था पहला वनडे भारत और न्यूजीलैंड के बीच सीरीज का पहला वनडे ऑकलैंड में खेला गया था, जिसमें बारिश के कारण मुकाबले का परिणाम डकवर्थ-लुईस-स्टर्न (डीएलएस) नियम के तहत निकला।

पहले बल्लेबाजी करते हुए न्यूजीलैंड की टीम 40.2 ओवर में 185 रन बनाकर ऑलआउट हो गई थी।

इसके जवाब में भारतीय टीम की बल्लेबाजी के दौरान बारिश ने दो बार खेल रोका। दूसरी बार बारिश के कारण मुकाबला रुकने पर भारत को 32 ओवर में 143 रन का संशोधित लक्ष्य मिला।

भारतीय टीम ने विराट कोहली की शानदार बल्लेबाजी के दम पर 22.4 ओवर में 5 विकेट खोकर 143 रन बना लिए और मुकाबला पांच विकेट से अपने नाम किया। कोहली ने महज 51 गेंदों पर 74 रन की पारी खेली।

वहीं, तेज गेंदबाज अंशुल कंबोज ने गेंदबाजी में शानदार प्रदर्शन करते हुए 10 ओवर में 22 रन देकर 2 विकेट हासिल किए। इस दौरान उन्होंने 2 मेडन ओवर भी डाले। उनके प्रदर्शन के लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया।

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कब और कहां होगा मुकाबला? मैच: भारत बनाम न्यूजीलैंड, दूसरा वनडे

तारीख: शनिवार, 7 नवंबर

स्थान: हेनरी स्टेडियम, वेलिंगटन

टॉस का समय: सुबह 7:00 बजे (भारतीय समयानुसार)

मैच शुरू होने का समय: सुबह 7:30 बजे (भारतीय समयानुसार) भारत में कहां देखें लाइव मुकाबला?

भारत और न्यूजीलैंड के बीच दूसरे वनडे का सीधा प्रसारण सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क के टीवी चैनलों पर किया जाएगा। वहीं, मोबाइल और ऑनलाइन दर्शक सोनी लिव (Sony LIV) एप और वेबसाइट पर मुकाबले की लाइव स्ट्रीमिंग देख सकेंगे। इसके अलावा आप भारत और न्यूजीलैंड के बीच दूसरे वनडे का सीधा प्रसारण सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क के टीवी चैनलों पर किया जाएगा। वहीं, मोबाइल और ऑनलाइन दर्शक सोनी लिव (Sony LIV) एप और वेबसाइट पर मुकाबले की लाइव स्ट्रीमिंग देख सकेंगे। इसके अलावा आप Amarujala.com पर भी मैच के लाइव अपडेट्स पढ़ सकते हैं।