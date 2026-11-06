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दूसरे वनडे पर बारिश का साया!: कैसा रहेगा वेलिंगटन का मौसम, कब-कहां और कैसे देखें भारत-न्यूजीलैंड मैच? जानिए

Fri, 06 Nov 2026 03:42 PM IST
मयंक त्रिपाठी स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, वेलिंगटन
स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, वेलिंगटन Published by: मयंक त्रिपाठी Updated Fri, 06 Nov 2026 03:42 PM IST
सार

भारत और न्यूजीलैंड के बीच दूसरा वनडे शनिवार को वेलिंगटन में खेला जाएगा। इस मैच पर बारिश का खतरा मंडरा रहा है। आइए जानते हैं मौसम कैसा रहेगा...

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india vs new zealand 2nd odi 2026 wellington weather forecast hnry international stadium pitch report
भारत बनाम न्यूजीलैंड - फोटो : BCCI

विस्तार
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भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेली जा रही वनडे सीरीज के दूसरे मुकाबले पर भी बारिश का खतरा मंडरा रहा है। शनिवार को वेलिंगटन के हेनरी स्टेडियम में दोनों टीमें आमने-सामने होंगी। इससे पहले ऑकलैंड में खेला गया सीरीज का पहला वनडे भी बारिश से प्रभावित रहा था। ऐसे में क्रिकेट प्रशंसकों की नजरें दूसरे मुकाबले के मौसम पर टिकी हुई हैं।
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भारत बनाम न्यूजीलैंड - फोटो : BCCI
दूसरे वनडे पर बारिश का खतरा
वेलिंगटन में शुक्रवार को दिन के पहले हिस्से में बारिश हुई, जिसके चलते दोनों टीमों को अपने अभ्यास सत्र की योजना में बदलाव करना पड़ा। दोनों टीमों को हेनरी स्टेडियम की जगह बेसिन रिजर्व में अभ्यास करना था। हालांकि, न्यूजीलैंड की टीम ने अपना अभ्यास सत्र वेलिंगटन कॉलेज की इनडोर सुविधा में आयोजित किया, जबकि भारतीय टीम ने बारिश और परिस्थितियों को देखते हुए अपना अभ्यास सत्र रद्द कर दिया। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक, शनिवार को दिन के पहले हिस्से में बारिश की 60 प्रतिशत और दूसरे हिस्से में 55 प्रतिशत संभावना है। ऐसे में मुकाबले के दौरान बारिश खलल डाल सकती है और मैच के प्रभावित होने की आशंका बनी हुई है।
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भारत बनाम न्यूजीलैंड - फोटो : BCCI
बारिश से प्रभावित रहा था पहला वनडे
  • भारत और न्यूजीलैंड के बीच सीरीज का पहला वनडे ऑकलैंड में खेला गया था, जिसमें बारिश के कारण मुकाबले का परिणाम डकवर्थ-लुईस-स्टर्न (डीएलएस) नियम के तहत निकला।
  • पहले बल्लेबाजी करते हुए न्यूजीलैंड की टीम 40.2 ओवर में 185 रन बनाकर ऑलआउट हो गई थी।
  • इसके जवाब में भारतीय टीम की बल्लेबाजी के दौरान बारिश ने दो बार खेल रोका। दूसरी बार बारिश के कारण मुकाबला रुकने पर भारत को 32 ओवर में 143 रन का संशोधित लक्ष्य मिला।
  • भारतीय टीम ने विराट कोहली की शानदार बल्लेबाजी के दम पर 22.4 ओवर में 5 विकेट खोकर 143 रन बना लिए और मुकाबला पांच विकेट से अपने नाम किया। कोहली ने महज 51 गेंदों पर 74 रन की पारी खेली।
  • वहीं, तेज गेंदबाज अंशुल कंबोज ने गेंदबाजी में शानदार प्रदर्शन करते हुए 10 ओवर में 22 रन देकर 2 विकेट हासिल किए। इस दौरान उन्होंने 2 मेडन ओवर भी डाले। उनके प्रदर्शन के लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया।
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विराट-गिल - फोटो : BCCI
कब और कहां होगा मुकाबला?
  • मैच: भारत बनाम न्यूजीलैंड, दूसरा वनडे
  • तारीख: शनिवार, 7 नवंबर
  • स्थान: हेनरी स्टेडियम, वेलिंगटन
  • टॉस का समय: सुबह 7:00 बजे (भारतीय समयानुसार)
  • मैच शुरू होने का समय: सुबह 7:30 बजे (भारतीय समयानुसार)
भारत में कहां देखें लाइव मुकाबला?
भारत और न्यूजीलैंड के बीच दूसरे वनडे का सीधा प्रसारण सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क के टीवी चैनलों पर किया जाएगा। वहीं, मोबाइल और ऑनलाइन दर्शक सोनी लिव (Sony LIV) एप और वेबसाइट पर मुकाबले की लाइव स्ट्रीमिंग देख सकेंगे। इसके अलावा आप Amarujala.com पर भी मैच के लाइव अपडेट्स पढ़ सकते हैं।

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भारत बनाम न्यूजीलैंड - फोटो : BCCI
दोनों टीमों का पूरा स्क्वॉड

भारतीय टीम: रोहित शर्मा, शुभमन गिल (कप्तान), विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, अक्षर पटेल, केएल राहुल (विकेटकीपर), नमन धीर, अंशुल कंबोज, औकिब नबी, गुरनूर बराड़, अर्शदीप सिंह, ऋतुराज गायकवाड़, मोहम्मद सिराज, ईशान किशन और कुलदीप यादव।

न्यूजीलैंड टीम: विल यंग, टिम सीफर्ट, हेनरी निकोल्स, डेरिल मिचेल, टॉम लैथम (विकेटकीपर), ग्लेन फिलिप्स, मिचेल सैंटनर (कप्तान), नाथन स्मिथ, काइल जैमीसन, जैकब डफी, ब्लेयर टिकनर, निक केली, मैथ्यू फिशर, माइकल ब्रेसवेल और मैट हेनरी।
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