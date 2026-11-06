{"_id":"6aedb2d63d258e04ba06e55c","slug":"ind-vs-nz-odi-shubman-gill-says-new-zealand-conditions-similar-to-next-years-world-cup-2026-11-06","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"वनडे विश्वकप की तैयारियों में जुटा भारत: गिल बोले- न्यूजीलैंड में खेलने से मिलेगी मदद; गेंदबाजी पर भी रखी राय","category":{"title":"Cricket","title_hn":"क्रिकेट","slug":"cricket"}}

विज्ञापन भारतीय वनडे टीम के कप्तान शुभमन गिल का मानना है कि न्यूजीलैंड के खिलाफ मौजूदा वनडे सीरीज अगले साल होने वाले विश्व कप की तैयारियों के लिहाज से बेहद अहम साबित होगी। उन्होंने कहा कि न्यूजीलैंड की परिस्थितियां विश्व कप के दौरान मिलने वाली परिस्थितियों से काफी मिलती-जुलती होंगी, जिससे भारतीय टीम को टूर्नामेंट से पहले खुद को बेहतर तरीके से तैयार करने का मौका मिलेगा।

Trending Videos

विश्वकप की तैयारियां जोरों पर

अगले साल अक्तूबर-नवंबर में होने वाले विश्व कप को ध्यान में रखते हुए गिल ने कहा कि नवंबर की शुरुआत में न्यूजीलैंड में खेलना भारतीय खिलाड़ियों के लिए काफी फायदेमंद रहेगा। आमतौर पर भारत दक्षिण अफ्रीका, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया का दौरा दिसंबर-जनवरी में करता है, लेकिन इस बार सीरीज का समय विश्व कप के संभावित मौसम के काफी करीब है।



बीसीसीआई की ओर से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी वीडियो में गिल ने कहा, 'यहां की परिस्थितियां विश्व कप में मिलने वाली परिस्थितियों से काफी मिलती-जुलती होंगी। खासकर नवंबर की शुरुआत में यहां खेलना हमारे लिए अच्छा अनुभव रहेगा। आमतौर पर हम न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका या ऑस्ट्रेलिया में दिसंबर और जनवरी में खेलते हैं, जबकि विश्व कप अक्तूबर और नवंबर में होगा। ऐसे में यह सीरीज हमारे लिए काफी उपयोगी साबित होगी।'

विज्ञापन

विज्ञापन

𝙇𝙚𝙖𝙙𝙞𝙣𝙜 𝙩𝙝𝙚 𝙬𝙖𝙮 as #TeamIndia Captain with victory on his mind 🫡 @ShubmanGill has magical memories in New Zealand and is eager to make more ✨ 🎥 🔽 WATCH - By @RajalArora | #NZvIND https://t.co/YZAd3ncwhM — BCCI (@BCCI) November 6, 2026

विज्ञापन

भारत सीरीज में 1-0 से आगे

भारत ने पांच मैचों की वनडे सीरीज के पहले मुकाबले में बुधवार को ऑकलैंड में बारिश से प्रभावित मैच में जीत दर्ज की थी। डकवर्थ-लुईस-स्टर्न (डीएलएस) नियम के तहत मिले 143 रन के संशोधित लक्ष्य को हासिल कर भारतीय टीम ने सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है। अब दोनों टीमों के बीच शनिवार को वेलिंगटन में दूसरा वनडे खेला जाएगा। हालांकि, इस मुकाबले पर भी बारिश का खतरा मंडरा रहा है। मौसम विभाग ने वेलिंगटन में बारिश की संभावना जताई है, जिससे एक बार फिर मैच प्रभावित हो सकता है।

रेड बॉल से अभ्यास के लिए पहले पहुंचे गिल

गिल ने बताया कि वह टीम से पहले न्यूजीलैंड पहुंच गए थे, ताकि अतिरिक्त अभ्यास सत्रों के जरिए अपनी बल्लेबाजी पर काम कर सकें। खासतौर पर वह रेड बॉल से अभ्यास करना चाहते थे, क्योंकि उन्होंने न्यूजीलैंड में अब तक ज्यादा टेस्ट क्रिकेट नहीं खेला है। उन्होंने कहा, 'मैं टीम से जुड़ने से पहले चार-पांच अतिरिक्त अभ्यास सत्र करना चाहता था। इसकी मुख्य वजह रेड बॉल थी। मैं यहां आकर अपनी बल्लेबाजी पर काम करना चाहता था और यह समझना चाहता था कि यहां रेड बॉल किस तरह व्यवहार करती है। मैंने यहां कुछ भारत के लिए मैच खेले हैं, लेकिन टेस्ट क्रिकेट ज्यादा नहीं खेला है।'

तेज गेंदबाजों पर जताया भरोसा

भारतीय कप्तान ने टीम के तेज गेंदबाजी आक्रमण की भी तारीफ की। उन्होंने अंशुल कंबोज, आकिब नबी, गुरनूर बराड़ और अर्शदीप सिंह पर भरोसा जताते हुए कहा कि न्यूजीलैंड की परिस्थितियां इन गेंदबाजों की क्षमता के अनुकूल हैं।गिल ने कहा, 'यहां की पिचों पर अच्छा उछाल देखने को मिलता है। ऐसे में अंशुल, आकिब, गुरनूर और अर्शदीप जैसे तेज गेंदबाजों का कौशल इन परिस्थितियों के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। मुझे पूरा भरोसा है कि वे इस सीरीज में शानदार प्रदर्शन करेंगे।'