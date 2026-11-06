सैयद मुश्ताक अली टी20 ट्रॉफी: वैभव को मिली बड़ी जिम्मेदारी, 15 साल की उम्र में संभालेंगे बिहार की कमान

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विज्ञापन भारतीय क्रिकेट के उभरते सितारे वैभव सूर्यवंशी को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। महज 15 साल की उम्र में यह युवा बल्लेबाज पहली बार बिहार की सीनियर क्रिकेट टीम की कप्तानी करेगा। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन (बीसीए) ने शुक्रवार को आगामी सैयद मुश्ताक अली टी20 ट्रॉफी के शुरुआती दो मुकाबलों के लिए वैभव को टीम का कप्तान नियुक्त किया है। वहीं, सूरज कश्यप को उपकप्तान बनाया गया है।

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बीसीए अध्यक्ष ने जताया भरोसा

बिहार क्रिकेट एसोसिएशन ने शुक्रवार को 17 सदस्यीय टीम की घोषणा की। कप्तानी की जिम्मेदारी मिलने पर बीसीए अध्यक्ष हर्षवर्धन ने कहा कि वैभव ने कम उम्र में ही अपनी प्रतिभा, आत्मविश्वास और परिपक्वता का परिचय दिया है। कप्तानी की जिम्मेदारी उन्हें एक खिलाड़ी के साथ-साथ नेतृत्वकर्ता के रूप में भी आगे बढ़ने का अवसर देगी। उन्होंने उम्मीद जताई कि वैभव की अगुवाई में बिहार की टीम आगामी टूर्नामेंट में अनुशासित और प्रतिस्पर्धी प्रदर्शन करेगी।

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अंडर-19 विश्व कप से आईपीएल तक शानदार रहा प्रदर्शन

वैभव सूर्यवंशी का क्रिकेट करियर पिछले कुछ समय में तेजी से आगे बढ़ा है। उन्होंने 2026 अंडर-19 पुरुष क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में 175 रनों की शानदार पारी खेलकर भारत को खिताब दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी। टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन के लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी चुना गया। इसके बाद आईपीएल 2026 में राजस्थान रॉयल्स की ओर से खेलते हुए वैभव ने 776 रन बनाए। इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 237.30 रहा और वह टूर्नामेंट के सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बने। शानदार प्रदर्शन के दम पर उन्हें भारतीय टी20 अंतरराष्ट्रीय टीम में जगह मिली। जुलाई में मैनचेस्टर में इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टी20 मुकाबले में डेब्यू कर वह भारत के सबसे कम उम्र के अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर बने।

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न्यूजीलैंड के खिलाफ भी दिखाया दम

हाल ही में न्यूजीलैंड के खिलाफ तीसरे टी20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले में वैभव सूर्यवंशी और अभिषेक शर्मा ने पहले छह ओवर में बिना विकेट गंवाए 118 रन जोड़ दिए। यह पुरुष टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पावरप्ले का सर्वोच्च स्कोर रहा। दोनों बल्लेबाजों ने पहले विकेट के लिए महज 43 गेंदों में 133 रन की साझेदारी की। वैभव ने 19 गेंदों पर 45 रन बनाए, जबकि अभिषेक शर्मा ने 38 गेंदों पर 113 रनों की तूफानी पारी खेली। अब तक वैभव 10 टी20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबलों में 295 रन बना चुके हैं। उनका औसत 29.50 और स्ट्राइक रेट 185.53 है। इस दौरान उन्होंने दो अर्धशतक भी लगाए हैं।

14 नवंबर को सौराष्ट्र से होगा पहला मुकाबला

बिहार की टीम सैयद मुश्ताक अली टी20 ट्रॉफी में अपने अभियान की शुरुआत 14 नवंबर को सौराष्ट्र के खिलाफ करेगी। इसके बाद 16 नवंबर को रेलवे की टीम से मुकाबला होगा। दोनों मैच इंदौर में खेले जाएंगे। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन की सीनियर पुरुष चयन समिति की बैठक में टीम को अंतिम रूप दिया गया। इसके लिए 4 से 6 नवंबर तक ट्रायल आयोजित किए गए थे। खिलाड़ियों के पिछले प्रदर्शन की भी समीक्षा की गई। टीम में मंगल महौर और तेज गेंदबाज शाकिब हुसैन को भी शामिल किया गया है, हालांकि दोनों का चयन फिटनेस पर निर्भर करेगा। शुरुआती दो मुकाबलों के बाद उनकी उपलब्धता का आकलन किया जाएगा।

बिहार की 17 सदस्यीय टीम

वैभव सूर्यवंशी, सूरज कश्यप, आलोक कुमार, आयुष लोहारुका (विकेटकीपर), अल्तमश अशरफ, परम कुमार सिंह, अनमोल कुमार (विकेटकीपर), ऋत्विक राज, मयंक कुमार, राघवेंद्र प्रताप, आशीष कुमार, वासुदेव प्रताप सिंह, मोहम्मद इजहार, अमोद यादव, प्रशांत सिंह, नवाज खान और हिमांशु सिंह। फिटनेस के अधीन: मंगल महौर और शाकिब हुसैन।