काफी आगे निकले कोहली

वनडे में तीसरे नंबर पर सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की सूची में कोहली के बाद रिकी पोंटिंग दूसरे स्थान पर हैं। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान ने अपने करियर में इस क्रम पर 335 मैचों की 330 पारियों में 12,662 रन बनाए थे। उनका औसत 42.48 और स्ट्राइक रेट 80.73 रहा। पोंटिंग ने इस स्थान पर 29 शतक और 74 अर्धशतक लगाए थे।



कोहली अब पोंटिंग से 355 रन आगे निकल चुके हैं। इस सूची में श्रीलंका के कुमार संगकारा तीसरे स्थान पर हैं। उन्होंने तीसरे नंबर पर 9,747 रन बनाए थे। दक्षिण अफ्रीका के जैक्स कैलिस 7,774 रन के साथ चौथे और न्यूजीलैंड के केन विलियमसन 6,504 रन के साथ पांचवें स्थान पर हैं।