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Hindi News ›   Cricket ›   Virat Kohli Becomes First Batter to Score 13,000 ODI Runs at No. 3, Surpasses Ricky Ponting

भारत vs न्यूजीलैंड: कोहली ने बनाया रिकॉर्ड, वनडे में तीसरे नंबर पर ऐसा करने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बने

Wed, 04 Nov 2026 01:30 PM IST
स्वप्निल शशांक स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, ऑकलैंड
स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, ऑकलैंड Published by: स्वप्निल शशांक Updated Wed, 04 Nov 2026 01:30 PM IST
सार

विराट कोहली ने न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले वनडे में 12 रन बनाते ही इतिहास रच दिया। वह वनडे क्रिकेट में तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए 13 हजार रन पूरे करने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बन गए। कोहली ने रिकी पोंटिंग के 12,662 रनों के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया। इस क्रम पर उनके नाम अब 13,017 रन, 48 शतक और 69 अर्धशतक दर्ज हैं।

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Virat Kohli Becomes First Batter to Score 13,000 ODI Runs at No. 3, Surpasses Ricky Ponting
विराट कोहली का रिकॉर्ड - फोटो : ANI

विस्तार
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भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहले वनडे मुकाबले में विराट कोहली ने एक और ऐतिहासिक उपलब्धि अपने नाम कर ली। कोहली ने न्यूजीलैंड के खिलाफ मुकाबले में 12 रन पूरे करते ही वनडे क्रिकेट में तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए 13 हजार रन पूरे कर लिए। वह इस मुकाम तक पहुंचने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने इस मामले में ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज बल्लेबाज रिकी पोंटिंग को पहले ही काफी पीछे छोड़ दिया था। पोंटिंग के नाम वनडे में तीसरे नंबर पर 12,662 रन दर्ज हैं। कोहली ने यह उपलब्धि अपने 254वें मैच में हासिल की।

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Virat Kohli Becomes First Batter to Score 13,000 ODI Runs at No. 3, Surpasses Ricky Ponting
कोहली, सचिन, रोहित और पोंटिंग - फोटो : ANI

विराट कोहली ने रचा इतिहास
विराट कोहली लंबे समय से भारतीय वनडे टीम में तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करते आ रहे हैं। इस क्रम पर उन्होंने कई यादगार पारियां खेली हैं और अब इसी स्थान पर बल्लेबाजी करते हुए 13 हजार रन का आंकड़ा पार कर लिया है। न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले वनडे में जैसे ही उन्होंने 12 रन पूरे किए, उनके नाम यह विश्व रिकॉर्ड दर्ज हो गया। कोहली ने वनडे में तीसरे नंबर पर अब तक 254 मैच खेले हैं। इस दौरान उन्होंने 251 पारियों में 13,017 रन बनाए हैं। उनका औसत 61.69 और स्ट्राइक रेट 95.42 का है। इस क्रम पर उनके नाम 48 शतक और 69 अर्धशतक दर्ज हैं। उनका सर्वोच्च स्कोर 183 रन है।

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Virat Kohli Becomes First Batter to Score 13,000 ODI Runs at No. 3, Surpasses Ricky Ponting
कोहली - फोटो : ANI

काफी आगे निकले कोहली
वनडे में तीसरे नंबर पर सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की सूची में कोहली के बाद रिकी पोंटिंग दूसरे स्थान पर हैं। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान ने अपने करियर में इस क्रम पर 335 मैचों की 330 पारियों में 12,662 रन बनाए थे। उनका औसत 42.48 और स्ट्राइक रेट 80.73 रहा। पोंटिंग ने इस स्थान पर 29 शतक और 74 अर्धशतक लगाए थे।

कोहली अब पोंटिंग से 355 रन आगे निकल चुके हैं। इस सूची में श्रीलंका के कुमार संगकारा तीसरे स्थान पर हैं। उन्होंने तीसरे नंबर पर 9,747 रन बनाए थे। दक्षिण अफ्रीका के जैक्स कैलिस 7,774 रन के साथ चौथे और न्यूजीलैंड के केन विलियमसन 6,504 रन के साथ पांचवें स्थान पर हैं।

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Virat Kohli Becomes First Batter to Score 13,000 ODI Runs at No. 3, Surpasses Ricky Ponting
विराट कोहली - फोटो : ANI

कोहली के नाम तीसरे नंबर पर 48 शतक
इस बल्लेबाजी क्रम पर कोहली की निरंतरता उनके आंकड़ों में भी नजर आती है। उन्होंने 251 पारियों में 48 शतक लगाए हैं। इसके अलावा उनके नाम 69 अर्धशतक हैं। यानी तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए वह कुल 117 बार 50 या उससे अधिक रन की पारी खेल चुके हैं। उनका 61.69 का औसत भी इस क्रम पर उनकी शानदार निरंतरता को दर्शाता है।

वनडे में तीसरे नंबर पर सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज

रैंक

बल्लेबाज

मैच

रन

औसत

शतक

अर्धशतक

1

विराट कोहली

254

13,017

61.69

48

69

2

रिकी पोंटिंग

335

12,662

42.48

29

74

3

कुमार संगकारा

243

9,747

44.71

18

66

4

जैक कैलिस

204

7,774

45.72

13

57

5

केन विलियमसन

143

6,504

51.61

13

44

Virat Kohli Becomes First Batter to Score 13,000 ODI Runs at No. 3, Surpasses Ricky Ponting
कोहली और गिल - फोटो : BCCI
न्यूजीलैंड के खिलाफ मुकाबले में भारत की स्थिति
मुकाबले की बात करें तो न्यूजीलैंड की टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए 40.2 ओवर में 185 रन पर ऑलआउट हो गई थी। भारत को जीत के लिए 186 रन का लक्ष्य मिला। लक्ष्य का पीछा करते हुए भारतीय टीम ने 12 ओवर में एक विकेट के नुकसान पर 64 रन बना लिए थे। रोहित शर्मा छह गेंद खेलने के बाद खाता खोले बिना काइल जेमीसन की गेंद पर आउट हुए। बारिश के कारण खेल रुकने तक शुभमन गिल 27 रन और विराट कोहली 29 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद थे। कोहली ने अपनी पारी में पांच चौके लगाए थे। 
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