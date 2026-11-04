{"_id":"6aeb1dbec2dedc0f5e0a205d","slug":"india-vs-new-zealand-1st-odi-captain-shubman-gill-reaction-after-win-praise-indian-bowler-2026-11-04","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"भारत बनाम न्यूजीलैंड: पहले वनडे में जीत के बाद गिल ने इस गेंदबाज को सराहा, बोले- वह इस परिस्थिति के लिए फिट","category":{"title":"Cricket News","title_hn":"क्रिकेट न्यूज़","slug":"cricket-news"}}

विज्ञापन भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने बुधवार को न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले वनडे में अंशुल कंबोज के शानदार प्रदर्शन पर खुशी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि न्यूजीलैंड की परिस्थितियां इस तेज गेंदबाज के बेहद अनुकूल हैं। कंबोज ने उछाल भरी विकेट पर बादल छाए रहने की स्थिति में शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन करते हुए 10 ओवर में 22 रन देकर दो विकेट लिए और न्यूजीलैंड को 185 रन पर आउट करने में अहम भूमिका निभाई। भारत ने पहला वनडे जीतकर पांच मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली है।

Trending Videos

भारतीय गेंदबाजों के लिए क्या बोले गिल?

गिल ने मैच के बाद कहा, अंशुल जिस तरह के गेंदबाज हैं उन्हें देखते हुए मुझे लगता है कि वह इन परिस्थितियों के लिए बिल्कुल उपयुक्त गेंदबाज हैं। वह हमेशा तेज गेंदबाजी करते हैं, गेंद को सीम कराने की कोशिश करते हैं और पुरानी गेंद से भी अच्छी गेंदबाजी करते हैं। हमें लगा कि जब विकेट से ज्यादा मदद नहीं मिल रही हो तो वह अतिरिक्त उछाल पैदा कर सकते हैं और उन्होंने आज जिस तरह से गेंदबाजी की उन्हें देखना वास्तव में शानदार था।



गिल ने भारतीय गेंदबाजों की जमकर तारीफ की। कंबोज के अलावा अर्शदीप सिंह ने चार और गुरनूर बराड़ ने तीन विकेट लिए। गिल ने विराट कोहली के एक हाथ से पकड़े गए कैच और रोहित शर्मा का डेरिल मिचेल को रन आउट करने का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा, हमारी गेंदबाजी बहुत अच्छी थी और हमारी फील्डिंग भी शानदार रही। मुझे लगता है कि रोहित भाई ने जो रन आउट किया उससे मैच का रुख पलट गया।।

विज्ञापन

विज्ञापन