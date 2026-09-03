बीसीसीआई की नई रणनीति!: खिलाड़ियों के व्यस्त शेड्यूल और चोटों से बोर्ड चिंतित; अगले FTP में किया जाएगा बदलाव?

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बीसीसीआई मुख्यालय में हुई समीक्षा बैठक के बाद सैकिया ने साफ किया कि भारतीय क्रिकेट में खिलाड़ियों की चोट और फिटनेस को लेकर किसी तरह का कम्युनिकेशन गैप नहीं है। उन्होंने कहा कि बोर्ड के सभी विभागों के बीच बेहतर तालमेल है। सैकिया ने कहा, 'हर कोई एक ही पेज पर है। बीसीसीआई एक अच्छी तरह से काम करने वाली मशीन की तरह काम कर रहा है। बोर्ड के सभी अंगों के बीच उचित समन्वय है। महिला टीम, तकनीकी स्टाफ, कोच, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और पुरुष टीम के कोचिंग स्टाफ के बीच कोई दिक्कत नहीं है।' हालांकि उन्होंने माना कि खिलाड़ियों के लगातार चोटिल होने की समस्या चिंता का विषय है।सैकिया के मुताबिक भारतीय टीम के व्यस्त कार्यक्रम को देखते हुए बीसीसीआई अब अगले FTP में कुछ अहम बदलाव करना चाहता है। खासतौर पर दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड जैसे SENA देशों के दौरों से पहले खिलाड़ियों को पर्याप्त तैयारी का मौका देने पर जोर होगा। उन्होंने कहा, 'एक साल में बहुत ज्यादा मैच होना हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती है। इसलिए अगले FTP में हम कुछ कदम उठाएंगे। हमारा कार्यक्रम इस तरह तैयार किया जाएगा कि खिलाड़ियों को उचित आराम मिले और SENA देशों में किसी बड़ी सीरीज से पहले परिस्थितियों के अनुकूल ढलने तथा कुछ अभ्यास या मैत्री मैच खेलने का मौका भी मिले।'समीक्षा बैठक में भारत के आयरलैंड और इंग्लैंड दौरों के प्रदर्शन पर भी चर्चा हुई। भारत को आयरलैंड के खिलाफ दो मैचों की टी20 सीरीज में 0-2 से हार झेलनी पड़ी थी। इसके बाद इंग्लैंड ने टी20 सीरीज में भारत को 4-1 और वनडे सीरीज में 2-1 से हराया। सैकिया ने माना कि टीम का प्रदर्शन उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा और इसके कारणों पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। उन्होंने कहा, 'हां, हमने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया। आयरलैंड और इंग्लैंड में हम मैच हारे हैं। हम इसके कारण जानना चाहते थे। हमें इस बारे में कुछ आत्ममंथन करना होगा। भविष्य में SENA देशों में जाने से पहले क्या करना है, इसे लेकर हमने रणनीति तैयार कर ली है।'बैठक में भारत के टेस्ट और वनडे कप्तान शुभमन गिल, टी20 कप्तान श्रेयस अय्यर, मुख्य कोच गौतम गंभीर और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के क्रिकेट निदेशक वीवीएस लक्ष्मण मौजूद थे। चयन समिति के अध्यक्ष अजित अगरकर हालांकि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी बैठक में शामिल नहीं हो सके। सैकिया ने कहा कि बैठक में रिटर्न टू प्ले (RTP) प्रक्रिया और खिलाड़ियों के फिटनेस स्तर को लेकर कप्तानों तथा मुख्य कोच से फीडबैक लिया गया। उन्होंने कहा कि लक्ष्य किसी एक खिलाड़ी पर चर्चा करना नहीं, बल्कि पूरी टीम के लिए ऐसी नीति बनाना है जिससे मैचों के दौरान चोट की समस्या कम हो।सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में स्पोर्ट्स साइंस एंड मेडिसिन प्रमुख का पद खाली होने पर भी सैकिया ने स्थिति स्पष्ट की। उन्होंने कहा कि यह पद महत्वपूर्ण है, लेकिन इसके लिए बेहद योग्य व्यक्ति की जरूरत है। उन्होंने बताया कि फिलहाल करीब 16 लोग खिलाड़ियों की फिटनेस और रिहैबिलिटेशन सुविधाओं को संभाल रहे हैं और उनके बिना भी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का काम सही तरीके से चल रहा है।