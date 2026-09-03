फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Cricket ›   India Women vs Hong Kong, China Women, Live Score Updates Live Blog Womens Asia Cup 2026 Match 7, Group A

IND vs HK Live Score: दो ओवर के बाद भारत का स्कोर 16/0, शेफाली-मंधाना क्रीज पर; हॉन्गकॉन्ग से जारी है मुकाबला

Thu, 03 Sep 2026 08:10 PM IST
स्वप्निल शशांक स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, दुबई
स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, दुबई Published by: स्वप्निल शशांक Updated Thu, 03 Sep 2026 08:10 PM IST
सार

नमस्कार! अमर उजाला के लाइव ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज महिला एशिया कप के सातवें मुकाबले में भारत और हॉन्गकॉन्ग की टीमें आमने-सामने हैं। यह मुकाबला दुबई के मैदान में खेला जा रहा है। भारतीय टीम की अगुआई हरमनप्रीत कौर कर रही हैं। वहीं, हॉन्गकॉन्ग टीम की कमान नताशा माइल्स संभाल रही हैं।

विज्ञापन
India Women vs Hong Kong, China Women, Live Score Updates Live Blog Womens Asia Cup 2026 Match 7, Group A
भारतीय महिला टीम - फोटो : BCCI Women

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

महिला एशिया कप 2026 के सातवें मुकाबले में आज भारत और हॉन्गकॉन्ग की टीमें आमने-सामने हैं। दुबई के मैदान पर खेले जा रहे इस मुकाबले में भारतीय टीम की कमान हरमनप्रीत कौर संभाल रही हैं, जबकि हॉन्गकॉन्ग की कप्तानी नताशा माइल्स के हाथों में है। हॉन्गकॉन्ग ने भारत के खिलाफ टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया है। भारतीय ओपनर्स शेफाली वर्मा और स्मृति मंधाना क्रीज पर हैं। दो ओवर के बाद भारत ने बिना विकेट गंवाए 16 रन बना लिए हैं।
विज्ञापन


टॉस के दौरान भारतीय कप्तान ने कहा कि वह पहले बल्लेबाजी ही करना चाहती थीं। उन्होंने कहा कि दिमाग में कोई टारगेट सेट नहीं है, टीम बस मजबूत बल्लेबाजी करना चाहती है। यह पिच ट्रिकी है और हमें पता नहीं है कि कैसा खेलेगी। हॉन्गकॉन्ग की टीम अच्छा खेल रही है और हमारे लिए यह अच्छा मौका है कि हम बेहतर खेल के साथ आगे बढ़ें।
विज्ञापन


दोनों टीमों की प्लेइंग-11
 
  • भारत: स्मृति मंधाना, शेफाली वर्मा, प्रतिका रावल, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), भारती फुलमली, ऋचा घोष (विकेटकीपर), दीप्ति शर्मा, प्रेरणा रावत, नंदिनी शर्मा, श्री चरणी, क्रांति गौड़।
    • विज्ञापन
    विज्ञापन
  • हॉन्गकॉन्ग: नताशा माइल्स (कप्तान), मरियम बीबी, मारिको हिल, जॉयलीन कौर, मरिना लाम्प्लोह, यास्मिन दासवानी (विकेटकीपर), शानजीन शहजाद, कैरी चान, रुचिता वेंकटेश, इकरा सहर, एलिसन सियू।

टीम इंडिया का हाल
भारत ने थाईलैंड के खिलाफ शानदार जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की थी। टीम की जीत में शीर्ष क्रम के बल्लेबाजों का प्रदर्शन बेहद प्रभावशाली रहा। हालांकि, मध्य ओवरों में लगातार विकेट गंवाने के कारण भारत की लय थोड़ी बिगड़ी थी। टूर्नामेंट की प्रबल दावेदार भारतीय टीम आज इस कमजोरी को दूर करना चाहेगी।

हॉन्गकॉन्ग टीम का हाल
वहीं, हॉन्गकॉन्ग चीन की टीम थाईलैंड के खिलाफ बेहद करीबी मुकाबले में सिर्फ छह रन से हारकर यहां पहुंची है। ऐसे में उसकी कोशिश एशियाई दिग्गज भारत के खिलाफ कहीं अधिक दमदार प्रदर्शन करने की होगी। थाईलैंड के खिलाफ लक्ष्य का पीछा करते हुए यास्मिन दासवानी हॉन्गकॉन्ग की ओर से सबसे ज्यादा रन बनाने वाली बल्लेबाज रहीं। हालांकि, शुरुआत में वह लय हासिल करने के लिए संघर्ष करती नजर आईं, जिसका असर टीम की रन गति पर पड़ा।

हॉन्गकॉन्ग के लिए सबसे बड़ी सकारात्मक बात मरीना लैम्पलॉ का प्रदर्शन रहा। उन्होंने गेंदबाजी में शानदार प्रदर्शन करते हुए चार विकेट झटके। इसके बाद बल्ले से भी उन्होंने तेजतर्रार 22 रन बनाकर टीम की उम्मीदें जगाई थीं। अब सवाल है कि क्या हॉन्गकॉन्ग चीन की टीम भारत के खिलाफ बड़ा उलटफेर कर पाएगी, या फिर भारतीय टीम अपने विजय अभियान को जारी रखते हुए एक और आसान जीत दर्ज करेगी?
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें क्रिकेट समाचार से जुड़ी ब्रेकिंग अपडेट। क्रिकेट जगत की अन्य खबरें जैसे क्रिकेट मैच लाइव स्कोरकार्ड, टीम और प्लेयर्स की आईसीसी रैंकिंग आदि से संबंधित ब्रेकिंग न्यूज़।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed