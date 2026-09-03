IND vs HK Live Score: दो ओवर के बाद भारत का स्कोर 16/0, शेफाली-मंधाना क्रीज पर; हॉन्गकॉन्ग से जारी है मुकाबला

महिला एशिया कप 2026 के सातवें मुकाबले में आज भारत और हॉन्गकॉन्ग की टीमें आमने-सामने हैं। दुबई के मैदान पर खेले जा रहे इस मुकाबले में भारतीय टीम की कमान हरमनप्रीत कौर संभाल रही हैं, जबकि हॉन्गकॉन्ग की कप्तानी नताशा माइल्स के हाथों में है। हॉन्गकॉन्ग ने भारत के खिलाफ टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया है। भारतीय ओपनर्स शेफाली वर्मा और स्मृति मंधाना क्रीज पर हैं। दो ओवर के बाद भारत ने बिना विकेट गंवाए 16 रन बना लिए हैं।

टॉस के दौरान भारतीय कप्तान ने कहा कि वह पहले बल्लेबाजी ही करना चाहती थीं। उन्होंने कहा कि दिमाग में कोई टारगेट सेट नहीं है, टीम बस मजबूत बल्लेबाजी करना चाहती है। यह पिच ट्रिकी है और हमें पता नहीं है कि कैसा खेलेगी। हॉन्गकॉन्ग की टीम अच्छा खेल रही है और हमारे लिए यह अच्छा मौका है कि हम बेहतर खेल के साथ आगे बढ़ें।

टीम इंडिया का हाल भारत ने थाईलैंड के खिलाफ शानदार जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की थी। टीम की जीत में शीर्ष क्रम के बल्लेबाजों का प्रदर्शन बेहद प्रभावशाली रहा। हालांकि, मध्य ओवरों में लगातार विकेट गंवाने के कारण भारत की लय थोड़ी बिगड़ी थी। टूर्नामेंट की प्रबल दावेदार भारतीय टीम आज इस कमजोरी को दूर करना चाहेगी।

हॉन्गकॉन्ग टीम का हाल

वहीं, हॉन्गकॉन्ग चीन की टीम थाईलैंड के खिलाफ बेहद करीबी मुकाबले में सिर्फ छह रन से हारकर यहां पहुंची है। ऐसे में उसकी कोशिश एशियाई दिग्गज भारत के खिलाफ कहीं अधिक दमदार प्रदर्शन करने की होगी। थाईलैंड के खिलाफ लक्ष्य का पीछा करते हुए यास्मिन दासवानी हॉन्गकॉन्ग की ओर से सबसे ज्यादा रन बनाने वाली बल्लेबाज रहीं। हालांकि, शुरुआत में वह लय हासिल करने के लिए संघर्ष करती नजर आईं, जिसका असर टीम की रन गति पर पड़ा।



हॉन्गकॉन्ग के लिए सबसे बड़ी सकारात्मक बात मरीना लैम्पलॉ का प्रदर्शन रहा। उन्होंने गेंदबाजी में शानदार प्रदर्शन करते हुए चार विकेट झटके। इसके बाद बल्ले से भी उन्होंने तेजतर्रार 22 रन बनाकर टीम की उम्मीदें जगाई थीं। अब सवाल है कि क्या हॉन्गकॉन्ग चीन की टीम भारत के खिलाफ बड़ा उलटफेर कर पाएगी, या फिर भारतीय टीम अपने विजय अभियान को जारी रखते हुए एक और आसान जीत दर्ज करेगी?