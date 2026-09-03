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किंग चार्ल्स से मुलाकात: समारोह से दूर रहा पाकिस्तान का यह क्रिकेटर; टीम से ड्रॉप होने पर पीसीबी से है नाराज?

Thu, 03 Sep 2026 06:56 PM IST
स्वप्निल शशांक स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, लंदन
स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, लंदन Published by: स्वप्निल शशांक Updated Thu, 03 Sep 2026 06:56 PM IST
सार

इंग्लैंड दौरे पर पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। लॉर्ड्स टेस्ट में हार के बाद सात खिलाड़ियों को टेस्ट टीम से बाहर किया गया। इसी बीच एक खिलाड़ी ने किंग चार्ल्स तृतीय से टीम की मुलाकात में शामिल होने से कथित तौर पर इनकार कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक, वह पीसीबी के व्यवहार से नाराज था।

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Pakistan Cricket Turmoil Deepens as Dropped Player Reportedly Snubs King Charles Meeting
किंग चार्ल्स से पाकिस्तान टीम की मुलाकात - फोटो : Reuters

विस्तार
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पाकिस्तान क्रिकेट टीम के इंग्लैंड दौरे पर मैदान के बाहर भी विवाद थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। लॉर्ड्स में दूसरे टेस्ट में 194 रन से मिली करारी हार के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने टेस्ट टीम में बड़े बदलाव किए। सात खिलाड़ियों को टीम से बाहर कर दिया गया, जबकि कोचिंग स्टाफ में भी बदलाव किए गए। इसी बीच टीम की किंग चार्ल्स तृतीय से मुलाकात को लेकर भी एक नया विवाद सामने आया है। रिपोर्ट के मुताबिक, टेस्ट टीम से बाहर किए गए खिलाड़ियों को भी किंग चार्ल्स से मुलाकात में शामिल होने के लिए कहा गया था। हालांकि, एक खिलाड़ी ने कथित तौर पर इस मुलाकात में जाने से ही इनकार कर दिया।
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पीसीबी के व्यवहार से क्यों नाराज था खिलाड़ी?
'द टेलीग्राफ' की रिपोर्ट के मुताबिक, पाकिस्तान के पूरे दौरे पर गए दल को क्लेरेंस हाउस में किंग चार्ल्स से होने वाली मुलाकात में शामिल होने के लिए कहा गया था। टेस्ट टीम से बाहर किए गए खिलाड़ियों में मुहम्मद आवैस जफर, आमिर जमाल, खुर्रम शहजाद और अली उस्मान मुलाकात में पहुंचे। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि दो अन्य खिलाड़ी भी वहां जाने को लेकर अनिच्छुक थे, जबकि एक खिलाड़ी ने कथित तौर पर पीसीबी के साथ अपने व्यवहार को लेकर नाराजगी के चलते मुलाकात का बहिष्कार किया। खिलाड़ियों को कथित तौर पर यह भी बताया गया था कि टीम के अंदर चल रही उथल-पुथल के बावजूद इस कार्यक्रम में उनकी मौजूदगी जरूरी है। इसके बावजूद एक खिलाड़ी का इससे दूर रहना पाकिस्तान क्रिकेट में चल रहे तनाव को दिखाता है।
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किंग चार्ल्स ने खिलाड़ियों का किस तरह बढ़ाया हौसला?
हालांकि खिलाड़ी के विरोध के बावजूद किंग चार्ल्स के साथ पाकिस्तान टीम की मुलाकात सौहार्दपूर्ण माहौल में हुई। किंग चार्ल्स ने खिलाड़ियों और अधिकारियों से बातचीत की और मुश्किल इंग्लैंड दौरे के दौरान उनका हौसला बढ़ाया। पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम ने किंग चार्ल्स को हस्ताक्षर किया हुआ बल्ला भेंट किया। वहीं पीसीबी अध्यक्ष मोहसिन नकवी ने भी उन्हें एक उपहार दिया।
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लॉर्ड्स टेस्ट की हार के बाद क्यों मचा बवाल?
पाकिस्तान को लॉर्ड्स में खेले गए दूसरे टेस्ट में इंग्लैंड के हाथों 194 रन से हार का सामना करना पड़ा। इस हार के साथ पाकिस्तान के सीरीज जीतने की उम्मीदें लगभग खत्म हो गईं। इसके बाद पीसीबी ने टीम में बड़े स्तर पर बदलाव का फैसला किया। सात खिलाड़ियों को टेस्ट टीम से बाहर किया गया और कई कोचिंग स्टाफ सदस्यों को भी दौरे से हटा दिया गया।

हालांकि, इन खिलाड़ियों के स्थान पर आने वाले विकल्पों का ऐलान उस समय तक नहीं किया गया था। इन फैसलों पर पाकिस्तान के कई पूर्व क्रिकेटरों ने भी सवाल उठाए। रिपोर्ट के अनुसार, चयन समिति को लेकर भी पीसीबी ने स्पष्टीकरण मांगा है। बोर्ड की कार्यप्रणाली उस समय भी चर्चा में आई जब उसने कथित तौर पर फील्डिंग कोच की तलाश लिंक्डइन के जरिए की।

इमरान खान के बेटों के इंटरव्यू पर क्यों हुआ विवाद?
पाकिस्तान टीम का यह दौरा पहले से ही विवादों में घिरा हुआ था। लॉर्ड्स टेस्ट के पहले दिन खिलाड़ियों और प्रसारणकर्ता के बीच कथित तौर पर तनाव की स्थिति पैदा हो गई थी। रिपोर्ट के मुताबिक, खिलाड़ियों ने धमकी दी थी कि अगर स्काई स्पोर्ट्स ने पाकिस्तान के पूर्व कप्तान और पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के बेटों का इंटरव्यू प्रसारित किया तो वे लंच के बाद मैदान पर नहीं लौटेंगे। हालांकि, इंटरव्यू प्रसारित हुआ और पाकिस्तान की टीम मैदान पर वापस भी आई। इसके बाद टीम को लॉर्ड्स में एक और हार झेलनी पड़ी, जिसने विवाद को और बढ़ा दिया।

कोचिंग स्टाफ में भी हुआ बड़ा बदलाव
लगातार हार और टीम के भीतर बढ़ते विवाद के बीच पाकिस्तान ने अपने कोचिंग स्टाफ में भी बदलाव किया। मुख्य कोच सरफराज अहमद के जाने के बाद न्यूजीलैंड के माइक हेसन को बाकी सीरीज के लिए जिम्मेदारी दी गई। इस तरह एक ही दौरे में पाकिस्तान क्रिकेट में खिलाड़ियों से लेकर कोचिंग स्टाफ और चयन प्रक्रिया तक कई स्तरों पर बदलाव देखने को मिले हैं।

अब एजबेस्टन में सम्मान बचाने की चुनौती
इंग्लैंड ने सीरीज पर कब्जा कर लिया है। ऐसे में पाकिस्तान के सामने अब तीसरे टेस्ट में हार से बचने और दौरे का अंत सकारात्मक अंदाज में करने की चुनौती है। तीसरा टेस्ट एजबेस्टन में खेला जाना है। मैदान पर परिणाम सुधारने के साथ पाकिस्तान टीम के सामने मैदान के बाहर चल रहे विवादों को शांत करने की भी बड़ी चुनौती होगी। सात खिलाड़ियों को हटाने से शुरू हुआ विवाद अब टीम और बोर्ड के रिश्तों तक पहुंचता दिखाई दे रहा है।
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