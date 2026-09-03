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महिला अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट: सबसे ज्यादा रन बनाने वाली बल्लेबाज बनीं स्मृति मंधाना, मिताली राज का रिकॉर्ड टूटा

Thu, 03 Sep 2026 09:20 PM IST
स्वप्निल शशांक स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, मुंबई
स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, मुंबई Published by: स्वप्निल शशांक Updated Thu, 03 Sep 2026 09:20 PM IST
सार

स्मृति मंधाना ने महिला अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। मंधाना के नाम अब 10,889 रन हैं और उन्होंने पूर्व भारतीय कप्तान मिताली राज को पीछे छोड़ दिया है। मिताली ने अपने अंतरराष्ट्रीय करियर में 10,868 रन बनाए थे।

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Smriti Mandhana Becomes Leading Run-Scorer in Women’s International Cricket, Surpasses Mithali Raj
स्मृति मंधाना - फोटो : ANI

विस्तार
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भारतीय महिला क्रिकेट की स्टार बल्लेबाज स्मृति मंधाना ने एक और बड़ी उपलब्धि अपने नाम कर ली है। मंधाना महिला अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाली बल्लेबाज बन गई हैं। उन्होंने इस मामले में भारत की पूर्व कप्तान मिताली राज को पीछे छोड़ दिया है। 
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मंधाना का शतक
मंधाना ने टी20 अंतरराष्ट्रीय करियर का 36वां अर्धशतक लगाया। उन्होंने छक्का मारकर अर्धशतक पूरा किया था। हालांकि, इसके लिए उन्होंने 40 गेंदें लीं थीं। हालांकि, इसके बाद मंधाना ने सीधे चौथी गीयर में बल्लेबाजी की। उन्होंने अगले 50 रन के लिए केवल 17 गेंदें लीं। मंधाना ने 57 गेंद में टी20 अंतरराष्ट्रीय करियर का दूसरा शतक लगाया। स्मृति मंधाना ने 64 गेंद में 14 चौके और सात छक्के की मदद से 124 रन की पारी खेली। वह रन आउट हुईं।
 
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महान मिताली राज का कौन सा रिकॉर्ड टूटा?
मंधाना के नाम अब महिला अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 10,880 रन हो गए हैं। इसके साथ ही उन्होंने मिताली राज के 10,868 रनों के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया। मिताली लंबे समय तक इस सूची में शीर्ष पर थीं और भारतीय महिला क्रिकेट की सबसे सफल बल्लेबाजों में शामिल रही हैं। मिताली के बाद इस लिस्ट में 

मिताली राज के संन्यास के बाद अब मंधाना भारतीय महिला क्रिकेट की बल्लेबाजी की सबसे बड़ी स्टार के रूप में लगातार नए मुकाम हासिल कर रही हैं। स्मृति मंधाना ने सिर्फ मिताली का रिकॉर्ड नहीं तोड़ा, बल्कि महिला क्रिकेट में भारतीय बल्लेबाजी के एक नए युग की शुरुआत का संकेत भी दिया है।
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भारत के लिए टी20 में शतक का कौन सा रिकॉर्ड?
भारत की महिला टीम की ओर से टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अब तक तीन शतक दर्ज किए गए हैं। स्मृति मंधाना ने इस सूची में दो बार अपना नाम दर्ज कराया है। उन्होंने 2025 में इंग्लैंड के खिलाफ ट्रेंट ब्रिज में 112 रन की शानदार पारी खेली थी। हालांकि, मंधाना की 124 रन की पारी भारतीय महिला खिलाड़ी की ओर से टी20 अंतरराष्ट्रीय का सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर है। वहीं हरमनप्रीत कौर ने 2018 टी20 विश्व कप में न्यूजीलैंड के खिलाफ 103 रन की पारी खेलकर यह उपलब्धि हासिल की थी। 

भारत के लिए T20I में सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर
खिलाड़ी खिलाफ स्थान/टूर्नामेंट रन
स्मृति मंधाना हॉन्गकॉन्ग महिला एशिया कप, 2026 124
स्मृति मंधाना इंग्लैंड ट्रेंट ब्रिज, 2025 112
हरमनप्रीत कौर न्यूजीलैंड टी20 विश्व कप, 2018 103

मंधाना का शतक के मामले में कौन सा रिकॉर्ड?
स्मृति मंधाना ने महिला अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक लगाने के मामले में भी नया रिकॉर्ड बना लिया है। उनके नाम अब 18 अंतरराष्ट्रीय शतक हो गए हैं। वह इस सूची में ऑस्ट्रेलिया की मेग लैनिंग और दक्षिण अफ्रीका की लॉरा वोल्वार्ड्ट से आगे निकल गई हैं। ऑस्ट्रेलिया की पूर्व कप्तान मेग लैनिंग और दक्षिण अफ्रीका की स्टार बल्लेबाज एल वोल्वार्ड्ट 17-17 शतकों के साथ संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर हैं। वेस्टइंडीज की हेली मैथ्यूज 15 शतकों के साथ चौथे और न्यूजीलैंड की सूजी बेट्स तथा इंग्लैंड की टैमी ब्यूमोंट 14-14 शतकों के साथ संयुक्त रूप से पांचवें स्थान पर हैं।

महिला अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक शतक
खिलाड़ी देश शतक
स्मृति मंधाना भारत 18
मेग लैनिंग ऑस्ट्रेलिया 17
एल वोल्वार्ड्ट दक्षिण अफ्रीका 17
हेली मैथ्यूज वेस्टइंडीज 15
सूजी बेट्स न्यूजीलैंड 14
टैमी ब्यूमोंट इंग्लैंड 14

महिला टी20 एशिया कप का कौन सा रिकॉर्ड टूटा?
स्मृति मंधाना ने महिला टी20 एशिया कप के इतिहास में सबसे बड़ी व्यक्तिगत पारी का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। उन्होंने 2026 में दुबई में हांगकांग के खिलाफ नाबाद 120 रन बनाए, जो इस टूर्नामेंट में अब तक का सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर है। उन्होंने श्रीलंका की चमारी अटापट्टू का 2024 में मलयेशिया के खिलाफ बनाया गया नाबाद 119 रन का रिकॉर्ड पीछे छोड़ा।

महिला टी20 एशिया कप में सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर
खिलाड़ी टीम खिलाफ स्थान/वर्ष रन
स्मृति मंधाना भारत हॉन्गकॉन्ग दुबई, 2026 124
चमारी अटापट्टू श्रीलंका मलयेशिया दांबुला, 2024 119*
मिताली राज भारत मलयेशिया कुआलालंपुर, 2018 97*
हर्षिता समरविक्रमा श्रीलंका थाईलैंड सिलहट, 2022 81
शेफाली वर्मा भारत नेपाल दांबुला, 2024 81
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