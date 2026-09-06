शेफाली वर्मा ने रचा इतिहास: महिला टी20 अंतरराष्ट्रीय में पूरे किए 3000 रन, सबसे कम उम्र में हासिल की उपलब्धि

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भारतीय महिला क्रिकेट टीम की सलामी बल्लेबाज शेफाली वर्मा ने शनिवार को पाकिस्तान के खिलाफ महिला एशिया कप के ग्रुप-ए मुकाबले में इतिहास रच दिया। उन्होंने महिला टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 3000 रन पूरे करने के साथ दो बड़े रिकॉर्ड अपने नाम किए। शेफाली इस उपलब्धि तक पहुंचने वाली सबसे कम उम्र की और सबसे तेज बल्लेबाज बन गईं। विज्ञापन

22 साल 220 दिन की उम्र में रचा कीर्तिमान

शेफाली ने 22 साल 220 दिन की उम्र में 3000 टी20 अंतरराष्ट्रीय रन पूरे किए। उन्होंने आयरलैंड की गैबी लुईस का रिकॉर्ड पीछे छोड़ा, जिन्होंने 24 साल 347 दिन की उम्र में यह मुकाम हासिल किया था। शेफाली ने उम्र के अलावा सबसे कम गेंदों में 3000 रन पूरे करने का रिकॉर्ड भी अपने नाम किया। उन्होंने महज 2182 गेंदों में यह आंकड़ा छुआ। इससे पहले यह रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया की दिग्गज एलिसा हीली के नाम था, जिन्होंने 2321 गेंदों में 3000 टी20 अंतरराष्ट्रीय रन पूरे किए थे।

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हरमनप्रीत और मंधाना के खास क्लब में शामिल

शेफाली ने 2019 में महज 15 साल की उम्र में भारत के लिए टी20 अंतरराष्ट्रीय डेब्यू किया था। अब वह महिला टी20 अंतरराष्ट्रीय में 3000 रन पूरे करने वाली तीसरी भारतीय महिला बल्लेबाज बन गई हैं। उनसे पहले कप्तान हरमनप्रीत कौर और स्मृति मंधाना यह उपलब्धि हासिल कर चुकी हैं। शेफाली की पहचान उनके आक्रामक बल्लेबाजी अंदाज के लिए रही है। सिर्फ 22 साल की उम्र में उन्होंने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में काफी अनुभव हासिल कर लिया है और महिला क्रिकेट की सबसे खतरनाक सलामी बल्लेबाजों में अपनी जगह बनाई है।

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पहली गेंद पर छक्का, अगली गेंद पर रचा इतिहास

पाकिस्तान के खिलाफ लक्ष्य का पीछा करते हुए शेफाली ने अपने अंदाज में ही पारी की शुरुआत की। उन्होंने सदिया इकबाल की पहली गेंद पर छक्का लगाया और अगली गेंद पर एक रन लेकर अपने 3000 टी20 अंतरराष्ट्रीय रन पूरे किए। हालांकि, इसके बाद उनकी पारी ज्यादा लंबी नहीं चली। शेफाली ने फातिमा सना की गेंद पर चौका लगाया, लेकिन दो गेंद बाद कैच एंड बोल्ड हो गईं। उन्होंने छह गेंदों में 12 रन बनाए, जिसमें एक चौका और एक छक्का शामिल था।

पाकिस्तान को 55 रन पर समेटा

शेफाली की छोटी लेकिन तेज पारी ने भारत की लक्ष्य का पीछा करने की शुरुआत को आक्रामक बना दिया। इससे पहले भारतीय गेंदबाजों ने पाकिस्तान की पारी को महज 55 रन पर समेट दिया था। यह महिला टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पाकिस्तान का अब तक का सबसे कम स्कोर है। भारत की स्पिन गेंदबाजों श्री चरणी और प्रेमा रावत ने तीन-तीन विकेट लिए, जबकि दीप्ति शर्मा को दो विकेट मिले। पाकिस्तान ने एक समय बिना विकेट खोए 27 रन बना लिए थे, लेकिन इसके बाद उसकी पारी लड़खड़ा गई।