हरमनप्रीत की ऐतिहासिक उपलब्धि: कप्तान के तौर पर 150 टी20 खेलने वाली पहली क्रिकेटर, पुरुष खिलाड़ी भी रह गए पीछे
भारतीय महिला टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर ने टी20 में बड़ा कीर्तिमान अपने नाम किया है। हरमनप्रीत पहली ऐसी खिलाड़ी हैं जो खेल के सबसे छोटे प्रारूप में कप्तान के तौर पर 150 टी20 खेल चुकी हैं।
विस्तार
पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। हरमनप्रीत ने इस मुकाबले के लिए प्लेइंग-11 में कोई बदलाव नहीं किया है। हरमनप्रीत ने टॉस के दौरान कहा कि वह लक्ष्य का पीछा करने से खुश हैं क्योंकि टीम के गेंदबाज शानदार फॉर्म में चल रहे हैं। वहीं, पाकिस्तान ने भी इस मैच के लिए प्लेइंग-11 में बदलाव नहीं किया। हरमनप्रीत से कप्तान के तौर पर 150 टी20 खेलने की उपलब्धि के बारे में पूछा गया। इस पर उन्होंने कहा, हां, यह बड़ी उपलब्धि है, लेकिन सबसे जरूरी है कि हम इसका मैदान पर लें।
🚨 𝗠𝗶𝗹𝗲𝘀𝘁𝗼𝗻𝗲 𝗠𝗼𝗺𝗲𝗻𝘁, 𝗠𝗼𝗻𝘂𝗺𝗲𝗻𝘁𝗮𝗹 𝗠𝗼𝗺𝗲𝗻𝘁 🚨— BCCI Women (@BCCIWomen) September 5, 2026
Harmanpreet Kaur becomes the first cricketer to captain a side in 1️⃣5️⃣0️⃣ T20Is. 👏 👏
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टी20 में कप्तान के तौर पर सबसे ज्यादा मैच खेलने के मामले में श्रीलंका की चामरी अट्टापट्टू दूसरे स्थान पर हैं। उन्होंने 121 टी20 मैचों में श्रीलंका टीम की कप्तानी की है। वहीं, ऑस्ट्रेलिया की मेग लेनिंग ने 100 मैचों में टीम की कमान संभाली है। महिला टी20 क्रिकेट में हरमनप्रीत, चामरी और मेग लेनिंग ही 100 मैचों में कप्तानी कर चुकी हैं।
|मैच
|खिलाड़ी
|टीम
|150*
|हरमनप्रीत कौर
|भारत
|121
|चामरी अट्टापट्टू
|श्रीलंका
|100
|मेग लैंनिंग
|ऑस्ट्रेलिया
|96
|हीदर नाइट
|इंग्लैंड
|96
|डायने बिमेन्यिमाना
|रवांडा
भारत: स्मृति मंधाना, शेफाली वर्मा, प्रतिका रावल, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), भारती फुलमाली, ऋचा घोष (विकेटकीपर), दीप्ति शर्मा, प्रेमा रावत, नंदिनी शर्मा, श्री चरणी, क्रांति गौड़।
पाकिस्तान: मुनीबा अली (विकेटकीपर), शावल जुलफिकर, गुल फिरोजा, आयशा जाफर, सदाफ शम्स, फातिमा सना (कप्तान), उम-ए-हानी, एयमान फातिमा, तुबा हसन, नाशरा संधू, सादिया इकबाल।