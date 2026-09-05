काउंटी क्रिकेट में दिखा मानव सुथार का दम: हैम्पशायर के खिलाफ झटके सात विकेट, आकिब-चहल अपनी टीमों के लिए चमके

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विज्ञापन भारत के युवा स्पिनर मानव सुथार ने इंग्लिश काउंटी चैंपियनशिप के शीर्ष डिविजन के मैच में सात विकेट झटककर वारविकशायर को हैम्पशायर के खिलाफ पारी और 129 रन से जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई। वारविकशायर ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 398 रन बनाए, जिसके जवाब में हैम्पशायर की टीम पहली पारी में 115 और दूसरी पारी में 154 रन पर सिमट गई। मैच तीन दिन के भीतर समाप्त हो गया।

सुथार ने बरकरार रखी लय

श्रीलंका में भारतीय टीम के प्रतिनिधित्व के लिए रवाना होने से पहले सुथार ने वारविकशायर के लिए अपने शुरुआती दो मैचों में 11 विकेट लिए थे। वापसी के बाद उन्होंने उसी लय को बरकरार रखते हुए कुल 38.3 ओवर में 94 रन देकर सात विकेट हासिल किए। पहली पारी में उन्होंने 15 ओवर में 42 रन देकर तीन और दूसरी पारी में 23.3 ओवर में 52 रन देकर चार विकेट झटके।

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सरे की जीत में नबी ने दिया योगदान

लंदन के द ओवल में खेले गए एक अन्य मुकाबले में जम्मू-कश्मीर के तेज गेंदबाज आकिब नबी ने सरे की जीत में योगदान दिया। सरे ने यॉर्कशायर को एक विकेट से हराया। नबी ने दोनों पारियों में एक-एक विकेट हासिल किया। उनका पहला काउंटी विकेट भारतीय टेस्ट टीम के साथी कुलदीप यादव का रहा। लक्ष्य का पीछा करते हुए नबी ने अंत में एक छक्का भी लगाया जिससे सरे जीत के और करीब पहुंच गया।

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