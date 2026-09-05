{"_id":"6a9bfb2b06ea3b064f00b147","slug":"no-kl-rahul-but-vaibhav-sooryavanshi-ishan-kishan-tilak-varma-to-play-duleep-trophy-final-2026-09-05","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"दलीप ट्रॉफी: साउथ जोन को झटका, ये अनुभवी बल्लेबाज खिताबी मैच से रहेगा बाहर; वैभव-ईशान को लेकर क्या है अपडेट?","category":{"title":"Cricket News","title_hn":"क्रिकेट न्यूज़","slug":"cricket-news"}}

विज्ञापन ईस्ट जोन और साउथ जोन के बीच रविवार से चेन्नई में दलीप ट्रॉफी का खिताबी मुकाबला खेला जाएगा। इस मैच से पहले ही साउथ जोन को झटका लगा है क्योंकि उसके अनुभवी बल्लेबाज केएल राहुल इस खिताबी का मैच का हिस्सा नहीं होंगे। वहीं, ईस्ट जोन के लिए राहत की बात है कि कप्तान ईशान किशन और वैभव सूर्यवंशी फाइनल मुकाबले के लिए उपलब्ध रहेंगे।

फुल स्ट्रेंग्थ टीम उतारेगा ईस्ट जोन

ईशान किशन ने मैच से एक दिन पहले इस बात की पुष्टि कर दी है कि दलीप ट्रॉफी के खिताबी मुकाबले में वह फुल स्ट्रेंग्थ टीम के साथ उतरेंगे। वहीं, साउथ जोन के कप्तान तिलक वर्मा ने बताया कि खिताबी मुकाबले में केएल राहुल नहीं खेलेंगे। 13 अगस्त से शुरू होने वाली अफगानिस्तान सीरीज के लिए भारत की टी20 टीम में चुने गए तीन खिलाड़ियों ईशान, वैभव और तिलक के खेलने को लेकर कुछ अनिश्चितता थी। दलीप ट्रॉफी फाइनल में उनके खेलने पर फैसला भारतीय टीम मैनेजमेंट की मंजूरी पर निर्भर था।

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पहले ऐसी खबरें थीं कि दलीप ट्रॉफी फाइनल में इनकी भागीदारी भारत के मुख्य कोच गौतम गंभीर की मंजूरी पर निर्भर करेगी। फाइनल छह सितंबर से शुरू होने वाला है, ऐसे में ईस्ट जोन और साउथ जोन की टीमें अपने कई बड़े खिलाड़ियों के साथ मैदान पर उतरेंगी, हालांकि राहुल के न होने से साउथ जोन को अपने सबसे अनुभवी बल्लेबाज में से एक की कमी खलेगी। दोनों टीमें सेमीफाइनल में शानदार प्रदर्शन के बाद फाइनल में पहुंची हैं, जिससे टूर्नामेंट की सबसे मजबूत दिखने वाली दो टीमों के बीच मुक़ाबला होगा।

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अगरकर दलीप ट्रॉफी का फाइनल देखेंगे

मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर दिलीप ट्रॉफी का फाइनल देखने के लिए चेन्नई में मौजूद रहेंगे। अगरकर का वहां होना एक दिलचस्प है, क्योंकि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) में उनका भविष्य अभी भी तय नहीं है। पारिवारिक वजहों से उन्हें हाल ही में हुई बीसीसीआई की समीक्षा बैठक से छूट दी गई थी, लेकिन अब वह घरेलू टूर्नामेंट के फाइनल मैच में मौजूद रहेंगे। अगरकर का मौजूदा कार्यकाल चार अक्तूबर तक है। अब यह देखना बाकी है कि क्या बीसीसीआई सचिव देवजीत सैकिया चेन्नई में रहने के दौरान उनके कार्यकाल को आगे बढ़ाने के मामले पर उनसे चर्चा करते हैं या नहीं।