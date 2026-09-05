{"_id":"6a9c51a34848ac588806dd8e","slug":"india-vs-pakistan-women-asia-cup-2026-no-handshake-between-both-captains-know-all-details-and-updates-2026-09-05","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"एशिया कप: भारतीय महिला टीम ने पाकिस्तान के खिलाफ बरकरार रखी नीति, हरमनप्रीत ने फातिमा से नहीं मिलाया हाथ","category":{"title":"Cricket News","title_hn":"क्रिकेट न्यूज़","slug":"cricket-news"}}

विज्ञापन भारत और पाकिस्तान के बीच महिला एशिया कप 2026 का मुकाबला शनिवार को दुबई में खेला गया। एक बार फिर भारतीय महिला टीम ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों से दूरी बनाई। टॉस के दौरान भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर ने पाकिस्तान की कप्तान फातिमा सना से हाथ नहीं मिलाए। जब टॉस जीतने के बाद श्रीलंका के पूर्व खिलाड़ी फरवीज महरूफ ने फातिमा को बात करने के लिए बुलाया, तो उनके और भारत की कप्तान हरमनप्रीत कौर के बीच कोई हैंडशेक नहीं हुआ। टॉस की प्रक्रिया पूरी होने के बाद भी हरमनप्रीत ने फातिमा से हाथ नहीं मिलाए।

क्यों पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाता भारत?

साल 2025 में पहलगाम आतंकी हमले के विरोध में भारतीय टीम ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों के साथ हाथ मिलाने से इनकार कर दिया था। इसके बाद से भारत की पुरुष क्रिकेट टीम के अलावा, महिला क्रिकेट टीम ने भी 'नो हैंडशेक' नीति को सख्ती से लागू रखा है। औपचारिक शिष्टाचार न निभाने का फैसला सितंबर 2025 में पुरुष एशिया कप के दौरान लिया गया था। सूर्यकुमार यादव की कप्तानी वाली भारतीय टीम ने सलमान अली आगा की टीम के साथ तीनों मैचों में हाथ नहीं मिलाया। इसमें दुबई में हुआ टूर्नामेंट का फाइनल भी शामिल था।



इसके बाद, भारतीय महिला टीम ने भी अक्तूबर 2025 में कोलंबो में पाकिस्तान के विरुद्ध महिला वनडे विश्व कप मैच के दौरान इसी नीति का पालन किया। नवंबर 2025 में पुरुष राइजिंग स्टार्स एशिया कप में भी ऐसा ही नजारा देखने को मिला था। दिसंबर 2025 में अंडर-19 एशिया कप, और फिर फरवरी 2026 में अंडर-19 वर्ल्ड कप और पुरुष टी20 वर्ल्ड कप के दौरान भी जारी रहा। हाल ही में, जून 2026 में बर्मिंघम में महिला टी20 विश्व कप मैच के दौरान हरमनप्रीत की टीम ने पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ न मिलाने का फैसला किया था।

विज्ञापन

विज्ञापन

भारत का दबदबा बरकरार

मैच की बात करें तो भारतीय महिला टीम का पाकिस्तान के खिलाफ दबदबा बरकरार रहा। भारतीय महिला टीम ने पाकिस्तान को सात विकेट से हराया। पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 18.1 ओवर में 55 रन बनाए। जवाब में भारत ने 8.4 ओवर में तीन विकेट पर 57 रन बनाकर मैच अपने नाम किया। एशिया कप में भारत की यह लगातार तीसरी जीत है। भारतीय टीम ने इस जीत के साथ ही पाकिस्तान पर अपना दबदबा बरकरार रखा है। भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप टी20 में आठ मुकाबले खेले गए हैं जिसमें से भारत ने सात मौकों पर जीत दर्ज की है, जबकि पाकिस्तान महज एक बार ही सफलता का स्वाद चख पाया है।

विज्ञापन