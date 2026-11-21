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भारतीय क्रिकेटर सरफराज खान ने ड्रेसिंग रूम की जानकारी लीक करने के आरोपों को लेकर बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि इन आरोपों ने उन्हें ही नहीं, बल्कि उनके पूरे परिवार को भावनात्मक रूप से परेशान कर दिया था। उनकी पत्नी रो रही थीं और पिता भी काफी दुखी थे। ऐसे मुश्किल समय में भारतीय टीम के मुख्य कोच गौतम गंभीर ने सबसे पहले उनसे संपर्क किया और उनका हौसला बढ़ाया। विज्ञापन

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गंभीर ने फोन कर दी थी सलाह

सरफराज ने पूर्व भारतीय सलामी बल्लेबाज आकाश चोपड़ा के यूट्यूब चैनल पर बातचीत के दौरान बताया कि आरोपों के बाद उन्होंने अपना फोन बंद कर लिया था। इसके दो दिन बाद गंभीर ने उन्हें फोन किया और इन बातों पर ध्यान नहीं देने की सलाह दी। सरफराज ने कहा, 'मुझे अपना फोन बंद करना पड़ा था। जीजी सर (गौतम गंभीर) ने दो दिन बाद मुझे फोन किया। उन्होंने कहा कि ये सब बेकार की बातें हैं। ऐसी राजनीति में मत पड़ो और अपने खेल पर ध्यान दो।'



सरफराज ने बताया कि उन्होंने गंभीर से कहा कि वह उनकी बात समझते हैं, लेकिन उनके पिता नौशाद दुखी हैं और उनकी पत्नी भी रो रही हैं। इसके बाद गंभीर ने उनके पिता से भी बात की। उन्होंने कहा, 'जीजी सर ने फिर मेरे पिता से बात की और उनसे कहा कि ऐसी बातों को ज्यादा महत्व न दें और सरफराज को क्रिकेट खेलने दें, क्योंकि वह अच्छा क्रिकेटर है। उन्होंने मेरे पिता से यह भी कहा कि अगर उन्हें किसी मदद की जरूरत हो तो वह उन्हें फोन कर सकते हैं। सबसे पहले उन्होंने ही मुझे फोन किया था।'

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ऑस्ट्रेलिया दौरे के बाद लगे थे आरोप

भारतीय टीम के 2024-25 के ऑस्ट्रेलिया दौरे के दौरान ड्रेसिंग रूम में कथित अनबन की खबरें सामने आई थीं। इसी बीच सरफराज पर ड्रेसिंग रूम की जानकारी लीक करने के आरोप लगे थे। हालांकि, वह पांच टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए भारतीय टीम का हिस्सा थे, लेकिन उन्हें किसी मैच में खेलने का मौका नहीं मिला।



सरफराज ने बताया कि ऑस्ट्रेलिया दौरे के दौरान चोटिल होने के बाद वह बेंगलुरु स्थित राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी (एनसीए) में रिहैबिलिटेशन कर रहे थे। घर लौटने के बाद अचानक उन्हें इन आरोपों से जुड़ी खबरें मिलने लगीं। उन्होंने कहा, 'मैं आहत था। जैसे ही मेरी फ्लाइट लैंड हुई, मुझे फोन और मैसेज आने लगे। सोशल मीडिया पर बहुत कुछ लिखा जा रहा था। बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी खत्म हुए 25-30 दिन हो चुके थे। मुझे सीरीज के दौरान चोट लगी थी और मैं रिहैब के लिए एनसीए गया था। अचानक खबरें आने लगीं कि मैंने ड्रेसिंग रूम की जानकारी लीक की है। मैं सोच रहा था कि किससे बात करूं।'

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सरफराज ने आरोपों को किया खारिज

सरफराज ने ड्रेसिंग रूम की जानकारी लीक करने के आरोपों को सिरे से खारिज किया। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा कुछ हुआ होता तो उन्हें बाद में भारत-ए और भारतीय टीम में खेलने के मौके नहीं मिलते। उन्होंने कहा, 'मैं किसे बताऊं? ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था। अगर ऐसा होता तो मुझे भारत-ए टीम और फिर श्रीलंका सीरीज के लिए नहीं चुना जाता। मुझे नहीं पता कि यह बात किसने कही थी। मुझे बहुत बुरा लग रहा था। जब मैंने किसी को फोन किया तो मेरा कॉल तक नहीं उठाया गया। मेरे परिवार के लिए वह बहुत मुश्किल समय था।'



उन्होंने आगे कहा कि उनका जीवन संघर्षों से भरा रहा है और वह मुश्किलों का सामना करने के लिए तैयार थे, लेकिन परिवार को दुखी देखकर उन्हें ज्यादा तकलीफ हुई। सरफराज ने कहा, 'मुझे अपने पिता, मां, पत्नी और भाई के लिए बुरा लगा। सोशल मीडिया पर छोटी-सी बात भी बहुत बड़ी बना दी जाती है। मैंने बहुत पहले एक कहावत सुनी थी- अगर आप किसी का काम नहीं बिगाड़ सकते तो उसका नाम खराब कर दो। उसका काम अपने आप बिगड़ जाएगा।'