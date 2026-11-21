03:14 AM, 21-Nov-2026

न्यूजीलैंड ने दूसरे दिन अपनी पहली पारी पांच विकेट पर 243 रन से आगे बढ़ाई और 368 रन पर ऑलआउट हो गई।

हेनरी निकोल्स ने 175 रन की नाबाद पारी खेली, जबकि ग्लेन फिलिप्स ने 118 रन बनाए। दोनों के बीच छठे विकेट के लिए 216 रन की साझेदारी हुई।

भारत की ओर से जसप्रीत बुमराह ने चार और आकाश दीप ने तीन विकेट झटके। अंशुल कंबोज को दो और प्रसिद्ध कृष्णा को एक सफलता मिली।

368 रन के लक्ष्य के जवाब में भारत ने शानदार शुरुआत की। यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल ने पहले विकेट के लिए 130 रन जोड़े।

यशस्वी जायसवाल 85 रन बनाकर आउट हुए। उन्होंने 89 गेंदों की पारी में 16 चौके लगाए।

केएल राहुल ने अपना 22वां टेस्ट अर्धशतक पूरा किया और 52 रन बनाकर नाबाद लौटे।

दूसरे दिन स्टंप्स तक भारत ने एक विकेट पर 159 रन बना लिए थे। देवदत्त पडिक्कल 16 रन बनाकर राहुल के साथ क्रीज पर मौजूद थे।