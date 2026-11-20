आईपीएल 2027 के लिए ऑक्शन से पहले सभी 10 फ्रेंचाइजियों ने अपने 184 खिलाड़ियों को लॉक कर दिया है। 17 नवंबर की रिटेंशन डेडलाइन को सभी फ्रेंचाइजी ने अपने रिटेन खिलाड़ियों की लिस्ट जारी की और बताया कि किन खिलाड़ियों को रिलीज किया गया है। अब 16 दिसंबर 2026 को गोवा में होने वाले आईपीएल 2027 प्लेयर ऑक्शन के लिए कुल 66 स्लॉट (इनमें 25 विदेशी स्थान शामिल हैं) खाली हैं। इस नीलामी में सभी टीमें मिलकर ₹297.95 करोड़ के भारी-भरकम पर्स के साथ उतरेंगी।
हार्दिक पांड्या के पंजाब किंग्स जाने और अर्शदीप सिंह के मुंबई इंडियंस आने के अलावा ऋषभ पंत की दिल्ली कैपिटल्स में वापसी जैसे ब्लॉकबस्टर ट्रेड ने टूर्नामेंट का पूरा समीकरण बदल दिया है। वहीं, ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज मिचेल स्टार्क और ट्रेविस हेड की अनुपलब्धता और केकेआर द्वारा मथीशा पथिराना को रिलीज किए जाने से टीमों के सामने बड़े गैप बन गए हैं। आइए जानते हैं हर फ्रेंचाइजी की जरूरत और उनके रडार पर मौजूद टॉप टारगेट खिलाड़ियों के बारे में...
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लखनऊ सुपर जाएंट्स
- फोटो : IPL
1. लखनऊ सुपर जाएंट्स (LSG)
- पर्स: ₹47.45 करोड़
- स्लॉट: 7 (3 विदेशी)
- क्या है जरूरत: ऋषभ पंत और मोहम्मद शमी को ट्रेड करने और आवेश खान, एनरिक नॉर्टजे व वानिंदु हसरंगा को रिलीज करने के बाद एलएसजी सबसे बड़े बजट के साथ उतरेगी। मिचेल मार्श, एडेन मार्करम, निकोलस पूरन और जोश इंगलिस के रूप में उनका विदेशी टॉप-ऑर्डर मजबूत है और कुलदीप यादव स्पिन को संभालेंगे। टीम को अब एक विदेशी पेसर, एक भारतीय डेथ बॉलर और एक लोअर-ऑर्डर फिनिशर की सख्त जरूरत है।
- टॉप टारगेट: मथीशा पथिराना, लोकी फर्ग्यूसन, आवेश खान (वापस से खरीदें), शिमरोन हेटमायर, दीपक चाहर।
रिटेन खिलाड़ी: मिचेल मार्श, एडेन मार्करम, निकोलस पूरन, जोश इंग्लिस, आयुष बदोनी, अब्दुल समद, मुकुल चौधरी, अक्षत रघुवंशी, शाहबाज अहमद, दिग्वेश राठी, प्रिंस यादव, मोहसिन खान, मयंक यादव, आकाश सिंह, अर्जुन तेंदुलकर, अर्शिन कुलकर्णी, कुलदीप यादव (ट्रेड इन), सैम करन (ट्रेड इन)।
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केकेआर की टीम
- फोटो : ANI
2. कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR)
- पर्स: ₹41.65 करोड़
- स्लॉट: 8 (3 विदेशी)
- क्या है जरूरत: कैमरून ग्रीन को ₹25.20 करोड़ में रिटेन करने और मथीशा पथिराना, मुस्तफिजुर रहमान व संन्यास ले चुके अजिंक्य रहाणे को छोड़ने के बाद केकेआर के पास ₹41 करोड़ से ज्यादा का पर्स है। उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता एक स्पेशलिस्ट विदेशी डेथ बॉलर, एक भारतीय टॉप-ऑर्डर विकेटकीपर-बल्लेबाज और मिडिल-ऑर्डर में भारतीय बल्लेबाजी की गहराई है।
- टॉप टारगेट: ट्रेंट बोल्ट, मथीशा पथिराना (कम कीमत पर), अभिषेक पोरेल, रॉबिन मिंज, राहुल त्रिपाठी (वापस से खरीदें)।
रिटेन खिलाड़ी: कैमरन ग्रीन, सुनील नरेन, रिंकू सिंह, वरुण चक्रवर्ती, हर्षित राणा, फिन एलन, मनीष पांडे, रोवमैन पॉवेल, अंगकृष रघुवंशी, रमनदीप सिंह, टिम साइफर्ट, सार्थक रंजन, अनुकूल रॉय, वैभव अरोड़ा, सौरभ दुबे, कार्तिक त्यागी, प्रशांत सोलंकी।
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सनराइजर्स हैदराबाद
- फोटो : ANI
3. सनराइजर्स हैदराबाद (SRH)
- पर्स: ₹40.15 करोड़
- स्लॉट: 7 (3 विदेशी)
- क्या है जरूरत: एसआरएच ने खलील अहमद, टी नटराजन और नाथन एलिस को ट्रेड कर अपनी गेंदबाजी बदली है, जबकि ट्रेविस हेड को रिलीज और लियाम लिविंगस्टोन को ट्रेड किया है। अभिषेक शर्मा, ईशान किशन और हेनरिक क्लासेन की मौजूदगी के बीच हैदराबाद को हेड की जगह एक विस्फोटक विदेशी टॉप-ऑर्डर बल्लेबाज और एक फ्रंटलाइन रिस्ट-स्पिनर की तलाश है।
- टॉप टारगेट: रचिन रवींद्र, बेन डकेट, वानिंदु हसरंगा, केशव महाराज, गेराल्ड कोएत्जी (वापस से खरीदें), विग्नेश पुथुर।
रिटेन खिलाड़ी: पैट कमिंस, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, सलिल अरोड़ा, अनिकेत वर्मा, आर स्मरण, हेनरिक क्लासेन, नीतीश कुमार रेड्डी, ईशान मलिंगा, ब्रायडन कार्स, प्रफुल्ल हिंगे, साकिब हुसैन, हर्ष दुबे, शिवांग कुमार, क्रेन्स फुलेत्रा, टी नटराजन (ट्रेड इन), खलील अहमद (ट्रेड इन), नाथन एलिस (ट्रेड इन)।
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दिल्ली कैपिटल्स
- फोटो : ANI
4. दिल्ली कैपिटल्स (DC)
- पर्स: ₹39.50 करोड़
- स्लॉट: 9 (4 विदेशी)
- क्या है जरूरत: केएल राहुल और अक्षर पटेल के साथ ऋषभ पंत की घर वापसी से दिल्ली का भारतीय बल्लेबाजी कोर बेहद मजबूत हो गया है। हालांकि, मिचेल स्टार्क को रिलीज करने और कुलदीप यादव व टी नटराजन को ट्रेड करने से गेंदबाजी कमजोर हुई है। सबसे ज्यादा 4 विदेशी स्लॉट के साथ दिल्ली को दो फ्रंटलाइन विदेशी या देशी तेज गेंदबाज और एक स्पेशलिस्ट स्पिनर खरीदना होगा।
- टॉप टारगेट: ट्रेंट बोल्ट, मथीशा पथिराना, एनरिक नॉर्त्जे, वानिंदु हसरंगा, आकाश दीप, मयंक मार्कंडेय, विग्नेश पुथुर।
रिटेन खिलाड़ी: अक्षर पटेल, केएल राहुल, पृथ्वी शॉ, समीर रिजवी, आशुतोष शर्मा, ट्रिस्टन स्टब्स, डेविड मिलर, लुंगी एनगिडी, मुकेश कुमार, औकिब नबी, विप्रज निगम, माधव तिवारी, त्रिपुराना विजय, काइल जैमीसन, ऋषभ पंत (ट्रेड इन), जीशान अंसारी (ट्रेड इन)।