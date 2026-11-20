



हार्दिक पांड्या के पंजाब किंग्स जाने और अर्शदीप सिंह के मुंबई इंडियंस आने के अलावा ऋषभ पंत की दिल्ली कैपिटल्स में वापसी जैसे ब्लॉकबस्टर ट्रेड ने टूर्नामेंट का पूरा समीकरण बदल दिया है। वहीं, ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज मिचेल स्टार्क और ट्रेविस हेड की अनुपलब्धता और केकेआर द्वारा मथीशा पथिराना को रिलीज किए जाने से टीमों के सामने बड़े गैप बन गए हैं। आइए जानते हैं हर फ्रेंचाइजी की जरूरत और उनके रडार पर मौजूद टॉप टारगेट खिलाड़ियों के बारे में...

आईपीएल 2027 के लिए ऑक्शन से पहले सभी 10 फ्रेंचाइजियों ने अपने 184 खिलाड़ियों को लॉक कर दिया है। 17 नवंबर की रिटेंशन डेडलाइन को सभी फ्रेंचाइजी ने अपने रिटेन खिलाड़ियों की लिस्ट जारी की और बताया कि किन खिलाड़ियों को रिलीज किया गया है। अब 16 दिसंबर 2026 को गोवा में होने वाले आईपीएल 2027 प्लेयर ऑक्शन के लिए कुल 66 स्लॉट (इनमें 25 विदेशी स्थान शामिल हैं) खाली हैं। इस नीलामी में सभी टीमें मिलकर ₹297.95 करोड़ के भारी-भरकम पर्स के साथ उतरेंगी।