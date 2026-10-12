राहुल द्रविड़ के बेटे अन्वय का कमाल: 200+ के स्ट्राइक रेट से रन बनाकर मचाई सनसनी; किस टूर्नामेंट में किया ऐसा?

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पूर्व भारतीय कप्तान और मुख्य कोच राहुल द्रविड़ के बेटे अन्वय द्रविड़ इन दिनों अपने आक्रामक बल्लेबाजी अंदाज से सुर्खियां बटोर रहे हैं। वीनू मांकड़ ट्रॉफी में कर्नाटक की कप्तानी कर रहे 17 वर्षीय अन्वय ने सोमवार को दिल्ली अंडर-19 के खिलाफ तूफानी पारी खेली। उन्होंने महज 41 गेंदों में 85 रन ठोक दिए। उनकी इस पारी में पांच छक्के और सात चौके शामिल रहे। अन्वय की आक्रामक बल्लेबाजी की बदौलत कर्नाटक ने 49 ओवर में चार विकेट पर 418 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया। विज्ञापन

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41 गेंदों में 85 रन, 207 से ज्यादा का स्ट्राइक रेट

अन्वय ने दिल्ली के गेंदबाजों के खिलाफ शुरुआत से ही आक्रामक रुख अपनाया। उन्होंने 207.32 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हुए मैदान के चारों ओर शॉट लगाए। विकेटकीपर-बल्लेबाज अन्वय ने अपनी पारी में पांच छक्के और सात चौके जड़कर कर्नाटक की पारी को मजबूत स्थिति में पहुंचाया।



अन्वय की यह पारी इसलिए भी खास है, क्योंकि वह इससे पहले शनिवार को चंडीगढ़ के खिलाफ भी शानदार शतक लगा चुके थे। उस मुकाबले में उन्होंने 62 गेंदों में 104 रन बनाए थे। कर्नाटक ने वह मैच 100 रन से जीता था। लगातार दो मुकाबलों में उनकी आक्रामक बल्लेबाजी ने दिखाया है कि वह केवल विकेट बचाकर खेलने के बजाय तेजी से रन बनाने की क्षमता भी रखते हैं।



अन्वय ने दिल्ली के गेंदबाजों के खिलाफ शुरुआत से ही आक्रामक रुख अपनाया। उन्होंने 207.32 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हुए मैदान के चारों ओर शॉट लगाए। विकेटकीपर-बल्लेबाज अन्वय ने अपनी पारी में पांच छक्के और सात चौके जड़कर कर्नाटक की पारी को मजबूत स्थिति में पहुंचाया।अन्वय की यह पारी इसलिए भी खास है, क्योंकि वह इससे पहले शनिवार को चंडीगढ़ के खिलाफ भी शानदार शतक लगा चुके थे। उस मुकाबले में उन्होंने 62 गेंदों में 104 रन बनाए थे। कर्नाटक ने वह मैच 100 रन से जीता था। लगातार दो मुकाबलों में उनकी आक्रामक बल्लेबाजी ने दिखाया है कि वह केवल विकेट बचाकर खेलने के बजाय तेजी से रन बनाने की क्षमता भी रखते हैं।

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ध्रुव कृष्णन ने भी ठोका शतक

दिल्ली के खिलाफ मुकाबले में कर्नाटक की ओर से ध्रुव कृष्णन ने भी विस्फोटक बल्लेबाजी की। उन्होंने महज 51 गेंदों में 103 रन बनाए। ध्रुव की पारी ने कर्नाटक को बड़े स्कोर की नींव दी, जबकि अन्वय ने अंत में तेजी से रन जोड़कर टीम को 400 रन के पार पहुंचाने में अहम योगदान दिया।



कर्नाटक के कप्तान होने के साथ अन्वय विकेटकीपिंग की जिम्मेदारी भी संभालते हैं। मैदान पर इन अतिरिक्त जिम्मेदारियों के बावजूद उनकी बल्लेबाजी में आक्रामकता बनी हुई है। टूर्नामेंट में अब तक उनका प्रदर्शन बताता है कि वह पारी के अंतिम चरण में तेजी से रन बनाने की भूमिका को अच्छी तरह निभा रहे हैं।

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भारत की अंडर-19 टीम के लिए भी दिखा चुके हैं दम

अन्वय का प्रदर्शन केवल घरेलू आयु-वर्ग क्रिकेट तक सीमित नहीं है। उन्होंने जुलाई में श्रीलंका दौरे पर भारत की युवा वनडे टीम के लिए खेलते हुए भी प्रभाव छोड़ा था। हंबनटोटा में सीरीज के दूसरे मुकाबले में उन्होंने 67 गेंदों में 87 रन बनाए थे। उनकी पारी में नौ चौके और एक छक्का शामिल था। हालांकि, भारत को उस मैच में आठ विकेट से हार का सामना करना पड़ा था।



इसके बाद सितंबर में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ युवा वनडे सीरीज में भी अन्वय ने अपनी बल्लेबाजी का दम दिखाया। राजकोट में बारिश से प्रभावित पहले मुकाबले में उन्होंने 18 गेंदों में 38 रन बनाए। इस दौरान उन्होंने तीन छक्के और दो चौके लगाए। भारत ने 20 ओवर के इस मुकाबले में छह विकेट पर 182 रन बनाए और सात रन से जीत हासिल की।