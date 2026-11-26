{"_id":"6b08331ad238fb894e0a643e","slug":"south-africa-fast-bowlers-gerald-coetzee-and-kwena-maphaka-ruled-out-white-ball-series-against-bangladesh-2026-11-26","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"दक्षिण अफ्रीका को लगा झटका: बांग्लादेश के खिलाफ सीमित ओवर सीरीज से बाहर हुए दो खिलाड़ी, बोर्ड ने बताया कारण","category":{"title":"Cricket News","title_hn":"क्रिकेट न्यूज़","slug":"cricket-news"}}

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क्रिकेट दक्षिण अफ्रीका (सीएसए) ने बताया, मफाका को ट्रेनिंग के दौरान अपनी दाहिनी हैमस्ट्रिंग की चोट से उबरने की प्रक्रिया में एक झटका लगा है। एहतियातन उन्हें इंग्लैंड लायंस के खिलाफ आगामी वनडे सीरीज के लिए टी20 टीम और दक्षिण अफ्रीका 'ए' टीम दोनों से बाहर कर दिया गया है। विज्ञापन बांग्लादेश के खिलाफ घरेलू सीमित ओवर सीरीज से पहले दक्षिण अफ्रीकी तेज गेंदबाजी आक्रमण को दोहरा झटका लगा है। तेज गेंदबाज गेराल्ड कोएत्जे और क्वेना मफाका क्रमशः एडक्टर और हैमस्ट्रिंग की चोट के कारण सीरीज से बाहर हो गए हैं। कोएत्जे को वनडे और टी20 दोनों टीमों में शामिल किया गया था, लेकिन नॉर्थ वेस्ट ड्रैगन्स के खिलाफ वर्ल्ड लायंस की ओर से फर्स्ट-क्लास मैच खेलते समय एडक्टर मसल (जांघ की मांसपेशी) में चोटिल हो गए।

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कुछ नए खिलाड़ियों को मिला मौका

प्रोटियाज पुरुष टीम के चयनकर्ताओं ने खाली जगहों को भरने के लिए कुछ नए खिलाड़ियों को मौका दिया है। तेज गेंदबाज टियान वैन वुरेन को पहली बार वनडे टीम में बुलाया गया है। सीम बॉलिंग ऑलराउंडर ईथन बॉश और अनकैप्ड तेज गेंदबाज जेजे बैसन को टी20 टीम में शामिल किया गया है। बॉश ने अब तक तीन वनडे और चार टी20 मैच खेले हैं।



बैसन इस साल की शुरुआत में दक्षिण अफ्रीका में तब चर्चा में आए थे, जब उन्होंने अपने फर्स्ट-क्लास डेब्यू मैच में कुल 99 रन देकर 11 विकेट लिए। यह किसी भी तेज गेंदबाज द्वारा अपने फर्स्ट-क्लास डेब्यू में अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। दक्षिण अफ्रीका अपना पहला वनडे एक दिसंबर को ईस्ट लंदन के बफेलो पार्क में बांग्लादेश के खिलाफ खेलेगा। इसके बाद चार दिसंबर को गेबेरहा के सेंट जॉर्ज पार्क में और 7 दिसंबर को केप टाउन के न्यूलैंड्स में अगले दो वनडे खेले जाएंगे।

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