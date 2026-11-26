सिराज की वापसी से किस तेज गेंदबाज पर गिरेगी गाज?

भारतीय टीम के सामने सबसे बड़ा चयन का सवाल मोहम्मद सिराज को लेकर है। उन्हें पहले टेस्ट में प्लेइंग-11 में जगह नहीं मिली थी। हालांकि, दूसरे टेस्ट से पहले उनकी वापसी की चर्चा तेज है। सिराज पिछले कुछ वर्षों में विदेश में भारत की टेस्ट जीत का अहम हिस्सा रहे हैं। आंकड़ों के मुताबिक, एशिया के बाहर भारत ने सिराज के बिना सात साल से अधिक समय में कोई टेस्ट नहीं जीता है। इस दौरान टीम की सभी 10 विदेशी टेस्ट जीत में सिराज प्लेइंग-11 का हिस्सा रहे हैं।



हालांकि, सिराज की वापसी इतनी आसान नहीं होगी। पहले टेस्ट में आकाश दीप और अंशुल कंबोज को मौका दिया गया था। कंबोज की बल्लेबाजी और आकाश दीप की गेंदबाजी ने टीम प्रबंधन के सामने चयन का पेच खड़ा कर दिया है। गेंदबाजी कोच मोर्ने मोर्कल भी स्पष्ट कर चुके हैं कि सभी तेज गेंदबाज फिट और उपलब्ध हैं। ऐसे में अगर सिराज को मौका मिलता है तो आकाश दीप और कंबोज में से किसी एक को बाहर बैठना पड़ सकता है।



चर्चा गुरनूर के डेब्यू की भी है। उन्होंने हालिया प्रदर्शन से प्रभावित किया है और टीम प्रबंधन उन्हें भविष्य के मौके के लिए तैयार रखना चाहता है। हो सकता है उन्हें सिराज पर तरजीह दी जाए। जसप्रीत बुमराह, आकाश दीप और प्रसिद्ध कृष्णा अपनी जगह बचाने में कामयाब हो सकते हैं।





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