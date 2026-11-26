04:04 PM, 26-Nov-2026 IND A vs SL A Live Score: वैभव सूर्यवंशी आउट भारत ए को वैभव सूर्यवंशी के रूप में पहला झटका लगा है। वैभव 27 गेंदों पर चार चौकों और तीन छक्कों की मदद से 40 रन बनाकर आउट हुए। वैभव और अभिषेक ने भारत ए को मजबूत शुरुआत दिलाई और दोनों ने 80 रन जोड़े, लेकिन जनिथ लियानागे ने वैभव को आउट कर इस साझेदारी को तोड़ डाला। भारत ए को वैभव सूर्यवंशी के रूप में पहला झटका लगा है। वैभव 27 गेंदों पर चार चौकों और तीन छक्कों की मदद से 40 रन बनाकर आउट हुए। वैभव और अभिषेक ने भारत ए को मजबूत शुरुआत दिलाई और दोनों ने 80 रन जोड़े, लेकिन जनिथ लियानागे ने वैभव को आउट कर इस साझेदारी को तोड़ डाला।

04:03 PM, 26-Nov-2026 IND A vs SL A Live Score: अर्धशतक के करीब वैभव भारत ए के सलामी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी अर्धशतक लगाने के करीब पहुंच गए हैं। वैभव ने अभिषेक के साथ मिलकर टीम को तेज शुरुआत दिलाई है। दोनों बल्लेबाजों के बीच 80 रनों की साझेदारी हुई। भारत ए के सलामी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी अर्धशतक लगाने के करीब पहुंच गए हैं। वैभव ने अभिषेक के साथ मिलकर टीम को तेज शुरुआत दिलाई है। दोनों बल्लेबाजों के बीच 80 रनों की साझेदारी हुई।

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03:45 PM, 26-Nov-2026 IND A vs SL A Live Score: भारत ए की तेज शुरुआत श्रीलंका ए के खिलाफ भारत ए ने तेज शुरुआत की है। वैभव और अभिषेक के बीच साझेदारी पनप रही है। भारत ए ने चार ओवर की समाप्ति के बाद बिना किसी नुकसान के 34 रन बनाए हैं। श्रीलंका ए के खिलाफ भारत ए ने तेज शुरुआत की है। वैभव और अभिषेक के बीच साझेदारी पनप रही है। भारत ए ने चार ओवर की समाप्ति के बाद बिना किसी नुकसान के 34 रन बनाए हैं।

03:31 PM, 26-Nov-2026 IND A vs SL A Live Score: भारत ए की बल्लेबाजी शुरू श्रीलंका ए के खिलाफ सेमीफाइनल मुकाबले में भारत ए की बल्लेबाजी शुरू हो गई है। भारत के लिए वैभव सूर्यवंशी के साथ अभिषेक शर्मा पारी की शुरुआत करने उतरे हैं। श्रीलंका ए के खिलाफ सेमीफाइनल मुकाबले में भारत ए की बल्लेबाजी शुरू हो गई है। भारत के लिए वैभव सूर्यवंशी के साथ अभिषेक शर्मा पारी की शुरुआत करने उतरे हैं।

03:15 PM, 26-Nov-2026 IND A vs SL A Live Score: दोनों टीमों की प्लेइंग-11 भारत ए: वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा (कप्तान), कुमार कुशाग्र (विकेटकीपर), रिंकू सिंह, सूर्यांश शेडगे, शहबाज अहमद, तनुष कोटियान, हर्ष दुबे, हर्षित राणा, अरशद खान।



श्रीलंका ए: लसिथ क्रूसपुले, सिनेथ जयवर्धने, निशान मादुशंका (विकेटकीपर), पवन रत्नायके (कप्तान), निपुन धनंजय, जनिथ लियानागे, रविंदु फर्नांडो, वानुजा सहन, विजयकांत वियासकांत, लाहिरू समराकून, गारुका संकेत। वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा (कप्तान), कुमार कुशाग्र (विकेटकीपर), रिंकू सिंह, सूर्यांश शेडगे, शहबाज अहमद, तनुष कोटियान, हर्ष दुबे, हर्षित राणा, अरशद खान।लसिथ क्रूसपुले, सिनेथ जयवर्धने, निशान मादुशंका (विकेटकीपर), पवन रत्नायके (कप्तान), निपुन धनंजय, जनिथ लियानागे, रविंदु फर्नांडो, वानुजा सहन, विजयकांत वियासकांत, लाहिरू समराकून, गारुका संकेत।

03:11 PM, 26-Nov-2026 IND A vs SL A Live Score: कोटियान का डेब्यू तनुष कोटियान इस मैच से लिस्ट ए क्रिकेट में डेब्यू कर रहे हैं। मैच शुरू होने से पहले स्पिन गेंदबाजी कोच सुनील जोशी ने कोटियान ने डेब्यू कैप दी।

A milestone moment in a big game ✨



Congratulations to Tanush Kotian as he receives his India A debut cap from Spin Bowling Coach Sunil Joshi 🧢



Updates ▶️ https://t.co/RbuCirmUmQ



#TeamIndia | #RisingStarsAsiaCup | #SLAvINDA https://t.co/97hmDbWNMY — BCCI (@BCCI) November 26, 2026

तनुष कोटियान इस मैच से लिस्ट ए क्रिकेट में डेब्यू कर रहे हैं। मैच शुरू होने से पहले स्पिन गेंदबाजी कोच सुनील जोशी ने कोटियान ने डेब्यू कैप दी।

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03:04 PM, 26-Nov-2026 IND A vs SL A Live Score: भारत ने जीता टॉस भारत ए के कप्तान तिलक वर्मा ने श्रीलंका ए के खिलाफ सेमीफाइनल में टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला लिया है। भारत ए के कप्तान तिलक वर्मा ने श्रीलंका ए के खिलाफ सेमीफाइनल में टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला लिया है।

02:58 PM, 26-Nov-2026 IND A vs SL A Live Score: थोड़ी देर में टॉस भारत और श्रीलंका की ए टीमों के बीच सेमीफाइनल मैच थोड़ी देर में शुरू होगा। अब बस टॉस होने जा रहा है। भारत और श्रीलंका की ए टीमों के बीच सेमीफाइनल मैच थोड़ी देर में शुरू होगा। अब बस टॉस होने जा रहा है।