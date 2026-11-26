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IND A vs SL A Live Score: अभिषेक शर्मा ने पूरा किया अर्धशतक, तिलक के साथ निभा रहे साझेदारी; स्कोर 100 के पार
IND A vs SL A Live Cricket Score, ACC Emerging Asia Cup 2026: नमस्कार! अमर उजाला के लाइव ब्लॉग में आपका स्वागत है। भारत ए और श्रीलंका ए के बीच राइजिंग स्टार्स एशिया कप का सेमीफाइनल खेला जा रहा है। भारत ए फाइनल में जगह बनाने के इरादे से उतरा है। भारत ए ने टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन किया है।
लाइव अपडेट
IND A vs SL A Live Score: वैभव सूर्यवंशी आउटभारत ए को वैभव सूर्यवंशी के रूप में पहला झटका लगा है। वैभव 27 गेंदों पर चार चौकों और तीन छक्कों की मदद से 40 रन बनाकर आउट हुए। वैभव और अभिषेक ने भारत ए को मजबूत शुरुआत दिलाई और दोनों ने 80 रन जोड़े, लेकिन जनिथ लियानागे ने वैभव को आउट कर इस साझेदारी को तोड़ डाला।
IND A vs SL A Live Score: अर्धशतक के करीब वैभवभारत ए के सलामी बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी अर्धशतक लगाने के करीब पहुंच गए हैं। वैभव ने अभिषेक के साथ मिलकर टीम को तेज शुरुआत दिलाई है। दोनों बल्लेबाजों के बीच 80 रनों की साझेदारी हुई।
IND A vs SL A Live Score: भारत ए की तेज शुरुआतश्रीलंका ए के खिलाफ भारत ए ने तेज शुरुआत की है। वैभव और अभिषेक के बीच साझेदारी पनप रही है। भारत ए ने चार ओवर की समाप्ति के बाद बिना किसी नुकसान के 34 रन बनाए हैं।
IND A vs SL A Live Score: भारत ए की बल्लेबाजी शुरूश्रीलंका ए के खिलाफ सेमीफाइनल मुकाबले में भारत ए की बल्लेबाजी शुरू हो गई है। भारत के लिए वैभव सूर्यवंशी के साथ अभिषेक शर्मा पारी की शुरुआत करने उतरे हैं।
IND A vs SL A Live Score: दोनों टीमों की प्लेइंग-11भारत ए: वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा (कप्तान), कुमार कुशाग्र (विकेटकीपर), रिंकू सिंह, सूर्यांश शेडगे, शहबाज अहमद, तनुष कोटियान, हर्ष दुबे, हर्षित राणा, अरशद खान।
श्रीलंका ए: लसिथ क्रूसपुले, सिनेथ जयवर्धने, निशान मादुशंका (विकेटकीपर), पवन रत्नायके (कप्तान), निपुन धनंजय, जनिथ लियानागे, रविंदु फर्नांडो, वानुजा सहन, विजयकांत वियासकांत, लाहिरू समराकून, गारुका संकेत।
IND A vs SL A Live Score: कोटियान का डेब्यूतनुष कोटियान इस मैच से लिस्ट ए क्रिकेट में डेब्यू कर रहे हैं। मैच शुरू होने से पहले स्पिन गेंदबाजी कोच सुनील जोशी ने कोटियान ने डेब्यू कैप दी।
A milestone moment in a big game ✨— BCCI (@BCCI) November 26, 2026
Congratulations to Tanush Kotian as he receives his India A debut cap from Spin Bowling Coach Sunil Joshi 🧢
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