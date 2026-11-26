{"_id":"6b083adc499842b255059857","slug":"ipl-2027-mumbai-indians-may-announce-new-captain-name-soon-know-details-of-contender-2026-11-26","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"आईपीएल 2027: मुंबई इंडियंस शुक्रवार को कर सकता है नए कप्तान का एलान, ये खिलाड़ी दौड़ में सबसे आगे; जानें","category":{"title":"Cricket News","title_hn":"क्रिकेट न्यूज़","slug":"cricket-news"}}

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आईपीएल 2027 से पहले मुंबई इंडियंस शुक्रवार शाम अपने नए कप्तान के नाम की घोषणा करेगी। टीम के पूर्व कप्तान हार्दिक पांड्या को इसी महीने पंजाब किंग्स (पीबीकेएस) में ट्रेड कर दिया गया था, जिसके बाद से यह पद खाली है। जानकारी के अनुसार, पूर्व कप्तान रोहित शर्मा के एक बार फिर टीम की कमान संभालने की संभावना है। तिलक वर्मा के उपकप्तान बनने की भी उम्मीद है। हालांकि उपकप्तान के नाम को लेकर अभी कोई स्पष्टता नहीं है।

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कौन-कौन दावेदारों में शामिल

नेतृत्व की भूमिका के लिए अन्य दावेदारों में सूर्यकुमार यादव शामिल हैं, जिनकी कप्तानी में भारत ने इस साल टी20 विश्व कप जीता था। इसके अलावा, तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह भी इस दौड़ में हैं, जिन्होंने धर्मशाला में पंजाब के खिलाफ आईपीएल 2026 के मैच में मुंबई की कप्तानी की थी। अगर ऐसा होता है, तो यह रोहित की मुख्य भूमिका में वापसी होगी। उन्होंने एक दशक से भी ज्यादा समय तक मुंबई इंडियंस की कप्तानी की और टीम को साल 2013, 2015, 2017, 2019 और 2020 में आईपीएल खिताब जिताए। इस तरह, वह आईपीएल इतिहास में धोनी के साथ सबसे सफल कप्तान हैं।



24 hours to go ⏳ https://t.co/dXs6WQswnr — Mumbai Indians (@mipaltan) November 26, 2026

नेतृत्व की भूमिका के लिए अन्य दावेदारों में सूर्यकुमार यादव शामिल हैं, जिनकी कप्तानी में भारत ने इस साल टी20 विश्व कप जीता था। इसके अलावा, तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह भी इस दौड़ में हैं, जिन्होंने धर्मशाला में पंजाब के खिलाफ आईपीएल 2026 के मैच में मुंबई की कप्तानी की थी। अगर ऐसा होता है, तो यह रोहित की मुख्य भूमिका में वापसी होगी। उन्होंने एक दशक से भी ज्यादा समय तक मुंबई इंडियंस की कप्तानी की और टीम को साल 2013, 2015, 2017, 2019 और 2020 में आईपीएल खिताब जिताए। इस तरह, वह आईपीएल इतिहास में धोनी के साथ सबसे सफल कप्तान हैं।

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मुंबई ने कोचिंग स्टाफ में किया था बदलाव

नेतृत्व में यह बदलाव हार्दिक पांड्या की कप्तानी में खेले गए आईपीएल 2026 सीजन के बेहद खराब प्रदर्शन के बाद हो रहा है। मुंबई ने अपने 14 लीग मुकाबलों में से केवल चार जीते और 10 टीमों की अंक तालिका में नौवें स्थान पर रही, जिससे उनके छठे खिताब का इंतजार और लंबा हो गया। फ्रेंचाइजी ने अपने कोचिंग स्टाफ में भी बड़ा बदलाव किया है। नए सदस्यों में कीरोन पोलार्ड (हेड कोच), रॉबिन उथप्पा (बैटिंग कोच), मिशेल मैक्लेनघन (बॉलिंग कोच), टी. दिलीप (फील्डिंग कोच) और धवल कुलकर्णी (डेवलपमेंट बॉलिंग कोच) शामिल हैं। ये सभी 16 दिसंबर को गोवा में होने वाले मिनी ऑक्शन की तैयारियों में जुटे हैं।

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