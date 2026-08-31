पाकिस्तान का शर्मनाक रिकॉर्ड: 74 साल में पहली बार हुआ इतना बुरा हाल; जो रूट किस मामले में इंग्लैंड के नंबर-1?

पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए इंग्लैंड दौरा लगातार मुश्किल होता जा रहा है। लीड्स के बाद लॉर्ड्स में भी टीम को करारी हार का सामना करना पड़ा। दूसरे टेस्ट में इंग्लैंड ने पाकिस्तान को 194 रन से हराकर तीन मैचों की सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली। इस हार के साथ पाकिस्तान के नाम टेस्ट क्रिकेट का ऐसा अनचाहा रिकॉर्ड दर्ज हो गया, जो 74 साल के इतिहास में पहली बार देखने को मिला। वहीं इंग्लैंड के कप्तान जो रूट ने जीत के साथ एंड्रयू स्ट्रॉस को पीछे छोड़ते हुए खास उपलब्धि अपने नाम कर ली।

दूसरी पारी में पाकिस्तान की ओर से सऊद शकील ने सबसे ज्यादा संघर्ष किया। उन्होंने 97 रन की दमदार पारी खेली, लेकिन दूसरे छोर से उन्हें पर्याप्त साथ नहीं मिला। शान मसूद ने 26 रन बनाए, जबकि अली उस्मान 16 रन बनाकर आउट हुए। मोहम्मद अब्बास 13 रन बनाकर नाबाद रहे। कप्तान बाबर आजम का बल्ला दोनों पारियों में खामोश रहा। उन्होंने पूरे मैच में कुल 14 रन बनाए। पाकिस्तान के छह बल्लेबाज दूसरी पारी में दहाई का आंकड़ा भी पार नहीं कर सके।इंग्लैंड की जीत में गेंदबाजों की भूमिका अहम रही। ओली रॉबिन्सन ने मुकाबले में कुल आठ विकेट हासिल किए और उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। दूसरी पारी में उन्होंने चार विकेट लिए। जोश टंग और जोफ्रा आर्चर ने भी पाकिस्तान के बल्लेबाजों पर दबाव बनाए रखा। दोनों ने मैच में कुल पांच-पांच विकेट हासिल किए। इंग्लैंड ने पहला टेस्ट भी एक पारी और 103 रन से जीता था।

रूट ने स्ट्रॉस को पीछे छोड़ा

लॉर्ड्स टेस्ट की जीत ने जो रूट के नाम कप्तानी का एक खास रिकॉर्ड भी कर दिया। रूट अब एशियाई टीमों के खिलाफ सबसे ज्यादा टेस्ट जीत दर्ज करने वाले इंग्लिश कप्तान बन गए हैं। रूट की कप्तानी में इंग्लैंड ने एशियाई टीमों के खिलाफ 15वीं टेस्ट जीत दर्ज की। इस मामले में उन्होंने पूर्व कप्तान एंड्रयू स्ट्रॉस को पीछे छोड़ दिया, जिनकी कप्तानी में इंग्लैंड ने एशियाई टीमों के खिलाफ 14 टेस्ट जीते थे। एलिस्टर कुक 12 जीत के साथ तीसरे स्थान पर हैं।



2018 के बाद SENA देशों में 16वीं हार

पाकिस्तान का SENA देशों, दक्षिण अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में खराब प्रदर्शन भी जारी है। 2018 से इन देशों में खेले गए 18 टेस्ट मैचों में यह पाकिस्तान की 16वीं हार है। टीम को इन देशों में आखिरी टेस्ट जीत 2018 में मिली थी। अब सीरीज का तीसरा और आखिरी टेस्ट नौ सितंबर से एजबेस्टन में खेला जाएगा। इंग्लैंड पहले ही सीरीज अपने नाम कर चुका है, जबकि पाकिस्तान के सामने आखिरी मैच में वापसी की चुनौती होगी।