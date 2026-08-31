क्या अब पाकिस्तान के लिए कभी नहीं खेलेंगे मोहम्मद आमिर?: बोले- उस देश से रिश्ता खत्म, अब मैं ब्रिटेन का हिस्सा

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दिसंबर 2024 में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने वाले मोहम्मद आमिर ने बताया कि ब्रिटेन में उनका नया दर्जा कुछ शर्तों के साथ आता है। उन्होंने क्रिकेट पत्रकार और यूट्यूबर मुहम्मद फुरकान भट्टी को दिए इंटरव्यू में समझाया कि मौजूदा स्थिति में पाकिस्तान क्रिकेट में उनकी वापसी अब क्यों संभव नहीं है। विज्ञापन तेज गेंदबाज मोहम्मद आमिर ने पाकिस्तान क्रिकेट में वापसी के अपने सभी दरवाजे बंद कर लिए हैं। उन्होंने खुद इसका खुलासा करते हुए कहा कि उनका पाकिस्तान चैप्टर अब खत्म हो चुका है। उन्होंने अब ब्रिटिश नागरिकता हासिल कर ली है। पाकिस्तान का यह पूर्व तेज गेंदबाज अब इंग्लैंड के घरेलू प्रतियोगिताओं में स्थानीय खिलाड़ी के तौर पर खेलने के लिए योग्य हो गया है।

आमिर ने नागरिकता को लेकर क्या कहा?

उन्होंने कहा, 'मैं अब ब्रिटेन का स्थानीय खिलाड़ी हूं। जब आप काउंटी चैंपियनशिप और द हंड्रेड जैसी प्रतियोगिताओं में स्थानीय खिलाड़ी के तौर पर खेलते हैं, तो आपको एक दस्तावेज पर हस्ताक्षर करना होता है कि आप किसी दूसरे देश के लिए स्थानीय खिलाड़ी के तौर पर नहीं खेल सकते। इसलिए पाकिस्तान वाला मेरा जो अध्याय था, वह अब बंद हो गया है।' बाएं हाथ के तेज गेंदबाज आमिर ने ब्रिटिश नागरिक नार्जिस खान से शादी के जरिए ब्रिटिश नागरिकता हासिल की। वह कई वर्षों से ब्रिटेन में रह रहे हैं और अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास के बाद इंग्लैंड की घरेलू और फ्रेंचाइजी क्रिकेट में खेलते रहे हैं।

PSL में विदेशी खिलाड़ी के तौर पर खेलेंगे

पाकिस्तान वाला अध्याय बंद होने की पुष्टि करने से पहले आमिर यह साफ कर चुके थे कि वह पाकिस्तान सुपर लीग (PSL) में विदेशी खिलाड़ी के तौर पर खेलने के लिए तैयार हैं। इसका मतलब है कि वह इंग्लैंड में स्थानीय खिलाड़ी के तौर पर खेलना जारी रख सकते हैं और पाकिस्तान सुपर लीग में विदेशी खिलाड़ी की श्रेणी के तहत हिस्सा ले सकते हैं। 2026 पीएसएल में उन्होंने रावलपिंडी का प्रतिनिधित्व भी किया था। ब्रिटिश नागरिकता का फायदा उन्हें इंग्लैंड की घरेलू क्रिकेट में भी मिला है। नॉटिंघमशायर ने उन्हें 2026 टी20 ब्लास्ट के लिए साइन किया, जहां वह विदेशी खिलाड़ी का स्थान नहीं घेर रहे थे। इसके बाद उन्होंने द हंड्रेड में ट्रेंट रॉकेट्स के लिए स्थानीय खिलाड़ी के तौर पर हिस्सा लिया।

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