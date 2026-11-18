न्यूजीलैंड दौरे पर वेलिंगटन की तेज हवाएं भी भारतीय गेंदबाजों के लिए चुनौती बन सकती हैं। मोर्कल के मुताबिक, दोनों टीमों को इन परिस्थितियों का सामना करना होगा। ऐसे में खिलाड़ियों को मजबूत मानसिकता के साथ मैदान पर उतरना होगा। उन्होंने कहा कि किसी एक छोर से गेंदबाज को जिम्मेदारी उठानी होगी और खिलाड़ियों की बॉडी लैंग्वेज ऐसी होनी चाहिए कि वे लगातार गेंदबाजी करने के लिए तैयार दिखें।इसके अलावा मोर्कल ने न्यूजीलैंड के निचले क्रम को भी भारत के लिए अहम चुनौती बताया। उनका मानना है कि निचले क्रम के बल्लेबाज छोटी-छोटी साझेदारियां करके टेस्ट मैच का रुख बदल सकते हैं। भारतीय गेंदबाजों को उन्हें हल्के में लेने के बजाय शीर्ष क्रम के बल्लेबाजों की तरह ही विकेट लेने की कोशिश जारी रखनी होगी।उन्होंने कहा, ‘टेस्ट मैच जीतने के लिए पूरी टीम को आउट करना जरूरी है। हम निचले क्रम के बल्लेबाजों का हमेशा सम्मान करते हैं और उनके खिलाफ काफी काम भी करते हैं। न्यूजीलैंड के निचले क्रम में ऐसे खिलाड़ी हैं, जो छोटी-छोटी साझेदारियां कर सकते हैं। हमारे लिए यह समझना जरूरी है कि हमें शीर्ष क्रम के विकेट लेने वाली रणनीति पर ही कायम रहना होगा।’