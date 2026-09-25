द.अफ्रीका vs ऑस्ट्रेलिया: मार्को यानसेन ने बाउंड्री पर एक हाथ से पकड़ा असाधारण कैच, वीडियो देख रह जाएंगे हैरान

दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच वनडे सीरीज का पहला मुकाबला डरबन के किंग्समीड में खेला गया। दक्षिण अफ्रीका ने 67 रन से जीत हासिल कर तीन मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली। दक्षिण अफ्रीका की जीत में ऑलराउंडर मार्को यानसेन की अहम भूमिका रही। यानसेन ने बल्ले और गेंद के साथ-साथ अपनी बेहतरीन फील्डिंग से टीम की जीत सुनिश्चित की। उनके एक बेहतरीन कैच का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है।

बल्लेबाजी के दौरान यानसेन ने सातवें नंबर पर उतरकर 59 गेंदों पर चार छक्कों और सात चौकों की मदद से 75 रन की पारी खेली। गेंदबाजी में सात ओवर में 64 रन देकर एक विकेट लिया। यह विकेट ऑस्ट्रेलियाई सलामी बल्लेबाज ट्रेविस हेड का था। इसके अलावा, फील्डिंग में सिर्फ यानसेन ही दिखे। यानसेन ने चार कैच पकड़े। इसमें मैट रेनशॉ का कैच सोशल मीडिया पर वायरल है।

ऑस्ट्रेलियाई पारी का 37वां ओवर लेकर दक्षिण अफ्रीका के गेंदबाज गेराल्ड कोएट्जी आए थे। ओवर की उनकी दूसरी गेंद को मैट रेनशॉ ने मिडविकेट और लॉन्ग-ऑन के बीच में मारा। गेंद हवा में थी। यानसेन ने अपनी विपरीत दिशा में दौड़ते हुए बेहतरीन डाइव लगाकर अपने दाएं हाथ से एक यादगार कैच पकड़ा। बता दें कि मार्को यानसेन बाएं हाथ से गेंदबाजी करते हैं, लेकिन उन्होंने अपनी विपरीत दिशा में डाइव लगाते हुए दाहिने हाथ से कैच पकड़ा। इस कैच का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

मैच के बाद यानसेन ने कैच का जिक्र करते हुए कहा, 'शुरुआत में मुझे लगा कि मैं कैच नहीं ले पाऊंगा। लेकिन बाद में मैंने निर्णय लिया कि मैं कैच के लिए जाऊंगा, ले पाता हूं या नहीं, यह अहम नहीं है। गेंद हवा में थी, इसलिए मुझे भरोसा था कि हाथ में आएगी। सौभाग्य से मैंने डाइव लगाई और गेंद दाहिने हाथ में आ गई। मैंने जिस हाथ से कैच लिया, वो मेरा परफेक्ट हाथ नहीं था, लेकिन गेंद मेरे हाथ में आ गई।'



मैच की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया था। मैथ्यू ब्रिट्जके के 112, मार्को यानसेन के 75 और कप्तान तेम्बा बावुमा के 30 रनों की बदौलत दक्षिण अफ्रीका ने 8 विकेट पर 297 रन बनाए। 298 रन का लक्ष्य हासिल करने उतरी ऑस्ट्रेलिया 41.2 ओवर में 230 रन पर सिमट गई और 67 रन से हार गई। दक्षिण अफ्रीका के लिए सर्वाधिक चार विकेट बाएं हाथ के स्पिनर केशव महाराज ने लिए। मैथ्यू ब्रिट्जके प्लेयर ऑफ द मैच रहे।