महिला वनडे: 28 बाउंड्री के साथ कप्तान हेली मैथ्यूज ने कूटे 182 रन, वेस्टइंडीज ने जिम्बाब्वे को 99 रन से रौंदा

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विज्ञापन 'प्लेयर ऑफ द मैच' हेली मैथ्यूज की 182 रनों की यादगार पारी के दम पर वेस्टइंडीज की महिला टीम ने गुरुवार को जिम्बाब्वे के खिलाफ वनडे सीरीज के पहले मैच में 99 रन से दमदार जीत दर्ज की। इसी के साथ मेहमान टीम ने तीन मुकाबलों की सीरीज में 1-0 से बढ़त हासिल कर ली है।

वेस्टइंडीज ने बनाए 299 रन

हरारे स्पोर्ट्स क्लब में टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने उतरी वेस्टइंडीज की टीम ने 50 ओवरों के खेल में छह विकेट खोकर 299 रन बनाए। कप्तान हेली मैथ्यूज ने रियालियाना ग्रिमंड के साथ पहले विकेट के लिए 140 गेंदों में 128 रन की साझेदार की। ग्रिमंड आठ बाउंड्री के साथ 53 रन बनाकर आउट हुईं, जिसके बाद मैथ्यूज ने मोर्चा संभाला।

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हेली मैथ्यूज की तूफानी पारी

हेली मैथ्यूज ने शेमेन कैंपबेल (13) के साथ तीसरे विकेट के लिए 48 रन, जबकि चिनेल हेनरी (19) के साथ चौथे विकेट के लिए 71 रन जुटाकर टीम को 250 के पार पहुंचा दिया। मैथ्यूज 156 गेंदों में दो छक्कों और 26 चौकों के साथ 182 रन बनाकर आउट हुईं। विपक्षी खेमे से फ्रांसिस्का चिपारे ने सर्वाधिक दो विकेट हासिल किए, जबकि टेंडाई मकुशा, न्याशा ग्वांजुरा और बेलोवेद बीजा ने एक-एक विकेट चटकाया।

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जिम्बाब्वे की टीम 200 पर सिमटी

इसके जवाब में जिम्बाब्वे की टीम 43.3 ओवरों में 200 रन पर सिमट गई। मोडेस्टर मुपाचिकवा ने शार्ने मेयर्स के साथ पहले विकेट के लिए 34 रन की साझेदारी की। शार्ने 21 रन बनाकर आउट हुईं। 51 के स्कोर तक केलिस न्धलोवु (15) भी अपना विकेट गंवा बैठीं। यहां से मुपाचिकवा ने चिपो मुगेरी-तिरिपानो (26) के साथ तीसरे विकेट के लिए 49 रन जुटाकर टीम का शतक पूरा करवाया, लेकिन इस साझेदारी के टूटने के बाद विकेटों का पतझड़ लग गया।