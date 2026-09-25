पहला वनडे: प्रचंड फॉर्म में चल रहे इस बैटर के शतक की बदौलत जीता द. अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया को 67 रन से धूल चटाई

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विज्ञापन दक्षिण अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ किंग्समीड में खेले गए वनडे सीरीज के पहले मैच को 67 रन से अपने नाम किया। इसी के साथ मेजबान टीम ने तीन मुकाबलों की सीरीज में 1-0 से बढ़त हासिल कर ली है। गुरुवार को टॉस गंवाकर बल्लेबाजी करने उतरी साउथ अफ्रीकी टीम ने 50 ओवरों के खेल में 8 विकेट खोकर 297 रन बनाए। इस टीम ने 29 के स्कोर तक अपने दो विकेट गंवा दिए थे, जिसके बाद मैथ्यू ब्रीत्जके ने कप्तान तेंबा बावुमा के साथ तीसरे विकेट के लिए 54 रन की साझेदारी करते हुए टीम को संभाला।

ब्रीत्जके ने कीं कई अहम साझेदारियां

बावुमा 48 गेंदों में चार चौकों के साथ 30 रन बनाकर आउट हुए, जिसके बाद ब्रीत्जके ने रेयान रिकेल्टन के साथ चौथ विकेट के लिए 42 रन और डेविड मिलर के साथ पांचवें विकेट के लिए 43 रन जोड़कर टीम को 168 के स्कोर तक पहुंचा दिया। रिकेल्टन 27 रन बनाकर पवेलियन लौटे, जबकि मिलर ने टीम के खाते में सिर्फ नौ रन जुटाए। इसके बाद ब्रीत्जके ने मार्को जानसेन के साथ छठे विकेट के लिए 81 गेंदों में 107 रन की साझेदारी की। ब्रीत्जके 14 चौकों और दो छक्कों के साथ 112 रन बनाकर आउट हुए, जबकि जानसेन ने 59 गेंदों में 75 रन कूटे। उनकी इस पारी में चार छक्के और सात चौके शामिल रहे।

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मार्श ने बनाए सबसे ज्यादा रन

विपक्षी खेमे से नाथन एलिस ने सर्वाधिक तीन विकेट हासिल किए, जबकि एडम जैम्पा को दो विकेट हाथ लगे। इनके अलावा, जोश हेजलवुड ने एक विकेट अपने नाम किया। इसके जवाब में ऑस्ट्रेलियाई टीम 41.2 ओवरों में 230 के स्कोर पर सिमट गई। कप्तान मिचेल मार्श ने ट्रेविस हेड के साथ मिलकर मेबमानों को मजबूत शुरुआत दिलाई। इस सलामी जोड़ी ने 9.2 ओवरों में 90 रन की साझेदारी की। मार्श 36 गेंदों में छह छक्कों और पांच चौकों के साथ 60 रन बनाकर आउट हुए, जिसके बाद ट्रेविस हेड ने कूपर कोनोली के साथ दूसरे विकेट के लिए 39 रन जोड़े। हेड 36 रन बनाकर पवेलियन लौटे, जबकि कोनोली ने 38 रन का योगदान टीम का खाते में दिया।

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