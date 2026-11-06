India U19 vs Nepal U19 Live: नेपाल के खिलाफ भारत ने जीता टॉस, पहले गेंदबाजी का लिया फैसला

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भारतीय अंडर-19 टीम आज एशिया कप में अपने अभियान की शुरुआत कर चुकी है। नेपाल अंडर-19 टीम से उसका मुकाबला अल अमीरात क्रिकेट ग्राउंड में जारी है। भारतीय कप्तान लक्ष्य रायचंदानी ने टॉस जीत कर पहले गेंदबाजी का फैसला किया।