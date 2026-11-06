India U19 vs Nepal U19 Live: नेपाल के खिलाफ भारत ने जीता टॉस, पहले गेंदबाजी का लिया फैसला
स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, अल अमीरात Published by: स्वप्निल शशांक Updated Fri, 06 Nov 2026 10:51 AM IST
सार
नमस्कार! अमर उजाला के लाइव ब्लॉग में आपका स्वागत है। भारतीय अंडर-19 टीम आज एशिया कप में अपने अभियान की शुरुआत कर चुकी है। नेपाल से उसका मुकाबला अल अमीरात क्रिकेट ग्राउंड में जारी है। भारतीय कप्तान लक्ष्य रायचंदानी ने टॉस जीत कर पहले गेंदबाजी का फैसला किया।
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विस्तार
भारतीय अंडर-19 टीम आज एशिया कप में अपने अभियान की शुरुआत कर चुकी है। नेपाल अंडर-19 टीम से उसका मुकाबला अल अमीरात क्रिकेट ग्राउंड में जारी है। भारतीय कप्तान लक्ष्य रायचंदानी ने टॉस जीत कर पहले गेंदबाजी का फैसला किया।
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