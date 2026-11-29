1 of 5 ध्रुव जुरेल - फोटो : BCCI







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नेम चंद जुरेल ने बताया, जब युद्ध शुरू हुआ तो मुझे याद है कि मैंने अपनी पत्नी को एक खत लिखा था। उसमें मैंने अपनी सारी बचत और फिक्स्ड डिपॉजिट के बारे में बताया था। साथ ही यह भी समझाया था कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो वह पैसों की व्यवस्था कैसे कर सकती हैं। मैंने उनसे यह भी कहा था कि पैसों का सदुपयोग करना। कारगिल युद्ध 1999 में जब भारतीय सेना के जवान दुश्मनों से लोहा लेने के लिए पहाड़ों पर तैनात थे, तब हर सैनिक के मन में एक ही सवाल था कि क्या वह सुरक्षित अपने परिवार के पास लौट पाएगा? इसी अनिश्चितता के बीच 8वीं जाट रेजिमेंट के जवान नेम चंद जुरेल ने अपनी पत्नी के नाम एक खत लिखा था। यह कोई भावुक पत्र नहीं था, बल्कि एक सैनिक की जिम्मेदारी और दूरदर्शिता का दस्तावेज था। उन्होंने इस खत में अपनी जमा पूंजी, फिक्स्ड डिपॉजिट और पैसों की व्यवस्था से जुड़ी तमाम जानकारियां लिखीं, ताकि उनके साथ कुछ अनहोनी होने पर परिवार को आर्थिक परेशानी न उठानी पड़े।

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आज भी ताजा हैं युद्ध की यादें

कारगिल युद्ध में दुश्मनों से मुकाबला करने वाले नेम चंद जुरेल ने साल 2008 में सेना से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली थी। हालांकि, युद्ध की यादें आज भी उनके जेहन में ताजा हैं। उन्हें वह दिन भी याद है, जब युद्ध समाप्त होने के बाद उनकी रेजिमेंट पहाड़ों से नीचे लौटी थी। उन्होंने बताया, हमने कारगिल युद्ध पूरी ताकत के साथ लड़ा था। मुझे याद है कि युद्ध खत्म होने के बाद 8वीं जाट रेजिमेंट पहाड़ों से नीचे आने वाली पहली रेजिमेंट थी। जीत के बाद जब हम मैदानी इलाके में पहुंचे तो वह पल बेहद अलग और यादगार था। 26 जुलाई को विजय दिवस घोषित किया गया था और 27 जुलाई को हम पहाड़ों से नीचे आ गए थे।

3 of 5 ध्रुव जुरेल - फोटो : BCCI

सैनिक पिता को जुरेल मैदान पर देते हैं सम्मान

एक सैनिक के रूप में देश की सीमाओं की रक्षा करने वाले नेम चंद आज एक अलग मैदान में अपने बेटे को देश का प्रतिनिधित्व करते हुए देखते हैं। उनके बेटे ध्रुव जुरेल भारतीय क्रिकेट टीम के विकेटकीपर बल्लेबाज हैं। ध्रुव जब भी क्रिकेट के मैदान पर कोई बड़ी उपलब्धि हासिल करते हैं तो अक्सर अपने पिता की ओर देखकर सैल्यूट करते हैं। यह सैल्यूट सिर्फ सम्मान का इजहार नहीं, बल्कि उस पिता के संघर्ष और बलिदान को सलाम है, जिसने देश की रक्षा के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी थी।



कारगिल युद्ध के समय ध्रुव का जन्म भी नहीं हुआ था। उस समय उनकी बड़ी बेटी परिवार में मौजूद थी और घरवालों को हर दिन इस चिंता के साथ गुजारना पड़ता था कि मोर्चे पर तैनात उनका अपना सुरक्षित लौटेगा या नहीं। आज वही परिवार ध्रुव की क्रिकेट की उपलब्धियों पर गर्व महसूस करता है। नेम चंद बताते हैं कि ध्रुव बचपन में पढ़ाई में काफी होशियार था, लेकिन धीरे-धीरे क्रिकेट उसका जुनून बन गया। क्रिकेट के प्रति उसकी दिलचस्पी बढ़ने के साथ पढ़ाई पीछे छूटने लगी। उन्होंने बताया, शुरुआती वर्षों में वह पढ़ाई में बहुत अच्छा था, लेकिन जब क्रिकेट उसकी प्राथमिकता बन गया तो पढ़ाई पीछे रह गई। किसी तरह उसने 10वीं की बोर्ड परीक्षा पास की।

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4 of 5 ध्रुव जुरेल - फोटो : PTI

जुरेल के सपने को पिता नेम चंद ने किया पूरा

क्रिकेट को लेकर बेटे के जुनून के सामने नेम चंद कभी बाधा नहीं बने। उन्होंने हमेशा उसकी जरूरतों का ध्यान रखा और क्रिकेट के सामान से लेकर जूतों और बल्ले तक में कभी समझौता नहीं किया। उनका कहना है, जब ध्रुव ने क्रिकेट को अपना लक्ष्य बनाया, तब मैंने उसे कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने दी। चाहे बल्ला हो, क्रिकेट के जूते हों या दूसरा सामान, मैंने कभी समझौता नहीं किया।



ध्रुव की सफलता के साथ नेम चंद के जीवन में भी कुछ खास अनुभव जुड़े हैं। बेटे के क्रिकेट करियर की वजह से वह पहली बार अपनी पत्नी के साथ विदेश यात्रा पर गए। उन्होंने बताया, हम पहली बार विदेश आए हैं। ध्रुव ने ही कहा कि पापा आ जाइए। अब सीरीज खत्म होने के बाद वही तय करेगा कि कहीं घूमने जाना है या नहीं। वह कम बोलता है और हम भी उससे ज्यादा सवाल नहीं पूछते।

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