कारगिल युद्ध 1999 में जब भारतीय सेना के जवान दुश्मनों से लोहा लेने के लिए पहाड़ों पर तैनात थे, तब हर सैनिक के मन में एक ही सवाल था कि क्या वह सुरक्षित अपने परिवार के पास लौट पाएगा? इसी अनिश्चितता के बीच 8वीं जाट रेजिमेंट के जवान नेम चंद जुरेल ने अपनी पत्नी के नाम एक खत लिखा था। यह कोई भावुक पत्र नहीं था, बल्कि एक सैनिक की जिम्मेदारी और दूरदर्शिता का दस्तावेज था। उन्होंने इस खत में अपनी जमा पूंजी, फिक्स्ड डिपॉजिट और पैसों की व्यवस्था से जुड़ी तमाम जानकारियां लिखीं, ताकि उनके साथ कुछ अनहोनी होने पर परिवार को आर्थिक परेशानी न उठानी पड़े।
नेम चंद जुरेल ने बताया, जब युद्ध शुरू हुआ तो मुझे याद है कि मैंने अपनी पत्नी को एक खत लिखा था। उसमें मैंने अपनी सारी बचत और फिक्स्ड डिपॉजिट के बारे में बताया था। साथ ही यह भी समझाया था कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो वह पैसों की व्यवस्था कैसे कर सकती हैं। मैंने उनसे यह भी कहा था कि पैसों का सदुपयोग करना।
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ध्रुव जुरेल
- फोटो : BCCI
आज भी ताजा हैं युद्ध की यादें
कारगिल युद्ध में दुश्मनों से मुकाबला करने वाले नेम चंद जुरेल ने साल 2008 में सेना से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली थी। हालांकि, युद्ध की यादें आज भी उनके जेहन में ताजा हैं। उन्हें वह दिन भी याद है, जब युद्ध समाप्त होने के बाद उनकी रेजिमेंट पहाड़ों से नीचे लौटी थी। उन्होंने बताया, हमने कारगिल युद्ध पूरी ताकत के साथ लड़ा था। मुझे याद है कि युद्ध खत्म होने के बाद 8वीं जाट रेजिमेंट पहाड़ों से नीचे आने वाली पहली रेजिमेंट थी। जीत के बाद जब हम मैदानी इलाके में पहुंचे तो वह पल बेहद अलग और यादगार था। 26 जुलाई को विजय दिवस घोषित किया गया था और 27 जुलाई को हम पहाड़ों से नीचे आ गए थे।
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ध्रुव जुरेल
- फोटो : BCCI
सैनिक पिता को जुरेल मैदान पर देते हैं सम्मान
एक सैनिक के रूप में देश की सीमाओं की रक्षा करने वाले नेम चंद आज एक अलग मैदान में अपने बेटे को देश का प्रतिनिधित्व करते हुए देखते हैं। उनके बेटे ध्रुव जुरेल भारतीय क्रिकेट टीम के विकेटकीपर बल्लेबाज हैं। ध्रुव जब भी क्रिकेट के मैदान पर कोई बड़ी उपलब्धि हासिल करते हैं तो अक्सर अपने पिता की ओर देखकर सैल्यूट करते हैं। यह सैल्यूट सिर्फ सम्मान का इजहार नहीं, बल्कि उस पिता के संघर्ष और बलिदान को सलाम है, जिसने देश की रक्षा के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी थी।
कारगिल युद्ध के समय ध्रुव का जन्म भी नहीं हुआ था। उस समय उनकी बड़ी बेटी परिवार में मौजूद थी और घरवालों को हर दिन इस चिंता के साथ गुजारना पड़ता था कि मोर्चे पर तैनात उनका अपना सुरक्षित लौटेगा या नहीं। आज वही परिवार ध्रुव की क्रिकेट की उपलब्धियों पर गर्व महसूस करता है। नेम चंद बताते हैं कि ध्रुव बचपन में पढ़ाई में काफी होशियार था, लेकिन धीरे-धीरे क्रिकेट उसका जुनून बन गया। क्रिकेट के प्रति उसकी दिलचस्पी बढ़ने के साथ पढ़ाई पीछे छूटने लगी। उन्होंने बताया, शुरुआती वर्षों में वह पढ़ाई में बहुत अच्छा था, लेकिन जब क्रिकेट उसकी प्राथमिकता बन गया तो पढ़ाई पीछे रह गई। किसी तरह उसने 10वीं की बोर्ड परीक्षा पास की।
जुरेल के सपने को पिता नेम चंद ने किया पूरा
क्रिकेट को लेकर बेटे के जुनून के सामने नेम चंद कभी बाधा नहीं बने। उन्होंने हमेशा उसकी जरूरतों का ध्यान रखा और क्रिकेट के सामान से लेकर जूतों और बल्ले तक में कभी समझौता नहीं किया। उनका कहना है, जब ध्रुव ने क्रिकेट को अपना लक्ष्य बनाया, तब मैंने उसे कभी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने दी। चाहे बल्ला हो, क्रिकेट के जूते हों या दूसरा सामान, मैंने कभी समझौता नहीं किया।
ध्रुव की सफलता के साथ नेम चंद के जीवन में भी कुछ खास अनुभव जुड़े हैं। बेटे के क्रिकेट करियर की वजह से वह पहली बार अपनी पत्नी के साथ विदेश यात्रा पर गए। उन्होंने बताया, हम पहली बार विदेश आए हैं। ध्रुव ने ही कहा कि पापा आ जाइए। अब सीरीज खत्म होने के बाद वही तय करेगा कि कहीं घूमने जाना है या नहीं। वह कम बोलता है और हम भी उससे ज्यादा सवाल नहीं पूछते।
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ध्रुव जुरेल
- फोटो : BCCI
क्यों जुरेल का डेब्यू मैच देखने नहीं गए थे पिता?
ध्रुव के अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू के समय भी पिता और बेटे की योजनाएं अलग थीं। ध्रुव ने अपने पिता को इस खास मौके पर बुलाया था, लेकिन नेम चंद वृंदावन में बांके बिहारी के दर्शन करने चले गए। उन्होंने बेटे का निमंत्रण स्वीकार नहीं किया। नेम चंद ने बताया, जब उसका डेब्यू हो रहा था, तब मैं बांके बिहारी के दर्शन करने गया था। ध्रुव ने मुझे बुलाया था, लेकिन मैंने मना कर दिया। हम ठाकुर जी के भक्त हैं।
नेम चंद के जीवन में देशभक्ति और आस्था दोनों का खास स्थान रहा है। एक तरफ उन्होंने कारगिल की दुर्गम पहाड़ियों में देश की रक्षा के लिए मोर्चा संभाला, तो दूसरी तरफ आज उनका बेटा क्रिकेट के मैदान पर तिरंगे का मान बढ़ा रहा है। पिता भले ही अपनी भावनाएं खुलकर जाहिर न करते हों, लेकिन ध्रुव की हर सफलता उनके लिए गर्व का पल होती है। ध्रुव का हर उपलब्धि के बाद पिता की तरफ देखकर सैल्यूट करना इस रिश्ते की सबसे खूबसूरत तस्वीर पेश करता है। यह उस सैनिक के लिए बेटे का सम्मान है, जिसने कभी कारगिल की पहाड़ियों में देश के लिए लड़ते हुए अपने परिवार के भविष्य की चिंता भी एक खत में समेट दी थी। आज मैदान पर ध्रुव का सैल्यूट उसी पिता के साहस, त्याग और देश के प्रति समर्पण को सलाम करता है।