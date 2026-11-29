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पाकिस्तान के स्वात क्षेत्र में एक युवक ने चलती मोटरसाइकिल पर बैठकर ऐसा कैच पकड़ा कि उसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। युवक ने बाइक पर पीछे बैठे हुए एक हाथ से हवा में आई गेंद लपक ली। उसके इस हैरतअंगेज कैच से क्रिकेट प्रेमी भी हैरान रह गए। इसके बाद स्वात प्रीमियर लीग के आयोजकों ने उसे 10 हजार पाकिस्तानी रुपये (करीब 3,361 भारतीय रुपये) का नकद पुरस्कार दिया। विज्ञापन



27 वर्षीय मेहरान खान स्वात के रहने वाले हैं। उनके कैच ने क्रिकेट प्रशंसकों का ध्यान खींचा। स्वात प्रीमियर लीग के आयोजकों ने कैच के तुरंत बाद 10 हजार पाकिस्तानी रुपये के इनाम की घोषणा की। इस पुरस्कार राशि का खर्च पाकिस्तान सेना उठा रही है। लीग के चेयरमैन मोहम्मद ओवैस ने रॉयटर्स को बताया कि मेहरान को नकद पुरस्कार मिल चुका है। उन्होंने कहा कि अपने क्रिकेट करियर में उन्होंने इससे पहले ऐसा कैच कभी नहीं देखा। विज्ञापन



I have watched this half a dozen times already. What timing from the deep 'on-the-bike' fielder!!! Truly one-in-a-billion catch!!!! #Cricket https://t.co/QaHdeJxmiA — Rizwan Rehmat (@dohagames) November 25, 2026 27 वर्षीय मेहरान खान स्वात के रहने वाले हैं। उनके कैच ने क्रिकेट प्रशंसकों का ध्यान खींचा। स्वात प्रीमियर लीग के आयोजकों ने कैच के तुरंत बाद 10 हजार पाकिस्तानी रुपये के इनाम की घोषणा की। इस पुरस्कार राशि का खर्च पाकिस्तान सेना उठा रही है। लीग के चेयरमैन मोहम्मद ओवैस ने रॉयटर्स को बताया कि मेहरान को नकद पुरस्कार मिल चुका है। उन्होंने कहा कि अपने क्रिकेट करियर में उन्होंने इससे पहले ऐसा कैच कभी नहीं देखा। विज्ञापन विज्ञापन

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काम से लौटते समय पकड़ा कैच

यह घटना मंगलवार को हुई। मेहरान अपने एक दोस्त के साथ काम से घर लौट रहे थे। इसी दौरान मिंगोरा में स्वात प्रीमियर लीग का एक मुकाबला खेला जा रहा था। मैच में बल्लेबाज के जोरदार शॉट पर गेंद मैदान से बाहर निकलकर सड़क की ओर चली गई। उस समय मेहरान चलती मोटरसाइकिल पर पीछे बैठे हुए थे। मेहरान खुद भी क्रिकेट के शौकीन हैं। उन्होंने क्रीज पर बल्लेबाजी कर रहे अबरार लाला को पहचान लिया और गेंद को पकड़ने की कोशिश करने का फैसला किया।



उन्होंने कैच लेने से पहले बाइक चला रहे अपने दोस्त को सिर झुकाने के लिए भी कहा। मेहरान ने बताया, 'मैंने मोटरसाइकिल चला रहे अपने दोस्त से कहा कि वह अपना सिर झुका ले। मैं गेंद पकड़ने जा रहा हूं।' हालांकि, मेहरान को खुद भी भरोसा नहीं था कि वह कैच पकड़ पाएंगे। उन्हें लगा था कि गेंद आसपास कहीं गिर जाएगी, लेकिन उन्होंने एक हाथ से उसे लपक लिया।