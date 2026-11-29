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विज्ञापन भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मुकाबले में भारतीय टीम को एक बड़ा झटका लगा है। पहली पारी में अपनी गेंदबाजी से कहर बरपाने वाले तेज गेंदबाज आकाश दीप चोट के कारण पूरे मैच से बाहर हो गए हैं। उनकी जगह प्रसिद्ध कृष्णा को 'कन्कशन सब्स्टीट्यूट' के रूप में प्लेइंग-11 में शामिल किया गया है। हालांकि, टीम मैनेजमेंट के इस कदम ने एक बार फिर मोहम्मद सिराज के भविष्य और टीम में उनकी जगह को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। लगातार दूसरे टेस्ट में बेंच पर बैठे सिराज को चोटिल खिलाड़ी के विकल्प के तौर पर भी नहीं चुना गया, जिससे यह चर्चा तेज हो गई है कि क्या कोच गौतम गंभीर की अनदेखी से इस स्टार गेंदबाज का मनोबल गिर रहा है।

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लगातार अनदेखी का शिकार हुए सिराज, प्रसिद्ध की हुई वापसी

दूसरे टेस्ट में भारतीय टीम चार तेज गेंदबाजों के आक्रमण के साथ मैदान पर उतरी थी, लेकिन इसके बावजूद मोहम्मद सिराज को अंतिम एकादश में जगह नहीं मिली। टीम में एकमात्र बदलाव करते हुए प्रसिद्ध कृष्णा को बाहर कर गुरनूर बराड़ को मौका दिया गया था। लेकिन जब आकाश दीप चोटिल हुए, तो उम्मीद थी कि अनुभवी सिराज को मैदान पर उतारा जाएगा। इसके विपरीत, मैनेजमेंट ने एक बार फिर सिराज को नजरअंदाज कर बाहर किए गए प्रसिद्ध कृष्णा को ही कन्कशन सब्स्टीट्यूट के तौर पर वापस बुला लिया। पहले टेस्ट से बाहर रहने के बाद यह लगातार दूसरा मौका है जब सिराज टीम की पहली पसंद नहीं बन सके।

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जेमीसन की बाउंसर ने किया आकाश दीप को बाहर

दरअसल, मैच के दूसरे दिन बल्लेबाजी करते समय आकाश दीप को कीवी गेंदबाज काइल जेमीसन की खतरनाक बाउंसर का सामना करना पड़ा। जेमीसन के एक ही ओवर में गेंद दो बार सीधे आकाश दीप के हेलमेट पर जा लगी। उस वक्त उन्होंने हिम्मत दिखाते हुए बल्लेबाजी जारी रखी, लेकिन बाद में कन्कशन के लक्षण दिखने पर मेडिकल टीम ने उन्हें मैच से बाहर कर दिया। पहली पारी में 5 विकेट लेकर न्यूजीलैंड की कमर तोड़ने वाले आकाश दीप का बाहर होना भारत के लिए बड़ा नुकसान है।

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कार्तिक और हर्षा भोगले ने उठाए मैनेजमेंट की सोच पर सवाल

सिराज को नजरअंदाज किए जाने पर पूर्व क्रिकेटर और कमेंटेटर मुरली कार्तिक ने कड़ी नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि जब प्रसिद्ध कृष्णा को खराब प्रदर्शन के कारण बाहर किया गया था, तो कन्कशन सब्स्टीट्यूट के रूप में सिराज का हक बनता था। कार्तिक के मुताबिक, विश्व टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) के इस चक्र में भारत के सबसे सफल गेंदबाज के साथ ऐसा व्यवहार उनका मनोबल गिराने वाला है।

वहीं, मशहूर कमेंटेटर हर्षा भोगले ने भी सोशल मीडिया के जरिए इस फैसले पर हैरानी जताई। उन्होंने लिखा कि आकाश दीप की जगह प्रसिद्ध का आना यह संकेत देता है कि सिराज के साथ निश्चित रूप से कुछ गंभीर मामला है, तभी उन्हें चयन के योग्य नहीं समझा जा रहा।







सिराज को नजरअंदाज किए जाने पर पूर्व क्रिकेटर और कमेंटेटर मुरली कार्तिक ने कड़ी नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि जब प्रसिद्ध कृष्णा को खराब प्रदर्शन के कारण बाहर किया गया था, तो कन्कशन सब्स्टीट्यूट के रूप में सिराज का हक बनता था। कार्तिक के मुताबिक, विश्व टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) के इस चक्र में भारत के सबसे सफल गेंदबाज के साथ ऐसा व्यवहार उनका मनोबल गिराने वाला है।वहीं, मशहूर कमेंटेटर हर्षा भोगले ने भी सोशल मीडिया के जरिए इस फैसले पर हैरानी जताई। उन्होंने लिखा कि आकाश दीप की जगह प्रसिद्ध का आना यह संकेत देता है कि सिराज के साथ निश्चित रूप से कुछ गंभीर मामला है, तभी उन्हें चयन के योग्य नहीं समझा जा रहा।