{"_id":"6b0ba6bda6c1bcf93803c801","slug":"delhi-capitals-trial-camp-likely-in-kolkata-ahead-of-mini-auction-know-all-details-dates-and-venue-2026-11-29","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"आईपीएल 2027: पहली बार कोच के तौर पर साथ दिखेंगे गांगुली-युवराज, नीलामी से पहले दिल्ली लगाएगी ट्रायल कैंप","category":{"title":"Cricket News","title_hn":"क्रिकेट न्यूज़","slug":"cricket-news"}}

विज्ञापन भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली और युवराज सिंह पहली बार कोचिंग की भूमिकाओं में एक साथ नजर आ सकते हैं। दिल्ली कैपिटल्स आईपीएल मिनी ऑक्शन से पहले सात दिसंबर से कोलकाता में चार दिवसीय ट्रायल कैंप आयोजित करने की तैयारी कर रही है। इस कैंप में टीम के मुख्य कोच सौरव गांगुली और नवनियुक्त बल्लेबाजी सलाहकार युवराज सिंह खिलाड़ियों की प्रतिभा परख सकते हैं।

Trending Videos

नीलामी से पहले घरेलू खिलाड़ियों पर नजरें

दिल्ली कैपिटल्स का यह ट्रायल कैंप जादवपुर यूनिवर्सिटी के सेकेंड कैंपस ग्राउंड या करुणामयी स्थित 22 यार्ड्स अकादमी ग्राउंड में आयोजित किया जा सकता है। इस दौरान कई बंगाल के घरेलू क्रिकेटरों को भी अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलने की उम्मीद है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में शानदार प्रदर्शन करने वाले करण लाल संभावित खिलाड़ियों में शामिल हो सकते हैं। उनके अलावा तेज गेंदबाज सायन घोष, कनिष्क सेठ और बल्लेबाज सुदीप कुमार घरामी पर भी टीम की नजर रहने की संभावना है। इस ट्रायल कैंप के जरिए गांगुली और युवराज को आईपीएल मिनी ऑक्शन से पहले संभावित खिलाड़ियों को करीब से देखने और उनकी क्षमता का आकलन करने का मौका मिलेगा। आईपीएल का मिनी ऑक्शन 16 दिसंबर को गोवा में आयोजित होना है।

विज्ञापन

विज्ञापन

केकेआर भी ईडन गार्डन्स में लगाएगी ट्रायल कैंप

कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) भी आईपीएल मिनी ऑक्शन से पहले चार दिवसीय ट्रायल कैंप आयोजित करने पर विचार कर रही है। यह कैंप 4 से 7 दिसंबर तक ईडन गार्डन्स में हो सकता है। फ्रेंचाइजी ने इस संबंध में क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल (सीएबी) से मैदान उपलब्ध कराने के लिए संपर्क किया है। अगर यह कैंप आयोजित होता है तो केकेआर के मुख्य कोच अभिषेक नायर, मेंटर ड्वेन ब्रावो, सहायक कोच आंद्रे रसेल और शेन वॉटसन इसमें मौजूद रह सकते हैं। इस दौरान फ्रेंचाइजी उन खिलाड़ियों को मौका दे सकती है जो फिलहाल किसी टीम से जुड़े नहीं हैं। इसके अलावा घरेलू क्रिकेट के प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को भी बुलाया जा सकता है।



तेज गेंदबाज आकाश दीप पर भी टीम की नजर हो सकती है। आकाश दीप पिछले सीजन में केकेआर से जुड़ने से पहले बंगाल की ओर से खेलते थे, लेकिन इस बार फ्रेंचाइजी ने उन्हें रिटेन नहीं किया है। ऐसे में ट्रायल कैंप उनके लिए भी अपनी उपयोगिता साबित करने का मौका बन सकता है।

विज्ञापन