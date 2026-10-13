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Hindi News ›   Cricket ›   Gautam Gambhir, Shreyas Iyer Urged to Give Vaibhav Sooryavanshi a Chance in Final T20I

भारत बनाम वेस्टइंडीज: क्या आखिरी T20 में वैभव सूर्यवंशी को मिलेगा मौका? गंभीर-श्रेयस अय्यर से नायर की खास अपील

Tue, 13 Oct 2026 09:51 AM IST
स्वप्निल शशांक स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, मुंबई
स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, मुंबई Published by: स्वप्निल शशांक Updated Tue, 13 Oct 2026 09:51 AM IST
सार

पूर्व सहायक कोच अभिषेक नायर ने भारतीय टीम से अपील की है कि वह वेस्टइंडीज के खिलाफ चौथा टी20 जीतकर सीरीज अपने नाम करे और आखिरी मुकाबले में 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी को मौका दे। भारत पांच मैचों की सीरीज में 2-1 से आगे है। नायर ने तीसरे टी20 में 69 रन बनाने वाले अभिषेक शर्मा की बल्लेबाजी की भी तारीफ की।

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Gautam Gambhir, Shreyas Iyer Urged to Give Vaibhav Sooryavanshi a Chance in Final T20I
गंभीर और वैभव - फोटो : PTI

विस्तार
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भारतीय टीम के पूर्व सहायक कोच अभिषेक नायर ने युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी को लेकर टीम प्रबंधन से खास अपील की है। उनका मानना है कि भारत को पहले वेस्टइंडीज के खिलाफ पांच मैचों की टी20 सीरीज अपने नाम करनी चाहिए और फिर आखिरी मुकाबले में 15 वर्षीय वैभव को खेलने का मौका देना चाहिए। भारत की कप्तानी कर रहे श्रेयस अय्यर की टीम सीरीज में 2-1 से आगे है और खिताब जीतने के लिए उसे एक और जीत की जरूरत है।

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नायर ने कहा कि अगर भारतीय टीम चौथा टी20 जीतकर सीरीज में 3-1 की अजेय बढ़त बना लेती है, तो टीम प्रबंधन आखिरी मुकाबले में वैभव को आजमा सकता है। युवा सलामी बल्लेबाज को अब तक इस सीरीज में खेलने का मौका नहीं मिला है। टीम शीर्ष क्रम में अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन को लगातार समर्थन दे रही है।

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Gautam Gambhir, Shreyas Iyer Urged to Give Vaibhav Sooryavanshi a Chance in Final T20I
अभिषेक नायर और गंभीर - फोटो : BCCI
'सीरीज खत्म करो और आखिरी मैच में वैभव को खिलाओ'
नायर ने स्टार स्पोर्ट्स पर कहा, 'मैं चाहूंगा कि भारत 3-1 की बढ़त हासिल कर ले और आखिरी मैच में सूर्यवंशी खेले। इसलिए इसे आसान रखिए। पहले 3-1 से सीरीज अपने नाम कीजिए और फिर आखिरी मुकाबले में सूर्यवंशी को खेलने दीजिए।' भारत ने सीरीज का पहला मुकाबला आठ विकेट से जीता था। हालांकि, दूसरे टी20 में उसे छह विकेट से हार का सामना करना पड़ा। टीम ने तीसरे मुकाबले में वापसी करते हुए 14 रन से जीत दर्ज की। अब चौथा टी20 बुधवार को हैदराबाद में खेला जाएगा। भारत की नजर इस मुकाबले को जीतकर सीरीज पर कब्जा करने पर होगी।
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Gautam Gambhir, Shreyas Iyer Urged to Give Vaibhav Sooryavanshi a Chance in Final T20I
अभिषेक शर्मा - फोटो : IANS
अभिषेक शर्मा ने तीसरे मैच में की दमदार वापसी
नायर ने अभिषेक शर्मा की बल्लेबाजी और दबाव से निपटने की क्षमता की भी तारीफ की। शुरुआती दो मैचों में खास प्रदर्शन नहीं कर पाने वाले अभिषेक ने तीसरे टी20 में 69 रन की मैच जिताऊ पारी खेली। उन्होंने अपनी पारी में छह चौके और पांच छक्के लगाए। नायर ने वेस्टइंडीज के स्पिनर रोस्टन चेज के खिलाफ अभिषेक की रणनीति को भी अहम बताया। चेज ने सीरीज के पहले दोनों मुकाबलों में भारतीय सलामी बल्लेबाज को आउट किया था, लेकिन तीसरे मैच में अभिषेक ने शानदार बल्लेबाजी से जवाब दिया।
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Gautam Gambhir, Shreyas Iyer Urged to Give Vaibhav Sooryavanshi a Chance in Final T20I
भारतीय टीम - फोटो : IANS
'अभिषेक पहले गेंद से हमला कर सकते हैं, लेकिन जरूरत पर समय भी लेते हैं'
नायर के मुताबिक, बल्लेबाज का कुछ गेंदों तक समय लेना कमजोरी नहीं, बल्कि गेंदबाज की रणनीति समझने का तरीका भी हो सकता है। उन्होंने कहा, 'खुद को समय देना इस बात की तैयारी भी है कि आप गेंदबाज को कैसे चुनौती देंगे। हर गेंद के साथ आप उसकी योजना को समझते हैं। जब अभिषेक ने छह गेंदें खेल लीं, तो रोस्टन चेज उन्हें ध्यान में रखकर गेंदबाजी करने लगे। अभिषेक की एक प्रतिष्ठा है और चेज भी उसी के हिसाब से गेंदबाजी कर रहे थे।'

नायर ने आगे कहा, 'यह एक मुकाबले के भीतर दूसरा मुकाबला है। आपने किसी बल्लेबाज को दो बार आउट किया है, लेकिन जब अभिषेक पांच-छह गेंदें खेल लेते हैं, तो आप भी अंदाजा लगाने लगते हैं कि वह अगली गेंद पर क्या करेंगे। एक ऑफ स्पिनर के तौर पर आप अपनी गेंदबाजी के विकल्प दिखा चुके होते हैं। यही अभिषेक शर्मा को खास बनाता है। वह पहली गेंद से हमला कर सकते हैं, लेकिन जरूरत पड़ने पर समय लेकर भी गेंदबाज पर दबाव बना सकते हैं।' अब देखना होगा कि भारतीय टीम चौथे टी20 में सीरीज जीतकर वैभव सूर्यवंशी के लिए आखिरी मुकाबले में अवसर बनाने की स्थिति में पहुंचती है या नहीं।
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