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भारतीय टीम के पूर्व सहायक कोच अभिषेक नायर ने युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी को लेकर टीम प्रबंधन से खास अपील की है। उनका मानना है कि भारत को पहले वेस्टइंडीज के खिलाफ पांच मैचों की टी20 सीरीज अपने नाम करनी चाहिए और फिर आखिरी मुकाबले में 15 वर्षीय वैभव को खेलने का मौका देना चाहिए। भारत की कप्तानी कर रहे श्रेयस अय्यर की टीम सीरीज में 2-1 से आगे है और खिताब जीतने के लिए उसे एक और जीत की जरूरत है। विज्ञापन



नायर ने कहा कि अगर भारतीय टीम चौथा टी20 जीतकर सीरीज में 3-1 की अजेय बढ़त बना लेती है, तो टीम प्रबंधन आखिरी मुकाबले में वैभव को आजमा सकता है। युवा सलामी बल्लेबाज को अब तक इस सीरीज में खेलने का मौका नहीं मिला है। टीम शीर्ष क्रम में अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन को लगातार समर्थन दे रही है। विज्ञापन

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'सीरीज खत्म करो और आखिरी मैच में वैभव को खिलाओ'

नायर ने स्टार स्पोर्ट्स पर कहा, 'मैं चाहूंगा कि भारत 3-1 की बढ़त हासिल कर ले और आखिरी मैच में सूर्यवंशी खेले। इसलिए इसे आसान रखिए। पहले 3-1 से सीरीज अपने नाम कीजिए और फिर आखिरी मुकाबले में सूर्यवंशी को खेलने दीजिए।' भारत ने सीरीज का पहला मुकाबला आठ विकेट से जीता था। हालांकि, दूसरे टी20 में उसे छह विकेट से हार का सामना करना पड़ा। टीम ने तीसरे मुकाबले में वापसी करते हुए 14 रन से जीत दर्ज की। अब चौथा टी20 बुधवार को हैदराबाद में खेला जाएगा। भारत की नजर इस मुकाबले को जीतकर सीरीज पर कब्जा करने पर होगी।

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अभिषेक शर्मा ने तीसरे मैच में की दमदार वापसी

नायर ने अभिषेक शर्मा की बल्लेबाजी और दबाव से निपटने की क्षमता की भी तारीफ की। शुरुआती दो मैचों में खास प्रदर्शन नहीं कर पाने वाले अभिषेक ने तीसरे टी20 में 69 रन की मैच जिताऊ पारी खेली। उन्होंने अपनी पारी में छह चौके और पांच छक्के लगाए। नायर ने वेस्टइंडीज के स्पिनर रोस्टन चेज के खिलाफ अभिषेक की रणनीति को भी अहम बताया। चेज ने सीरीज के पहले दोनों मुकाबलों में भारतीय सलामी बल्लेबाज को आउट किया था, लेकिन तीसरे मैच में अभिषेक ने शानदार बल्लेबाजी से जवाब दिया।

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