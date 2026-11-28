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विज्ञापन मुंबई इंडियंस के कप्तान के रूप में वापसी के बाद रोहित शर्मा की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। फ्रेंचाइजी के सोशल मीडिया हैंडल पर जारी वीडियो में रोहित ने खुलासा किया कि आकाश अंबानी ने जब उनसे दोबारा कप्तानी संभालने के बारे में पूछा तो उनका पहला जवाब सकारात्मक नहीं था। उन्होंने इस जिम्मेदारी को स्वीकार करने से पहले काफी सोच-विचार किया। रोहित ने टीम की पिछली नाकामियों, ड्रेसिंग रूम की निराशा और नए सीजन के लिए अपनी रणनीति पर भी खुलकर बात की।

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'आकाश अंबानी ने पूछा- क्या फिर से कप्तानी करना चाहेंगे?'

मुंबई इंडियंस ने शुक्रवार को आईपीएल 2027 के लिए रोहित शर्मा को दोबारा टीम का कप्तान नियुक्त किया। 39 वर्षीय रोहित हार्दिक पांड्या की जगह यह जिम्मेदारी संभालेंगे। हार्दिक पंजाब किंग्स में ट्रेड हो गए हैं। इस ट्रेड में मुंबई को तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह मिले हैं। कप्तानी में वापसी को लेकर रोहित ने बताया कि फ्रेंचाइजी के मालिक आकाश अंबानी ने उनसे बातचीत की थी। दोनों ने मिलकर चर्चा की कि मुंबई इंडियंस को आगे कैसे बढ़ाया जा सकता है। इस बातचीत में कई विचार साझा किए गए। हालांकि, जब आकाश ने उनसे पूछा कि क्या वह फिर से टीम की कप्तानी करने के लिए तैयार हैं तो रोहित शुरुआत में इसके लिए सहज नहीं थे।



रोहित ने मुंबई इंडियंस के सोशल मीडिया हैंडल पर जारी वीडियो में कहा, 'मैं इस बारे में अपनी पत्नी से बात कर रहा था। तभी आकाश का फोन आया। हम मिले और इस पर चर्चा की कि इस टीम को आगे ले जाने के लिए क्या किया जा सकता है। इस दौरान कई विचार साझा किए गए।' उन्होंने आगे बताया, 'जब आकाश ने मुझसे पूछा कि क्या मैं फिर से मुंबई इंडियंस की कप्तानी करने के लिए तैयार हूं तो मेरा शुरुआती विचार था कि मैं अभी इसके लिए तैयार नहीं हूं। मुझे इस बारे में सोचने के लिए वापस जाना पड़ा। पिछले कुछ समय में बहुत कुछ हुआ था। मुझे नहीं पता था कि मैं उस समय इस जिम्मेदारी को संभालने के लिए मानसिक रूप से तैयार हूं या नहीं।'

Rohit’s heartfelt message to the Paltan 💙 #MumbaiIndians #CaptainRo https://t.co/oJhMfLlqyU — Mumbai Indians (@mipaltan) November 28, 2026 मुंबई इंडियंस ने शुक्रवार को आईपीएल 2027 के लिए रोहित शर्मा को दोबारा टीम का कप्तान नियुक्त किया। 39 वर्षीय रोहित हार्दिक पांड्या की जगह यह जिम्मेदारी संभालेंगे। हार्दिक पंजाब किंग्स में ट्रेड हो गए हैं। इस ट्रेड में मुंबई को तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह मिले हैं। कप्तानी में वापसी को लेकर रोहित ने बताया कि फ्रेंचाइजी के मालिक आकाश अंबानी ने उनसे बातचीत की थी। दोनों ने मिलकर चर्चा की कि मुंबई इंडियंस को आगे कैसे बढ़ाया जा सकता है। इस बातचीत में कई विचार साझा किए गए। हालांकि, जब आकाश ने उनसे पूछा कि क्या वह फिर से टीम की कप्तानी करने के लिए तैयार हैं तो रोहित शुरुआत में इसके लिए सहज नहीं थे।रोहित ने मुंबई इंडियंस के सोशल मीडिया हैंडल पर जारी वीडियो में कहा, 'मैं इस बारे में अपनी पत्नी से बात कर रहा था। तभी आकाश का फोन आया। हम मिले और इस पर चर्चा की कि इस टीम को आगे ले जाने के लिए क्या किया जा सकता है। इस दौरान कई विचार साझा किए गए।' उन्होंने आगे बताया, 'जब आकाश ने मुझसे पूछा कि क्या मैं फिर से मुंबई इंडियंस की कप्तानी करने के लिए तैयार हूं तो मेरा शुरुआती विचार था कि मैं अभी इसके लिए तैयार नहीं हूं। मुझे इस बारे में सोचने के लिए वापस जाना पड़ा। पिछले कुछ समय में बहुत कुछ हुआ था। मुझे नहीं पता था कि मैं उस समय इस जिम्मेदारी को संभालने के लिए मानसिक रूप से तैयार हूं या नहीं।'

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'टीम को मेरी नहीं, सही दिशा की जरूरत है'

रोहित ने बताया कि बातचीत के बाद उन्होंने इस प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार किया। उन्हें महसूस हुआ कि मुंबई इंडियंस को वापसी के लिए सही दिशा की जरूरत है। हालांकि, उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि वह यह नहीं कह रहे कि टीम को बतौर लीडर उनकी ही जरूरत है। भारतीय कप्तान ने कहा, 'अंदर से मुझे एक एहसास हुआ। मैं यह नहीं कह रहा कि इस टीम को बतौर लीडर मेरी जरूरत है, बल्कि इस टीम को सही दिशा की जरूरत है।' रोहित ने आगे बताया कि आखिरकार उन्होंने दोबारा इस चुनौती को स्वीकार करने का फैसला किया। उन्होंने कहा, 'मुझे एहसास हुआ कि यह वही टीम है जिसे आपने बनाया है। मैंने 10 साल तक इस टीम की कप्तानी की है। मुझे लगा कि अब इस चुनौती को एक बार फिर स्वीकार करने का समय है।'

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पिछले कुछ सीजन में मुंबई का प्रदर्शन निराशाजनक

रोहित की कप्तानी में मुंबई इंडियंस ने पांच बार आईपीएल का खिताब जीता था। हालांकि, टीम का पिछला खिताब 2020 में आया था। इसके बाद फ्रेंचाइजी का प्रदर्शन उतार-चढ़ाव भरा रहा। मुंबई ने 2021 में पांचवें स्थान पर रहते हुए सीजन खत्म किया, जबकि 2022 में टीम अंक तालिका में आखिरी स्थान पर रही। आईपीएल 2023 के बाद रोहित से कप्तानी लेकर हार्दिक पांड्या को सौंप दी गई थी। हालांकि, कप्तानी में बदलाव के बावजूद मुंबई लगातार अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सकी। टीम 2024 में 10वें स्थान पर रही, 2025 में क्वालिफायर-2 तक पहुंची और 2026 में नौवें स्थान पर रही।



रोहित ने माना कि टीम के खिलाड़ी अपने प्रदर्शन से निराश थे। यह निराशा सिर्फ प्लेऑफ में जगह नहीं बना पाने की वजह से नहीं थी, बल्कि मैदान पर अपनी जिम्मेदारियों को ठीक से नहीं निभा पाने के कारण भी थी। उन्होंने कहा, 'हम खिलाड़ी इस बात से काफी निराश थे कि हम कैसा क्रिकेट खेल रहे थे। पेशेवर खिलाड़ियों के साथ ऐसा होता है। मैं एक-दो खिलाड़ियों की बात नहीं कर रहा हूं, बल्कि पूरी टीम की बात कर रहा हूं।' रोहित ने आगे कहा, 'निराशा सिर्फ प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाने की वजह से नहीं थी। निराशा इस बात की थी कि हम अच्छा नहीं खेल रहे थे और अपनी जिम्मेदारियों को पूरा नहीं कर पा रहे थे।'

'इस बार ट्रॉफी की बात नहीं करूंगा'

कप्तानी में वापसी के बाद रोहित ने नए सीजन के लिए अपनी प्राथमिकता भी साफ कर दी है। उनका मानना है कि मुंबई इंडियंस को फिलहाल खिताब के दबाव में रहने के बजाय खेल का आनंद लेने पर ध्यान देना चाहिए। वह चाहते हैं कि टीम के खिलाड़ी मैदान पर और मैदान के बाहर एक-दूसरे के साथ समय का लुत्फ उठाएं। रोहित ने कहा, 'एक चीज जिसका मैं अभ्यास करने वाला हूं, वह यह है कि ट्रॉफी के बारे में बिल्कुल बात नहीं करूंगा। ट्रॉफी अभी बहुत दूर है। सबसे पहले हमें खेल का आनंद लेना होगा। क्रिकेट एक खेल है। आपको इसका मजा लेना चाहिए। यह सिर्फ आनंद लेने के बारे में है।'



उन्होंने कहा, 'दबाव तो कहीं जाने वाला नहीं है। तो फिर उसके बारे में सोचकर अपना समय क्यों बर्बाद करना? एक टीम के तौर पर जब हम बस में हों या मैदान पर पहुंचें तो हमें मजा करना चाहिए।' रोहित ने टीम के हर खिलाड़ी के योगदान और फ्रेंचाइजी का हिस्सा होने के अनुभव को अहम बताया। उन्होंने कहा, 'हमारी प्राथमिकता मुंबई इंडियंस का हिस्सा होने का आनंद लेना और इस ऐतिहासिक फ्रेंचाइजी का हिस्सा होने का मजा लेना है।'