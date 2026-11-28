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स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, क्राइस्टचर्च

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विज्ञापन भारत के स्टार विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत ने इतिहास रच दिया है। वह विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के इतिहास में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने इस मामले में इंग्लैंड के पूर्व कप्तान बेन स्टोक्स को पीछे छोड़ दिया। पंत ने यह उपलब्धि भारत और न्यूजीलैंड के बीच क्राइस्टचर्च के हेगली ओवल में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट के दौरान हासिल की।

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पंत 23 रन बनाकर हुए आउट

पंत ने यह रिकॉर्ड दूसरे टेस्ट की पहली पारी के दौरान बनाया। वह 39 गेंद में एक चौका और एक छक्के की मदद से 23 रन की पारी खेली। उन्हें जैकब डफी ने कैच आउट कराया। 135 किमी/घंटे की रफ्तार से आई गुड लेंथ की बॉल पर पंत आगे बढ़कर बड़ा शॉट खेलने गए। उन्होंने लेग साइड की ओर हटकर बल्ला घुमाया, लेकिन गेंद बल्ले का ऊपरी किनारा लेकर हवा में काफी ऊंची चली गई। पॉइंट पर खड़े काइल जेमीसन ने आगे बढ़कर शानदार कैच लपका। पंत को अच्छी शुरुआत मिली थी, लेकिन आक्रामक शॉट खेलने के प्रयास में उन्होंने अपना विकेट गंवा दिया।

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पंत ने WTC में लगाए सबसे ज्यादा छक्के

पंत ने इसी एक छक्के की बदौलत बेन स्टोक्स को पीछे छोड़ दिया। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप की शुरुआत अगस्त 2019 को हुई थी। तब से लेकर अब तक, यानी लगभग सात साल के डब्ल्यूटीसी इतिहास में पंत के नाम सबसे ज्यादा छक्के हैं। उन्होंने इस दौरान 44 मैचों में 43.04 की औसत से 3099 रन बनाए हैं। इनमें सात शतक और 18 अर्धशतक शामिल हैं। इस दौरान उन्होंने 89 छक्के लगाए हैं, जो सबसे ज्यादा हैं। दूसरे नंबर पर 88 छक्कों के साथ बेन स्टोक्स हैं।



🚨 𝗥𝗲𝗰𝗼𝗿𝗱 𝗔𝗹𝗲𝗿𝘁 Rishabh Pant now has the Most Sixes in ICC World Test Championship history! 🔝 👏 Updates ▶️ https://t.co/6iCwvH4Zap #TeamIndia | #NZvIND https://t.co/UKbanSgUbN — BCCI (@BCCI) November 28, 2026 पंत ने इसी एक छक्के की बदौलत बेन स्टोक्स को पीछे छोड़ दिया। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप की शुरुआत अगस्त 2019 को हुई थी। तब से लेकर अब तक, यानी लगभग सात साल के डब्ल्यूटीसी इतिहास में पंत के नाम सबसे ज्यादा छक्के हैं। उन्होंने इस दौरान 44 मैचों में 43.04 की औसत से 3099 रन बनाए हैं। इनमें सात शतक और 18 अर्धशतक शामिल हैं। इस दौरान उन्होंने 89 छक्के लगाए हैं, जो सबसे ज्यादा हैं। दूसरे नंबर पर 88 छक्कों के साथ बेन स्टोक्स हैं।

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शीर्ष-पांच में भारत के चार खिलाड़ी

विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के इतिहास में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले शीर्ष पांच खिलाड़ियों में चार भारत के हैं। इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर 56 छक्कों के साथ रोहित शर्मा हैं। वहीं, चौथे नंबर पर 48 छक्कों के साथ शुभमन गिल और पांचवें नंबर पर 45 छक्कों के साथ यशस्वी जायसवाल हैं।



विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बल्लेबाज खिलाड़ी देश मैच रन औसत 100/50 छक्के ऋषभ पंत भारत 44* 3099 43.04 7/18 89 बेन स्टोक्स इंग्लैंड 64 3857 35.06 8/19 88 रोहित शर्मा भारत 40 2716 41.15 9/8 56 शुभमन गिल भारत 44* 3032 42.70 10/10 48 यशस्वी जायसवाल भारत 32* 2673 47.73 7/14 45 हैरी ब्रूक इंग्लैंड 37 3214 51.01 9/17 44 रवींद्र जडेजा भारत 50 2675 41.79 5/18 42 ट्रेविस हेड ऑस्ट्रेलिया 62 4200 41.58 12/15 40 डेरिल मिचेल न्यूजीलैंड 34* 2208 43.29 6/12 39 स्टीव स्मिथ ऑस्ट्रेलिया 63 4804 49.02 14/21 35 विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के इतिहास में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले शीर्ष पांच खिलाड़ियों में चार भारत के हैं। इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर 56 छक्कों के साथ रोहित शर्मा हैं। वहीं, चौथे नंबर पर 48 छक्कों के साथ शुभमन गिल और पांचवें नंबर पर 45 छक्कों के साथ यशस्वी जायसवाल हैं।