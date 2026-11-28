भारत और न्यूजीलैंड के बीच क्राइस्टचर्च में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट के दूसरे दिन भारतीय गेंदबाजों ने शानदार वापसी की। मेजबान टीम पहली पारी में 356 रन पर सिमट गई। भारत की ओर से आकाश दीप ने सबसे ज्यादा पांच विकेट झटके। इस प्रदर्शन के साथ उन्होंने न्यूजीलैंड की धरती पर टेस्ट पारी में पांच विकेट लेने वाले भारतीय तेज गेंदबाजों के खास क्लब में जगह बना ली। दूसरी ओर, जसप्रीत बुमराह के लिए यह दिन कुछ अलग रहा। वह पहली पारी में कोई विकेट नहीं ले सके। किसी विदेशी टेस्ट में पांच साल बाद ऐसा हुआ है, जब बुमराह पहली पारी में विकेट लेने में नाकाम रहे।

आकाश दीप का पंजा, न्यूजीलैंड 356 रन पर सिमटा न्यूजीलैंड ने दूसरे दिन पांच विकेट पर 246 रन से आगे खेलना शुरू किया था। टॉम ब्लंडेल एक छोर पर टिके रहे और उन्होंने भारतीय गेंदबाजों को काफी देर तक परेशान किया। उनकी 211 गेंदों पर 89 रन की पारी में 10 चौके शामिल रहे। उन्होंने टीम को 300 और फिर 330 रन के पार पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई। हालांकि, आकाश दीप ने न्यूजीलैंड के निचले क्रम को ज्यादा देर टिकने नहीं दिया। उन्होंने पांच विकेट लेकर मेजबान टीम की पारी 116.3 ओवर में 356 रन पर समेटने में अहम भूमिका निभाई। आकाश ने 99 रन देकर पांच विकेट लिए। उनके अलावा गूरनूर बराड़ और अंशुल कंबोज ने दो-दो विकेट हासिल किए। बराड़ ने 78 रन और कंबोज ने 79 रन देकर दो-दो बल्लेबाजों को पवेलियन भेजा।

जहीर और ईशांत के खास क्लब में शामिल हुए आकाश आकाश दीप न्यूजीलैंड में टेस्ट पारी में पांच विकेट लेने वाले भारत के पांचवें तेज गेंदबाज बन गए हैं। उनसे पहले जहीर खान, ईशांत शर्मा, मदन लाल और जवागल श्रीनाथ यह उपलब्धि हासिल कर चुके हैं। इस सूची में जहीर और ईशांत के नाम सबसे ज्यादा पांच विकेट लेने वाले प्रदर्शन दर्ज हैं। न्यूजीलैंड में टेस्ट पारी में पांच विकेट लेने वाले भारतीय तेज गेंदबाज

पांच साल बाद विदेशी टेस्ट की पहली पारी में विकेटलेस रहे बुमराह

दूसरी ओर, जसप्रीत बुमराह के लिए यह मुकाबला असामान्य रहा। उन्होंने न्यूजीलैंड की पहली पारी में 26 ओवर गेंदबाजी की, जिसमें छह मेडन ओवर शामिल रहे। इस दौरान उन्होंने 49 रन दिए, लेकिन उन्हें कोई विकेट नहीं मिला। उनकी इकॉनमी 1.88 रही। टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में यह महज तीसरा मौका है, जब बुमराह 26 ओवर गेंदबाजी करने के बावजूद कोई विकेट नहीं चटका सके हैं। विदेशी या तटस्थ मैदान पर टेस्ट की पहली पारी में बुमराह पांच साल बाद विकेट लेने में नाकाम रहे। इससे पहले अगस्त 2021 में लॉर्ड्स टेस्ट में इंग्लैंड के खिलाफ वह पहली पारी में विकेट नहीं ले पाए थे। उस मैच में उन्होंने 26 ओवर में 79 रन दिए थे।



बुमराह अब लगातार 45.4 ओवर से विकेट नहीं ले सके हैं। वेलिंगटन में पहले टेस्ट की दूसरी पारी में उन्होंने टॉम लाथम को आउट किया था। इसके बाद बेसिन रिजर्व में 19.4 ओवर और क्राइस्टचर्च टेस्ट की पहली पारी में 26 ओवर गेंदबाजी करने के बावजूद उन्हें सफलता नहीं मिली। पहले टेस्ट (वेलिंगटन) की दूसरी इनिंग में भी बुमराह कुछ हद तक संघर्ष करते दिखाई दिए थे और 20 ओवर के स्पेल में सिर्फ एक विकेट ही निकाल सके थे। हालांकि, पहली पारी में जरूर बुमराह ने चार विकेट झटके थे।