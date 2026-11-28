भारत vs न्यूजीलैंड: आकाश दीप जहीर-ईशांत-श्रीनाथ के खास क्लब में शामिल; बुमराह पांच साल बाद क्यों हुए विकेटलेस?
क्राइस्टचर्च टेस्ट के दूसरे दिन भारत के एक तेज गेंदबाज ने ऐसा कारनामा किया, जो न्यूजीलैंड की धरती पर चुनिंदा भारतीय गेंदबाज ही कर सके हैं। वहीं, टीम के सबसे बड़े गेंदबाजी हथियार के नाम पांच साल बाद एक अनचाहा रिकॉर्ड दर्ज हुआ। आखिर क्या रहा दूसरे दिन का पूरा लेखा-जोखा?
विस्तार
भारत और न्यूजीलैंड के बीच क्राइस्टचर्च में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट के दूसरे दिन भारतीय गेंदबाजों ने शानदार वापसी की। मेजबान टीम पहली पारी में 356 रन पर सिमट गई। भारत की ओर से आकाश दीप ने सबसे ज्यादा पांच विकेट झटके। इस प्रदर्शन के साथ उन्होंने न्यूजीलैंड की धरती पर टेस्ट पारी में पांच विकेट लेने वाले भारतीय तेज गेंदबाजों के खास क्लब में जगह बना ली। दूसरी ओर, जसप्रीत बुमराह के लिए यह दिन कुछ अलग रहा। वह पहली पारी में कोई विकेट नहीं ले सके। किसी विदेशी टेस्ट में पांच साल बाद ऐसा हुआ है, जब बुमराह पहली पारी में विकेट लेने में नाकाम रहे।
आकाश दीप का पंजा, न्यूजीलैंड 356 रन पर सिमटा
न्यूजीलैंड ने दूसरे दिन पांच विकेट पर 246 रन से आगे खेलना शुरू किया था। टॉम ब्लंडेल एक छोर पर टिके रहे और उन्होंने भारतीय गेंदबाजों को काफी देर तक परेशान किया। उनकी 211 गेंदों पर 89 रन की पारी में 10 चौके शामिल रहे। उन्होंने टीम को 300 और फिर 330 रन के पार पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई।
हालांकि, आकाश दीप ने न्यूजीलैंड के निचले क्रम को ज्यादा देर टिकने नहीं दिया। उन्होंने पांच विकेट लेकर मेजबान टीम की पारी 116.3 ओवर में 356 रन पर समेटने में अहम भूमिका निभाई। आकाश ने 99 रन देकर पांच विकेट लिए। उनके अलावा गूरनूर बराड़ और अंशुल कंबोज ने दो-दो विकेट हासिल किए। बराड़ ने 78 रन और कंबोज ने 79 रन देकर दो-दो बल्लेबाजों को पवेलियन भेजा।
जहीर और ईशांत के खास क्लब में शामिल हुए आकाश
आकाश दीप न्यूजीलैंड में टेस्ट पारी में पांच विकेट लेने वाले भारत के पांचवें तेज गेंदबाज बन गए हैं। उनसे पहले जहीर खान, ईशांत शर्मा, मदन लाल और जवागल श्रीनाथ यह उपलब्धि हासिल कर चुके हैं। इस सूची में जहीर और ईशांत के नाम सबसे ज्यादा पांच विकेट लेने वाले प्रदर्शन दर्ज हैं।
न्यूजीलैंड में टेस्ट पारी में पांच विकेट लेने वाले भारतीय तेज गेंदबाज
|गेंदबाज
|मैच/अवधि
|पांच विकेट हॉल
|सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन
|जहीर खान
|4 टेस्ट (2002-2014)
|4
|5/29
|ईशांत शर्मा
|3 टेस्ट (2014-2020)
|3
|6/51
|आकाश दीप
|जारी टेस्ट सीरीज
|1
|5/99
|मदन लाल
|1 टेस्ट (1976)
|1
|5/134
|जवागल श्रीनाथ
|1 टेस्ट (1999)
|1
|5/95
टेस्ट में आकाश दीप की सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी
|
विपक्षी टीम
|
मैदान/वर्ष
|
गेंदबाजी आंकड़े
|
इंग्लैंड
|
बर्मिंघम, 2025
|
6/99
|
न्यूजीलैंड
|
क्राइस्टचर्च, 2026
|
5/99
|
इंग्लैंड
|
बर्मिंघम, 2025
|
4/88
|
न्यूजीलैंड
|
वेलिंगटन, 2026
|
3/53
|
इंग्लैंड
|
रांची, 2024
|
3/83
दूसरी ओर, जसप्रीत बुमराह के लिए यह मुकाबला असामान्य रहा। उन्होंने न्यूजीलैंड की पहली पारी में 26 ओवर गेंदबाजी की, जिसमें छह मेडन ओवर शामिल रहे। इस दौरान उन्होंने 49 रन दिए, लेकिन उन्हें कोई विकेट नहीं मिला। उनकी इकॉनमी 1.88 रही। टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में यह महज तीसरा मौका है, जब बुमराह 26 ओवर गेंदबाजी करने के बावजूद कोई विकेट नहीं चटका सके हैं। विदेशी या तटस्थ मैदान पर टेस्ट की पहली पारी में बुमराह पांच साल बाद विकेट लेने में नाकाम रहे। इससे पहले अगस्त 2021 में लॉर्ड्स टेस्ट में इंग्लैंड के खिलाफ वह पहली पारी में विकेट नहीं ले पाए थे। उस मैच में उन्होंने 26 ओवर में 79 रन दिए थे।
बुमराह अब लगातार 45.4 ओवर से विकेट नहीं ले सके हैं। वेलिंगटन में पहले टेस्ट की दूसरी पारी में उन्होंने टॉम लाथम को आउट किया था। इसके बाद बेसिन रिजर्व में 19.4 ओवर और क्राइस्टचर्च टेस्ट की पहली पारी में 26 ओवर गेंदबाजी करने के बावजूद उन्हें सफलता नहीं मिली। पहले टेस्ट (वेलिंगटन) की दूसरी इनिंग में भी बुमराह कुछ हद तक संघर्ष करते दिखाई दिए थे और 20 ओवर के स्पेल में सिर्फ एक विकेट ही निकाल सके थे। हालांकि, पहली पारी में जरूर बुमराह ने चार विकेट झटके थे।