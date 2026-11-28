{"_id":"6b0a347393e190deb90987b7","slug":"ipl-2027-rohit-sharma-to-become-one-of-the-oldest-captains-mumbai-indians-check-top-10-oldest-skippers-in-ipl-history-2026-11-28","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"क्या 40 की दहलीज पर 'हिटमैन' रचेंगे नया इतिहास?: आईपीएल के सबसे उम्रदराज कप्तानों की पूरी लिस्ट, शीर्ष पर कौन?","category":{"title":"Cricket","title_hn":"क्रिकेट","slug":"cricket"}}

गूगल में + फ़ॉलो करें

स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, मुंबई

स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, मुंबई

आईपीएल 2027 से पहले मुंबई इंडियंस ने कप्तानी को लेकर बड़ा फैसला किया है। फ्रेंचाइजी ने एक बार फिर अपने अनुभवी खिलाड़ी पर भरोसा जताया है। इस फैसले के साथ ही एक खास रिकॉर्ड की चर्चा भी शुरू हो गई है। आखिर कौन हैं आईपीएल इतिहास के सबसे उम्रदराज कप्तान और इस सूची में रोहित का स्थान क्या है?

विज्ञापन आईपीएल 2027 से पहले टीमों ने रणनीति बनाना शुरू कर दिया है। सभी 10 फ्रेंचाइची अपनी-अपनी टीमों को पूरा करने में लगी हैं। इसी कड़ी में मुंबई इंडियंस ने अगले सीजन से पहले अपने कप्तान की घोषणा कर दी है। हार्दिक पांड्या के ट्रेड के बाद टीम को एक नए कप्तान की जरूरत थी। हालांकि, फ्रेंचाइजी ने किसी नए कप्तान को चुनने की जगह अपने पुराने कप्तान पर भरोसा जताया है। 39 साल के रोहित शर्मा को एक बार फिर कमान सौंपी गई है। रोहित मुंबई फ्रेंचाइजी को अपनी कप्तानी में पांच खिताब दिला चुके हैं। 2013, 2015, 2017, 2019 और 2020 में एमआई ने रोहित के नेतृत्व में खिताब पर कब्जा जमाया था।

Trending Videos

रोहित भी खास सूची में शामिल हुए

आईपीएल को अक्सर युवा जोश और फटाफट क्रिकेट का खेल माना जाता है, लेकिन इस लीग के लगभग दो दशक के इतिहास में कई दिग्गज खिलाड़ियों ने उम्र को महज एक नंबर साबित किया है। अपनी गजब की फिटनेस, अनुभव और तेज रणनीतिक सूझबूझ के दम पर कई सितारों ने 40 साल की उम्र पार करने के बाद भी फ्रेंचाइजी की कमान संभाली है। आईपीएल 2027 तक रोहित भी 40 साल के हो जाएंगे। उनका जन्मदिन 30 अप्रैल को आता है और तब लीग का पहला चरण शुरू हो चुका होगा। ऐसे में रोहित का नाम भी उस खास लिस्ट में शामिल हो जाएगा, जिन्होंने 40 साल के आसपास टीम की कमान संभाली। आइए जानते हैं आईपीएल इतिहास के सबसे उम्रदराज कप्तानों की पूरी लिस्ट और इस रिकॉर्ड से जुड़ी खास बातें।

विज्ञापन

विज्ञापन

आईपीएल इतिहास के सबसे उम्रदराज कप्तान

आईपीएल इतिहास के सबसे उम्रदराज कप्तानों में महेंद्र सिंह धोनी का नाम शीर्ष पर आता है। अप्रैल 2025 में जब धोनी चेन्नई सुपर किंग्स की कप्तानी करने उतरे, तब उनकी उम्र 43 साल और 278 दिन थी, जो सीजन खत्म होने तक 43 साल और 322 दिन तक पहुंच गई। इससे पहले धोनी ने आईपीएल 2023 के फाइनल में 41 साल और 325 दिन की उम्र में शेन वॉर्न के लंबे समय से चले आ रहे रिकॉर्ड को तोड़ा था। उम्र के इस पड़ाव पर भी मैदान पर उनकी फुर्ती और कप्तानी ने साबित किया कि टी20 क्रिकेट में अनुभव का कोई विकल्प नहीं है। वहीं, रोहित इस लिस्ट में फिलहाल छठे स्थान पर हैं। इस लिस्ट में धोनी और रोहित के अलावा वॉर्न, गिलक्रिस्ट, डुप्लेसिस, द्रविड़ और गांगुली जैसे दिग्गजों का नाम शामिल है।



रैंक कप्तान टीम उम्र सीजन 1 एमएस धोनी चेन्नई सुपर किंग्स 43 साल, 322 दिन 2025 2 शेन वॉर्न राजस्थान रॉयल्स 41 साल, 249 दिन 2011 3 एडम गिलक्रिस्ट किंग्स इलेवन पंजाब 41 साल, 185 दिन 2013 4 फाफ डुप्लेसिस दिल्ली कैपिटल्स 40 साल, 312 दिन 2025 5 राहुल द्रविड़ राजस्थान रॉयल्स 40 साल, 133 दिन 2013 6 रोहित शर्मा मुंबई इंडियंस 39 साल, 314 दिन (सीजन के बीच 40 के होंगे) 2027 7 सौरव गांगुली पुणे वॉरियर्स इंडिया 39 साल, 316 दिन (आखिरी मैच तक) 2012 8 अनिल कुंबले रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर 39 साल, 189 दिन 2010 9 जहीर खान दिल्ली डेयरडेविल्स 38 साल, 219 दिन 2017 10 शिखर धवन पंजाब किंग्स 38 साल, 126 दिन 2024 आईपीएल इतिहास के सबसे उम्रदराज कप्तानों में महेंद्र सिंह धोनी का नाम शीर्ष पर आता है। अप्रैल 2025 में जब धोनी चेन्नई सुपर किंग्स की कप्तानी करने उतरे, तब उनकी उम्र 43 साल और 278 दिन थी, जो सीजन खत्म होने तक 43 साल और 322 दिन तक पहुंच गई। इससे पहले धोनी ने आईपीएल 2023 के फाइनल में 41 साल और 325 दिन की उम्र में शेन वॉर्न के लंबे समय से चले आ रहे रिकॉर्ड को तोड़ा था। उम्र के इस पड़ाव पर भी मैदान पर उनकी फुर्ती और कप्तानी ने साबित किया कि टी20 क्रिकेट में अनुभव का कोई विकल्प नहीं है। वहीं, रोहित इस लिस्ट में फिलहाल छठे स्थान पर हैं। इस लिस्ट में धोनी और रोहित के अलावा वॉर्न, गिलक्रिस्ट, डुप्लेसिस, द्रविड़ और गांगुली जैसे दिग्गजों का नाम शामिल है।

विज्ञापन

रोहित का आईपीएल कैप्टेंसी रिकॉर्ड

रोहित की कप्तानी में मुंबई इंडियंस ने 158 मैच खेले हैं और इसमें से 87 मैच जीते हैं। 67 मैचों में मुंबई को हार मिली। चार मुकाबले टाई रहे। रोहित को 2024 में हार्दिक की मुंबई में वापसी के बाद कप्तानी से हटाया गया था। हालांकि, हार्दिक की कप्तानी में मुंबई का प्रदर्शन बेहद खराब रहा था। ऐसे में अब मुंबई ने एक बार फिर रोहित पर दांव खेला है।