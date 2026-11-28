क्या 40 की दहलीज पर 'हिटमैन' रचेंगे नया इतिहास?: आईपीएल के सबसे उम्रदराज कप्तानों की पूरी लिस्ट, शीर्ष पर कौन?
आईपीएल 2027 से पहले मुंबई इंडियंस ने कप्तानी को लेकर बड़ा फैसला किया है। फ्रेंचाइजी ने एक बार फिर अपने अनुभवी खिलाड़ी पर भरोसा जताया है। इस फैसले के साथ ही एक खास रिकॉर्ड की चर्चा भी शुरू हो गई है। आखिर कौन हैं आईपीएल इतिहास के सबसे उम्रदराज कप्तान और इस सूची में रोहित का स्थान क्या है?
विस्तार
आईपीएल को अक्सर युवा जोश और फटाफट क्रिकेट का खेल माना जाता है, लेकिन इस लीग के लगभग दो दशक के इतिहास में कई दिग्गज खिलाड़ियों ने उम्र को महज एक नंबर साबित किया है। अपनी गजब की फिटनेस, अनुभव और तेज रणनीतिक सूझबूझ के दम पर कई सितारों ने 40 साल की उम्र पार करने के बाद भी फ्रेंचाइजी की कमान संभाली है। आईपीएल 2027 तक रोहित भी 40 साल के हो जाएंगे। उनका जन्मदिन 30 अप्रैल को आता है और तब लीग का पहला चरण शुरू हो चुका होगा। ऐसे में रोहित का नाम भी उस खास लिस्ट में शामिल हो जाएगा, जिन्होंने 40 साल के आसपास टीम की कमान संभाली। आइए जानते हैं आईपीएल इतिहास के सबसे उम्रदराज कप्तानों की पूरी लिस्ट और इस रिकॉर्ड से जुड़ी खास बातें।
आईपीएल इतिहास के सबसे उम्रदराज कप्तानों में महेंद्र सिंह धोनी का नाम शीर्ष पर आता है। अप्रैल 2025 में जब धोनी चेन्नई सुपर किंग्स की कप्तानी करने उतरे, तब उनकी उम्र 43 साल और 278 दिन थी, जो सीजन खत्म होने तक 43 साल और 322 दिन तक पहुंच गई। इससे पहले धोनी ने आईपीएल 2023 के फाइनल में 41 साल और 325 दिन की उम्र में शेन वॉर्न के लंबे समय से चले आ रहे रिकॉर्ड को तोड़ा था। उम्र के इस पड़ाव पर भी मैदान पर उनकी फुर्ती और कप्तानी ने साबित किया कि टी20 क्रिकेट में अनुभव का कोई विकल्प नहीं है। वहीं, रोहित इस लिस्ट में फिलहाल छठे स्थान पर हैं। इस लिस्ट में धोनी और रोहित के अलावा वॉर्न, गिलक्रिस्ट, डुप्लेसिस, द्रविड़ और गांगुली जैसे दिग्गजों का नाम शामिल है।
|रैंक
|कप्तान
|टीम
|उम्र
|सीजन
|1
|एमएस धोनी
|चेन्नई सुपर किंग्स
|43 साल, 322 दिन
|2025
|2
|शेन वॉर्न
|राजस्थान रॉयल्स
|41 साल, 249 दिन
|2011
|3
|एडम गिलक्रिस्ट
|किंग्स इलेवन पंजाब
|41 साल, 185 दिन
|2013
|4
|फाफ डुप्लेसिस
|दिल्ली कैपिटल्स
|40 साल, 312 दिन
|2025
|5
|राहुल द्रविड़
|राजस्थान रॉयल्स
|40 साल, 133 दिन
|2013
|6
|रोहित शर्मा
|मुंबई इंडियंस
|39 साल, 314 दिन (सीजन के बीच 40 के होंगे)
|2027
|7
|सौरव गांगुली
|पुणे वॉरियर्स इंडिया
|39 साल, 316 दिन (आखिरी मैच तक)
|2012
|8
|अनिल कुंबले
|रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर
|39 साल, 189 दिन
|2010
|9
|जहीर खान
|दिल्ली डेयरडेविल्स
|38 साल, 219 दिन
|2017
|10
|शिखर धवन
|पंजाब किंग्स
|38 साल, 126 दिन
|2024
रोहित की कप्तानी में मुंबई इंडियंस ने 158 मैच खेले हैं और इसमें से 87 मैच जीते हैं। 67 मैचों में मुंबई को हार मिली। चार मुकाबले टाई रहे। रोहित को 2024 में हार्दिक की मुंबई में वापसी के बाद कप्तानी से हटाया गया था। हालांकि, हार्दिक की कप्तानी में मुंबई का प्रदर्शन बेहद खराब रहा था। ऐसे में अब मुंबई ने एक बार फिर रोहित पर दांव खेला है।
एमएस धोनी आईपीएल ट्रॉफी जीतने वाले सबसे उम्रदराज कप्तान हैं, जिन्होंने 41 साल और 325 दिन की उम्र में चेन्नई सुपर किंग्स को आईपीएल 2023 का खिताब जिताया था। धोनी आईपीएल इतिहास के एकमात्र ऐसे कप्तान हैं जिन्होंने 40 साल की उम्र पार करने के बाद (2021 और 2023 में) ट्रॉफी जीती हैं। अब रोहित के पास इस लिस्ट में शामिल होने का मौका होगा। वहीं, सबसे उम्रदराज विजेता कप्तानों की टॉप-पांच लिस्ट में तीन बार एमएस धोनी का नाम शामिल है, जबकि बाकी दो स्थान ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज शेन वॉर्न और एडम गिलक्रिस्ट के नाम हैं।
आईपीएल ट्रॉफी जीतने वाले 10 सबसे उम्रदराज कप्तान
|
रैंक
|
कप्तान
|
टीम
|
फाइनल के दिन उम्र
|
सीजन
|
1
|
एमएस धोनी
|
चेन्नई सुपर किंग्स
|
41 साल, 325 दिन
|
2023
|
2
|
एमएस धोनी
|
चेन्नई सुपर किंग्स
|
40 साल, 100 दिन
|
2021
|
3
|
शेन वॉर्न
|
राजस्थान रॉयल्स
|
38 साल, 262 दिन
|
2008
|
4
|
एडम गिलक्रिस्ट
|
डेक्कन चार्जर्स
|
37 साल, 191 दिन
|
2009
|
5
|
एमएस धोनी
|
चेन्नई सुपर किंग्स
|
36 साल, 324 दिन
|
2018
|
6
|
रोहित शर्मा
|
मुंबई इंडियंस
|
33 साल, 194 दिन
|
2020
|
7
|
रजत पाटीदार
|
रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु
|
32 साल, 363 दिन
|
2026
|
8
|
गौतम गंभीर
|
कोलकाता नाइट राइडर्स
|
32 साल, 230 दिन
|
2014
|
9
|
रोहित शर्मा
|
मुंबई इंडियंस
|
32 साल, 12 दिन
|
2019
|
10
|
रजत पाटीदार
|
रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु
|
32 साल, 2 दिन
|
2025