भारत के खिलाफ पहले वनडे से बाहर हुए डेवोन कॉनवे: ट्रेनिंग के दौरान मैट हेनरी से टकराए; कौन बनेगा रिप्लेसमेंट?

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भारत और न्यूजीलैंड के बीच बुधवार से शुरू होने वाली पांच मैचों की वनडे सीरीज से पहले मेजबान टीम को बड़ा झटका लगा है। न्यूजीलैंड के विकेटकीपर बल्लेबाज डेवोन कॉनवे चोट के कारण पहले वनडे से बाहर हो गए हैं। मंगलवार को ईडन पार्क में अभ्यास सत्र के दौरान तेज गेंदबाज मैट हेनरी से टकराने के बाद उन्हें सिर में चोट लगी। जांच में उन्हें कन्कशन (सिर में चोट के कारण मस्तिष्क की कार्यप्रणाली प्रभावित होना) की पुष्टि हुई है। विज्ञापन

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कैच लेने की कोशिश में हेनरी से टकराए कॉनवे

न्यूजीलैंड क्रिकेट (एनजेडसी) ने मंगलवार को इसकी जानकारी दी। अभ्यास के दौरान कॉनवे और हेनरी कैच लेने की कोशिश कर रहे थे, तभी दोनों खिलाड़ियों के बीच टक्कर हो गई। घटना के तुरंत बाद मेडिकल स्टाफ ने दोनों का उपचार किया और सिर की चोट से जुड़ी जांच की।



न्यूजीलैंड क्रिकेट ने बयान में कहा, 'कॉनवे को आगे की जांच के लिए अस्पताल के आपातकालीन विभाग ले जाया गया। जांच में कन्कशन की पुष्टि हुई है, जिसके कारण वह कल भारत के खिलाफ होने वाले पहले वनडे में नहीं खेल पाएंगे।' बोर्ड ने यह भी बताया कि दोनों खिलाड़ियों की निगरानी जारी रहेगी और भारत के खिलाफ हीरो वीडा वनडे सीरीज में उनकी आगे की उपलब्धता पर नजर रखी जाएगी।

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चोटिल खिलाड़ियों की सूची में एक और नाम जुड़ा

कॉनवे न्यूजीलैंड के उन खिलाड़ियों में शामिल हो गए हैं, जो चोट के कारण इस पांच मैचों की सीरीज से बाहर हो चुके हैं। इससे पहले बल्लेबाज मार्क चैपमैन और रचिन रवींद्र भी क्रमश: हैमस्ट्रिंग और कंधे की चोट के कारण पूरी वनडे सीरीज से बाहर हो चुके हैं। न्यूजीलैंड ने टिम साइफर्ट को शुरुआत में केवल पहले दो वनडे के लिए टीम में शामिल करने पर विचार किया था, लेकिन सोमवार को उन्हें पूरी सीरीज के लिए टीम में जगह दे दी गई। अब कॉनवे के बाहर होने के बाद उनके खेलने की संभावना बढ़ गई है।



न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सैंटनर ने मैच से पहले कहा, 'मुझे लगता है कि साइफर्ट हमारी टीम में बैकअप बल्लेबाज हैं। अगर डेवोन उपलब्ध नहीं होते हैं तो संभवत: सीधे उनकी जगह साइफर्ट को मौका मिलेगा। यह निराशाजनक है। कॉनवे वनडे क्रिकेट में बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं। यह उन दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं में से एक है, जो कभी-कभी हो जाती हैं।'

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