पहली पारी में जिम्बाब्वे ने बनाए 339 रन

शारजाह में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी जिम्बाब्वे की टीम ने अपनी पहली पारी में 339 रन बनाए। टीम की शुरुआत अच्छी रही। इनोसेंट काइया और बेन करेन ने पहले विकेट के लिए 98 रन की साझेदारी की। काइया ने 96 रन की शानदार पारी खेली, जबकि बेन करेन ने 44 रन बनाए। इसके बाद काइया ने ब्रेंडन टेलर के साथ भी अहम साझेदारी की। टेलर ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 119 रन बनाए। वहीं, ब्रैड इवांस 32 रन बनाकर नाबाद लौटे। अफगानिस्तान की ओर से डेब्यू कर रहे नसीर खान मारूफखिल ने शानदार गेंदबाजी की। उन्होंने 44 ओवर में 151 रन देकर सात विकेट अपने नाम किए। जियाउर रहमान शरीफी को दो विकेट मिले।



217 रन पर सिमटी अफगानिस्तान की पहली पारी

जिम्बाब्वे के 339 रन के जवाब में अफगानिस्तान की पहली पारी 217 रन पर समाप्त हो गई। टीम की ओर से अफसर जजई ने सबसे ज्यादा 63 रन बनाए। रहमानुल्लाह गुरबाज ने 34 और कप्तान हशमतुल्लाह शाहिदी ने 30 रन का योगदान दिया। नसीर खान मारूफखिल ने भी 20 रन बनाए। जिम्बाब्वे की तरफ से विन्सेंट मासेकेसा ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 4 विकेट झटके। ब्लेसिंग मुजरबानी को तीन, ग्रीम क्रेमर को दो और ब्रैड इवांस को एक विकेट मिला। इस तरह जिम्बाब्वे को पहली पारी में 122 रन की अहम बढ़त हासिल हुई।



दूसरी पारी में जिम्बाब्वे ने 295 रन बनाकर घोषित की पारी

पहली पारी में बढ़त हासिल करने के बाद जिम्बाब्वे ने दूसरी पारी में नौ विकेट के नुकसान पर 295 रन बनाकर पारी घोषित कर दी। इस दौरान ब्रैंडन टेलर ने 50 रन की पारी खेली, जबकि कप्तान ब्रायन बेनेट ने 28 रन बनाए। पारी के अंतिम ओवरों में ब्लेसिंग मुजरबानी ने 59 रन बनाकर अहम योगदान दिया। वहीं, ग्रीम क्रेमर 50 रन बनाकर नाबाद रहे। दोनों ने नौवें विकेट के लिए 90 रन की महत्वपूर्ण साझेदारी की। अफगानिस्तान की ओर से मोहम्मद सलीम सैफी ने सर्वाधिक तीन विकेट हासिल किए। यामीन अहमदजई, नसीर खान और जियाउर रहमान शरीफी को 2-2 विकेट मिले।



नसीर खान के शतक के बावजूद हार गया अफगानिस्तान

जिम्बाब्वे ने अफगानिस्तान के सामने जीत के लिए 418 रन का विशाल लक्ष्य रखा। लक्ष्य का पीछा करने उतरी अफगानिस्तान की शुरुआत बेहद खराब रही। टीम ने 106 रन के स्कोर तक अपने पांच विकेट गंवा दिए थे। इसके बाद इकराम अलीखिल और अफसर जजई ने छठे विकेट के लिए 61 रन की साझेदारी कर टीम को संभालने की कोशिश की। इकराम 26 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन इसके बाद डेब्यूटेंट नसीर खान मारूफखिल ने मोर्चा संभाल लिया। नसीर ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 242 गेंदों में 10 चौकों की मदद से नाबाद 101 रन बनाए। यह उनके टेस्ट करियर का यादगार शतक रहा। हालांकि, दूसरे छोर से उन्हें पर्याप्त सहयोग नहीं मिला और पूरी अफगानिस्तानी टीम 360 रन पर सिमट गई। इस तरह जिम्बाब्वे ने मुकाबला 57 रन से जीत लिया। जिम्बाब्वे की ओर से ब्लेसिंग मुजरबानी और ब्रैड इवांस ने 3-3 विकेट हासिल किए। वहीं, ग्रीम क्रेमर और विन्सेंट मासेकेसा को 2-2 सफलताएं मिलीं।



ब्लेसिंग मुजरबानी बने प्लेयर ऑफ द मैच

जिम्बाब्वे की इस जीत में ब्लेसिंग मुजरबानी ने भी अहम भूमिका निभाई। उन्होंने मुकाबले की दोनों पारियों में 3-3 विकेट हासिल किए। इसके अलावा बल्ले से भी 68 रन का योगदान दिया। उनके शानदार ऑलराउंड प्रदर्शन के लिए उन्हें 'प्लेयर ऑफ द मैच' चुना गया। वहीं, दोनों टेस्ट मुकाबलों में कुल 382 रन बनाने वाले ब्रैंडन टेलर को 'प्लेयर ऑफ द सीरीज' के पुरस्कार से नवाजा गया। इस जीत के साथ जिम्बाब्वे ने अफगानिस्तान के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट में अपनी ताकत दिखाई और दो मैचों की सीरीज 1-0 से अपने नाम कर ली।