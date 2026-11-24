{"_id":"6b05585f862314f51f005258","slug":"who-is-harpreet-singh-bhatia-know-profile-and-stats-former-india-u-19-cricketer-to-uae-batter-2026-11-24","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"कौन हैं हरप्रीत सिंह भाटिया?: कभी अंडर-19 में भारत के लिए खेले, अब इंडिया ए के खिलाफ जड़ा शतक; जानें करियर","category":{"title":"Cricket News","title_hn":"क्रिकेट न्यूज़","slug":"cricket-news"}}

विज्ञापन भारतीय क्रिकेट में कभी भविष्य के स्टार बल्लेबाज के तौर पर देखे जाने वाले हरप्रीत सिंह भाटिया अब संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) की ओर से अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अपनी पहचान बना रहे हैं। मंगलवार को पुरुष एशिया कप राइजिंग स्टार्स 2026 में भारत ए के खिलाफ खेले जा रहे ग्रुप बी के अहम मुकाबले में हरप्रीत ने शानदार शतकीय पारी खेली। उन्होंने 120 गेंदों पर शतक पूरा किया और टीम को मुश्किल से उबारा।

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खराब शुरुआत के बाद यूएई को संभाला

यूएई की टीम की शुरुआत बेहद खराब रही और महज 20 रन के स्कोर पर उसके दोनों सलामी बल्लेबाज पवेलियन लौट गए। ऐसे मुश्किल समय में तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने उतरे हरप्रीत ने मोहम्मद शहदाद के साथ मिलकर पारी को संभालने की जिम्मेदारी उठाई। दोनों ने टीम को शुरुआती झटकों से उबारने का प्रयास किया। हरप्रीत ने धैर्य और संयम के साथ बल्लेबाजी करते हुए अपना शतक पूरा किया।



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मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं हरप्रीत

मध्य प्रदेश के छोटे से कस्बे डल्ली राजहरा से आने वाले हरप्रीत बाएं हाथ के बल्लेबाज और ऑलराउंडर हैं। उन्होंने 2008-09 में कूच बिहार ट्रॉफी के दौरान अपने प्रदर्शन से क्रिकेट जगत का ध्यान खींचा था। उस सीजन में उन्होंने सात मैचों में 709 रन बनाए थे। इस शानदार प्रदर्शन के लिए उन्हें भारत का सर्वश्रेष्ठ अंडर-19 क्रिकेटर चुना गया था। इसके बाद हरप्रीत को 2009 में ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए भारतीय अंडर-19 टीम का उपकप्तान बनाया गया। इस दौरे पर उन्होंने 52.40 की औसत से 262 रन बनाए। इसी साल उन्होंने मध्य प्रदेश की ओर से रणजी ट्रॉफी में भी पदार्पण किया। वह न्यूजीलैंड में आयोजित अंडर-19 विश्व कप के लिए भारतीय टीम में भी चुने गए थे।



हरप्रीत सिंह भारत की 2010 की अंडर-19 टीम का हिस्सा रह चुके हैं। इस टीम में मयंक अग्रवाल, केएल राहुल और हर्षल पटेल जैसे खिलाड़ी शामिल थे। खास बात यह है कि अब यूएसए के लिए अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेल रहे सौरभ नेत्रवलकर भी उस टीम का हिस्सा थे।

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