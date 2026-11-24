{"_id":"6b057a11cd9994080f05fe1e","slug":"vaibhav-sooryavanshi-hits-fastest-double-century-of-list-a-cricket-against-uae-sets-world-record-2026-11-24","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"वैभव की कीर्तिमानी पारी: लिस्ट ए का सबसे तेज 200 जड़ा; जितने छक्के कोई टीम न मार सकी, उससे ज्यादा अकेले मारे","category":{"title":"Cricket News","title_hn":"क्रिकेट न्यूज़","slug":"cricket-news"}}

विज्ञापन भारतीय क्रिकेट के युवा सनसनी वैभव सूर्यवंशी ने एक बार फिर अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। राइजिंग स्टार्स एशिया कप में यूएई के खिलाफ मुकाबले में वैभव ने ऐसा कारनामा कर दिखाया, जिसने उन्हें क्रिकेट इतिहास के पन्नों में दर्ज करा दिया। उन्होंने महज 52 गेंदों में अपना दोहरा शतक पूरा कर लिस्ट ए क्रिकेट में सबसे तेज दोहरा शतक लगाने का विश्व रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। इससे पहले वैभव लिस्ट ए क्रिकेट में सबसे तेज शतक लगाने का रिकॉर्ड भी बना चुके हैं। अब सबसे तेज दोहरा शतक जड़कर उन्होंने अपनी उपलब्धियों में एक और बड़ा कीर्तिमान जोड़ लिया है। उनकी इस पारी की खास बात यह रही कि उन्होंने न सिर्फ रनों का अंबार लगाया, बल्कि छक्कों की बरसात करते हुए कई पुराने रिकॉर्ड भी ध्वस्त कर दिए।

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53 गेंदों में 204 रन बनाकर मचाया तहलका

यूएई के खिलाफ मुकाबले में वैभव सूर्यवंशी ने शुरुआत से ही आक्रामक रुख अपनाया। उन्होंने विपक्षी गेंदबाजों को संभलने का मौका तक नहीं दिया और मैदान के चारों ओर बड़े शॉट लगाए। वैभव ने अपनी पारी में महज 53 गेंदों का सामना करते हुए 204 रन बनाए। उनकी इस विस्फोटक पारी में 28 छक्के और सात चौके शामिल रहे। यानी उन्होंने केवल छक्कों और चौकों से ही 196 रन बटोर लिए। वैभव की बल्लेबाजी के सामने यूएई के गेंदबाज पूरी तरह बेबस नजर आए।

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चाड बोव्स का विश्व रिकॉर्ड तोड़ा

लिस्ट ए क्रिकेट में सबसे तेज दोहरा शतक लगाने का पिछला रिकॉर्ड न्यूजीलैंड के बल्लेबाज चाड बोव्स के नाम था। उन्होंने साल 2024 में कैंटरबरी की ओर से खेलते हुए ओटागो के खिलाफ 103 गेंदों में अपना दोहरा शतक पूरा किया था। हालांकि, वैभव सूर्यवंशी ने इस रिकॉर्ड को बेहद बड़े अंतर से पीछे छोड़ दिया। उन्होंने महज 52 गेंदों में 200 रन का आंकड़ा पार कर लिया। इस तरह उन्होंने चाड बोव्स से लगभग आधी गेंदों में यह ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की।



इस सूची में ऑस्ट्रेलिया के ट्रेविस हेड और भारत के नारायण जगदीशन का नाम भी शामिल है। दोनों बल्लेबाजों ने 114 गेंदों में दोहरा शतक पूरा किया था। वहीं, ट्रेविस हेड ने 2015 में 117 गेंदों में और इंग्लैंड के बेन डकेट ने 2016 में 123 गेंदों में दोहरा शतक लगाया था।

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लिस्ट ए क्रिकेट में सबसे तेज दोहरे शतक गेंदें बल्लेबाज मैच साल 52 वैभव सूर्यवंशी भारत ए बनाम यूएई 2026 103 चाड बोव्स कैंटरबरी बनाम ओटागो 2024 114 ट्रेविस हेड साउथ ऑस्ट्रेलिया बनाम क्वींसलैंड 2021 114 नारायण जगदीशन तमिलनाडु बनाम अरुणाचल प्रदेश 2022 117 ट्रेविस हेड साउथ ऑस्ट्रेलिया बनाम वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया 2015 123 बेन डकेट इंग्लैंड लायंस बनाम श्रीलंका ए 2016

वैभव सूर्यवंशी ने इस मुकाबले में कौन-कौन से रिकॉर्ड बनाए?

वैभव की 204 रनों की पारी सिर्फ एक दोहरे शतक तक सीमित नहीं रही। इस दौरान उन्होंने कई बड़े रिकॉर्ड अपने नाम किए।



1. लिस्ट ए क्रिकेट का सबसे तेज शतक

वैभव ने महज 28 गेंदों में अपना शतक पूरा किया। इसके साथ ही उन्होंने लिस्ट ए क्रिकेट में सबसे तेज शतक लगाने का रिकॉर्ड बनाया। इससे पहले यह रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया के जैक फ्रेजर-मैकगर्क के नाम था, जिन्होंने 29 गेंदों में शतक जड़ा था।



2. लिस्ट ए क्रिकेट का सबसे तेज दोहरा शतक

वैभव ने 52 गेंदों में दोहरा शतक पूरा कर नया विश्व रिकॉर्ड बनाया। इससे पहले न्यूजीलैंड के चाड बोव्स ने 103 गेंदों में यह उपलब्धि हासिल की थी। वैभव ने इस रिकॉर्ड को 51 गेंदों के अंतर से पीछे छोड़ दिया।



3. एक पारी में 28 छक्के जड़ने का कारनामा

वैभव ने अपनी पारी में कुल 28 छक्के लगाए। इसके साथ ही उन्होंने एक पारी में सर्वाधिक छक्के लगाने का रिकॉर्ड भी अपने नाम किया। इससे पहले टी20 क्रिकेट में फिन एलन के नाम एक पारी में 19 छक्के लगाने का रिकॉर्ड दर्ज था। वहीं, वनडे की किसी पारी में सबसे ज्यादा छक्के का रिकॉर्ड इयोन मोर्गन के नाम दर्ज है।



4. भारत ए की एक पारी में सर्वाधिक छक्के

यूएई के खिलाफ इस मुकाबले में भारत ए की पूरी पारी के दौरान कुल 31 छक्के लगे। इससे पहले एक पारी में सर्वाधिक 26 छक्के लगाने का रिकॉर्ड इंग्लैंड के नाम था। भारतीय टीम ने इस आंकड़े को पीछे छोड़ते हुए नया रिकॉर्ड कायम किया।