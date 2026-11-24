सूर्यवंशी का 'वैभव': युवा बल्लेबाज के नाम विश्व रिकॉर्ड, लिस्ट ए का सबसे तेज शतक जड़ा; किसका रिकॉर्ड तोड़ा?
स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, दोहा Published by: मयंक त्रिपाठी Updated Tue, 24 Nov 2026 04:43 PM IST
सार
वैभव सूर्यवंशी ने 28 गेंदों में अपना शतक पूरा किया। यह लिस्ट ए क्रिकेट का सबसे तेज शतक है। वैभव ने मैकगर्क के 29 गेंदों में बनाए गए शतक के रिकॉर्ड को तोड़ दिया।
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विस्तार
भारत और यूएई के बीच दोहा में खेले जा रहे राइजिंग स्टार्स एशिया कप के मुकाबले में 15 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी ने इतिहास रच दिया। उन्होंने अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से लिस्ट ए क्रिकेट में सबसे तेज शतक लगाने का विश्व रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। वैभव ने महज 28 गेंदों में शतक पूरा किया और ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज जैक फ्रेजर मैकगर्क का रिकॉर्ड तोड़ दिया।
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भारत को मिला 250 रनों का लक्ष्य
दरअसल, इस मुकाबले में भारत ए को जीत के लिए 250 रनों का लक्ष्य मिला था। लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम के लिए पारी की शुरुआत करने आए वैभव सूर्यवंशी ने पहली ही गेंद से आक्रामक तेवर दिखाए। उन्होंने मैदान के चारों ओर शॉट लगाए और महज 16 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। अर्धशतक पूरा करने के बाद भी वैभव की आक्रामक बल्लेबाजी जारी रही। उन्होंने विपक्षी गेंदबाजों को कोई मौका नहीं दिया और महज 28 गेंदों में अपना शतक पूरा कर इतिहास रच दिया। इस दौरान उन्होंने चौकों और छक्कों की बरसात करते हुए लिस्ट ए क्रिकेट में सबसे तेज शतक का नया विश्व रिकॉर्ड बना दिया।
दरअसल, इस मुकाबले में भारत ए को जीत के लिए 250 रनों का लक्ष्य मिला था। लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम के लिए पारी की शुरुआत करने आए वैभव सूर्यवंशी ने पहली ही गेंद से आक्रामक तेवर दिखाए। उन्होंने मैदान के चारों ओर शॉट लगाए और महज 16 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। अर्धशतक पूरा करने के बाद भी वैभव की आक्रामक बल्लेबाजी जारी रही। उन्होंने विपक्षी गेंदबाजों को कोई मौका नहीं दिया और महज 28 गेंदों में अपना शतक पूरा कर इतिहास रच दिया। इस दौरान उन्होंने चौकों और छक्कों की बरसात करते हुए लिस्ट ए क्रिकेट में सबसे तेज शतक का नया विश्व रिकॉर्ड बना दिया।
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जैक फ्रेजर मैकगर्क का रिकॉर्ड तोड़ा
वैभव सूर्यवंशी से पहले लिस्ट ए क्रिकेट में सबसे तेज शतक लगाने का रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया के जैक फ्रेजर मैकगर्क के नाम था। उन्होंने 29 गेंदों में शतक जड़कर यह रिकॉर्ड बनाया था। हालांकि, वैभव ने महज 28 गेंदों में शतक पूरा कर उनसे एक गेंद कम में यह उपलब्धि हासिल कर ली। इस तरह 15 साल की उम्र में वैभव ने क्रिकेट इतिहास में अपना नाम दर्ज करा लिया।
वैभव सूर्यवंशी से पहले लिस्ट ए क्रिकेट में सबसे तेज शतक लगाने का रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया के जैक फ्रेजर मैकगर्क के नाम था। उन्होंने 29 गेंदों में शतक जड़कर यह रिकॉर्ड बनाया था। हालांकि, वैभव ने महज 28 गेंदों में शतक पूरा कर उनसे एक गेंद कम में यह उपलब्धि हासिल कर ली। इस तरह 15 साल की उम्र में वैभव ने क्रिकेट इतिहास में अपना नाम दर्ज करा लिया।
सबसे तेज शतक (लिस्ट ए क्रिकेट में)
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गेंदें
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बल्लेबाज
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मैच
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सीजन/वर्ष
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28
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वैभव सूर्यवंशी
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भारत ए बनाम यूएई (दोहा)
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2026
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29
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जैक फ्रेजर मैकगर्क
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साउथ ऑस्ट्रेलिया बनाम तस्मानिया (एडिलेड)
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2023-24
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31
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एबी डिविलियर्स
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दक्षिण अफ्रीका बनाम वेस्टइंडीज (जोहान्सबर्ग)
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2014-15
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32
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साकिबुल गनी
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बिहार बनाम अरुणाचल प्रदेश (रांची)
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2025-26
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33
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ईशान किशन
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झारखंड बनाम कर्नाटक (अहमदाबाद)
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2025-26