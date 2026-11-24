{"_id":"6b057e1c955b56c9060f22bc","slug":"ind-a-vs-uae-highlights-match-updates-and-scorecard-vaibhav-sooryavanshi-tilak-varma-news-in-hindi-2026-11-24","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"राइजिंग स्टार्स एशिया कप: सेमीफाइनल की चारों टीमें तय, भारत के अलावा कौन पहुंचा? यूएई के खिलाफ वैभव का तूफान","category":{"title":"Cricket News","title_hn":"क्रिकेट न्यूज़","slug":"cricket-news"}}

विज्ञापन राइजिंग स्टार्स एशिया कप के सेमीफाइनल में पहुंचने वाली चारों टीमें तय हो गई हैं। मंगलवार को भारत ए ने यूएई को एकतरफा अंदाज में हराकर अंतिम चार में अपनी जगह पक्की कर ली। इसके साथ ही टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंचने वाली चौथी और आखिरी टीम भी मिल गई। भारत ए से पहले श्रीलंका ए, बांग्लादेश ए और पाकिस्तान ए ने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया था। भारत ए और यूएई के बीच मंगलवार को खेला गया मुकाबला रोमांच और रिकॉर्ड्स से भरपूर रहा। भारतीय टीम ने 250 रनों के लक्ष्य को महज 14.2 ओवर में हासिल कर लिया। इस शानदार जीत के साथ तिलक वर्मा की कप्तानी वाली टीम ने टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया।

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हरप्रीत सिंह भाटिया ने खेली 130 रनों की पारी

टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी यूएई की टीम ने निर्धारित 50 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 249 रन बनाए। टीम की ओर से हरप्रीत सिंह भाटिया ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 130 रनों की पारी खेली। उनकी इस पारी की बदौलत यूएई की टीम भारत ए के सामने 250 रनों का चुनौतीपूर्ण लक्ष्य रखने में सफल रही।

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वैभव सूर्यवंशी ने 53 गेंदों में ठोके 204 रन

250 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारत ए की शुरुआत बेहद आक्रामक रही। युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने यूएई के गेंदबाजों की जमकर खबर ली। उन्होंने महज 53 गेंदों में 204 रनों की विस्फोटक पारी खेली। इस दौरान उनके बल्ले से सात चौके और 28 छक्के निकले। वैभव की इस तूफानी बल्लेबाजी के सामने यूएई के गेंदबाज पूरी तरह बेबस नजर आए। उनकी ऐतिहासिक पारी की बदौलत भारत ए ने महज 14.2 ओवर में तीन विकेट के नुकसान पर 254 रन बनाकर मुकाबला अपने नाम कर लिया। इस तरह भारत ने 35.4 ओवर शेष रहते हुए सात विकेट से शानदार जीत दर्ज की।

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